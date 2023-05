De gothic stijl was nooit echt dood, hoogstens ondood – maar nu duikt-ie zelfs op in de zomer

Actrice Jenna Ortega als Wednesday Addams. Beeld Imageselect

Het icoon – Jenny Ortega als Wednesday Addams

De gothic stijl – romantisch, dramatisch, een tikje macaber en bovenal zwart – was nooit echt dood. De subcultuur die eind jaren zeventig ontstond als het ernstige en gevoelige familielid van de punker is hoogstens ondood en ligt altijd op de loer om een comeback te maken. De meest recente incarnatie van de stijl kreeg een kickstart door de lancering van de serie Wednesday (een spin-off van The Addams Family) op Netflix eind vorig jaar, met in de hoofdrol de even duistere als schattige Jenny Ortega als Wednesday. Haar outfits in de serie hebben een ware run veroorzaakt op alles wat zwart, streng en victoriaans is. Natuurlijk allemaal te commercieel, te oppervlakkig en veel te verdomde cute voor de ‘echte’ goths, die draaien zich bij wijze van spreken nog eens extra om in hun graven. Maar ook een verademing en een bron van inspiratie voor iedereen die geen zin heeft in al die felgekleurde vrolijkheid en die eeuwige zon waarmee de zomer gepaard gaat.

De sterveling: Freek Bartels

Zomergoth klinkt als een contradictio in terminis. In de wereld van de goth schijnt de zon zelden, het regent meestal – ideale omstandigheden voor een trenchcoat zoals Freek Bartels draagt op de première van de niet echt gothisch klinkende film Zomer in Frankrijk. De regenjas van Bartels, de musicalster die zich stiekem naar de voorhoede van goed gekleed Nederland heeft gemanoeuvreerd, heeft een silhouet als een vleermuis, dat nachtbrakende zoogdier dat zich met de (weer)wolf tot de favoriete fauna van goths mag rekenen. Instrumenteel daartoe zijn de revers die vanwege de breedte herinneringen aan de jaren zeventig oproepen – zo breed droeg Marvin Gaye ze ook op de hoes van What’s going on. Normaal gesproken gebruik je op de rode loper iets wits om contrast op te roepen, maar Bartels houdt het geheel zwart. Très goth, wat niet gezegd kan worden van de glimlach.

Freek Bartels. Beeld ANP / Anneke Janssen

Op de catwalk

De goth deluxe is een graag geziene gast op de catwalk en in de handen van ontwerpers zoals Sarah Burton voor Alexander McQueen of Simone Rocha wordt de stijl ontdaan van het wat muffe aura dat soms de overhand kan hebben. Je wilt er als zomergoth toch ook fris uitzien en dat kan heus in zwart, in luxe materialen zoals kant, zijde, organza en (vegan) leer. Zie bijvoorbeeld Dior, Ann Demeulemeester en Saint Laurent.

Van links af: Ann Demeulemeester, Dior, Alexander McQueen, Simone Rocha, Saint Laurent. Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Henry Ford zei het honderd jaar geleden reeds: ‘Any color as long as it’s black.’ En al had hij het over auto’s, dit motto gaat perfect op voor deze stijl.

* Maar het is wel bijna zomer hè, dus verluchtig het totaalbeeld enigszins met wat blote huid hier en daar.

* En zwart is zwart, dus nul verwassen shades of grey graag.