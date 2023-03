De grote vastlegdrang van zijn vader zette dichter Ingmar Heytze aan het denken

Ingmar Heytze had zijn kinderen deze week beloofd naar een van Utrechts bekendste ijssalons te gaan, op de eerste lentedag dat-ie open was. Beeld Erik Smits

Dichter Ingmar Heytze (53) zag zichzelf deze week weer opgroeien. Zijn vader overleed vorig jaar op 90-jarige leeftijd (‘op zich niet zo gek dat je dan overlijdt, maar toch sta je vreemd te kijken’) en was een verwoed filmer met grote vastlegdrang. Sinds zijn dood stonden er dozen vol 8mm-films op Heytze te wachten. Maar: te druk want gezin en werk en u-kent-het-wel, te ingewikkeld want doet die projector het überhaupt nog?

Deze week durfde hij het aan. Heytze verduisterde de zolder, klungelde even met de haperende projector, trommelde vrouw en kinderen op en werd per direct terug gekatapulteerd naar het verleden. Zijn zus, een jaar of 8, op een paard. Een paar futen in de berm (‘mijn vader hield erg van natuur’). Zijn moeder, 37, op schaatsen. Een broedende waterhoen (‘die liefde voor natuur zat echt diep’). Heytze, jaar of 10, op een boot in de Utrechtse Molenpolder.

Voer voor een nieuw gedicht, of een bundel, of iets anders – hij heeft er nog even nadenktijd voor nodig. ‘Die films zijn eigenlijk samen één lange brief van onze vader. Postuum vertelt hij ons: dit was jullie leven. En daardoor ging ikzelf ook ineens bij veel dingen denken: wanneer zou mijn vader op de knop hebben gedrukt?’

Deze week nog: toen hij de kinderen – beloofd was beloofd – meenam naar een van Utrechts bekendste ijssalons, op de eerste lentedag dat-ie open was. ‘Ze hebben de hele week de uren geteld, we maakten er meteen een rekenoefening van.’ Daar was tijd voor, want zijn dochters hadden veel vrij van school. Had Heytze éven geen rekening mee gehouden, te wijten aan zijn ‘totále gebrek aan planning’, maar het kwam goed, ‘na even passen en meten’.

Terwijl hij dat zegt, komt de oudste dochter aangerend. In de categorie ‘Groot Nieuws’: ze laat een gapend gat zien. De tandenfee draait overuren in huize Heytze, want dit is tand nummer dertien. En zo zal Heytze de komende tijd weer tientallen foto’s op zijn telefoon hebben met fietsenrekglimlach. Zoals het een vader met vastlegdrang betaamt.