De gevangenisavonturen van Piet de pacifist, die vier maanden vastzat vanwege de vreemde dood van zijn moeder

Piet van der Molen Beeld Eelco Wortman

Piet had gehoopt dat ze hem niet zouden herkennen. Het zijn geen frisse jongens die daar zitten. Hij had bepaald geen geweldsdelict gepleegd, of iets anders waarmee je indruk maakt op dergelijke typen.

De dood verzwijgen van je bloedeigen moeder, haar lichaam verstoppen in een zelfgebouwde kist. De schaarse vrienden jarenlang een rad voor ogen draaien.

Hij was bang dat hij een kopje kleiner gemaakt zou worden als ze zouden ontdekken wie hij was. Toen het bedrog in 2015 aan het licht kwam, was de zaak groot in het nieuws geweest, heel Limburg sprak er schande van.

‘Je weet niet hoe gedetineerden denken’, zei hij tegen me, kort voor hij zich in maart huiverend meldde aan de poort van de gevangenis in Sittard. ‘Misschien stellen ze mijn daad op één lijn met pedofilie.’

Onrechtmatig ontvangen toeslagen

Het vonnis werd vijf jaar geleden al uitgesproken. Moeders lichaam (2019), het boek dat ik schreef over Piet van der Molen (69), een kinderloze vrijgezel die uit onvrede met de wereld nooit heeft willen werken en altijd thuis is blijven wonen in het Zuid-Limburgse dorp Oirsbeek, eindigt ermee.

Over de auteur

Joris van Casteren is schrijver, dichter en journalist.

De Maastrichtse rechtbank veroordeelde hem tot vier maanden cel. Ook moest hij de onrechtmatig ontvangen toeslagen terugbetalen. Want maandelijks waren instanties geld blijven storten op moeders rekening, die hij beheerde.

Piet besloot in beroep te gaan, tot de Hoge Raad aan toe. Tegen het terugbetalen van de toeslagen had hij geen bezwaar, ook al gaat dat met zijn schamele AOW-uitkering pas lukken als hij 120 wordt.

Het ging hem om de vier maanden cel. Hij vreesde de gevangenis niet levend te zullen verlaten. De rechters hadden geen boodschap aan zijn bezwaren, tot in cassatie bleef de straf gehandhaafd. Hij nam zich voor in Sittard ‘onder de radar’ te blijven. Als medegedetineerden hem vroegen hoe hij heet, zou hij een andere naam opgeven. Wilden ze weten waarvoor hij zat, dan zou hij ‘verduistering’ zeggen.

Systeem van smoesjes

In februari dit jaar besloot sensatieblad Panorama nog eens uit te pakken met de zaak, omdat het tien jaar geleden is dat moeder overleed en het onzalige plan in werking trad.

‘Rijk door mama’s lijk’, luidde de afschuwelijke kop. Ze noemden hem ‘de doodskistman’. Piet had geen idee dat het verhaal gepubliceerd was, de journalist had hem niet op de hoogte gesteld.

In het stuk werd alles weer opgerakeld. Moeders dringende verzoek aan hem, enkele dagen voor haar overlijden op 91-jarige leeftijd, haar dood stil te houden. Omdat hij anders, dacht ze, het huurhuis kwijt zou raken en met de negen katten op straat zou komen te staan.

Piet beloofde het plechtig, omdat hij haar nooit had durven tegenspreken. Een normaal leven was hem niet vergund, ze had hem onder de knoet. Een meisje zien was verboden, ze hadden het toch goed samen? Na de dood in 1997 van de zwijgzame vader, een oud-mijnwerker die met stoflongen kampte, werd hun band nog inniger.

De gammele kist die hij had getimmerd toen het lichaam na enkele warme dagen in de ouderlijke slaapkamer begon op te zwellen en dreigde te ontploffen, werd in het verhaal weer ter sprake gebracht. De gruwelijke stank, het ongedierte in huis. Het vernuftige systeem van smoesjes als er af en toe eens iemand belde (‘Moeder kan niet aan de telefoon komen want ze vertoont tekenen van dementie’).

Na een tip van de buren verschenen tweeënhalf jaar later agenten aan de deur. Hij probeerde ze af te wimpelen door te zeggen dat moeder boven lag te slapen. Ze liepen de trap op en zagen dat er niemand in het bed lag, waarop Piet zei dat ze in Spanje was.

In de kelder troffen ze de schoenendozen met kattenlijken aan. Hij legde uit dat moeder geen afscheid kon nemen van de eindeloze hoeveelheid poezen waarover ze zich gedurende haar leven had ontfermd. Op dat moment dachten ze waarschijnlijk dat hij zijn moeder in mootjes had gehakt.

De boom in de verwilderde voortuin werd omgezaagd om de kist met het skelet die boven in het logeerkamertje stond te kunnen afhijsen. Rechercheurs in witte pakken, de arrestatie van Piet ten overstaan van journalisten en toegestroomd publiek. Zijn vrijlating na enkele dagen, de terugkeer naar het ongereinigde huis waar hij nog altijd woont.

Opvallende verschijning

Uitgerekend in gebouw A., waar Piet zich moest melden, had iemand een abonnement op Panorama. Een langgestrafte moordenaar die hem direct herkende omdat er foto’s bij het stuk waren afgedrukt. Met zijn tengere postuur, slierterige haar en garderobe van een halve eeuw terug is hij een opvallende verschijning.

Het sensatieblad ging van hand tot hand, in een mum van tijd had iedereen in gebouw A. het gelezen. ‘Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen’, zegt Piet als ik hem eind juli in de groezelige huiskamer van de woning aan de Berkenstraat spreek. Hij is dan enkele uren vrij, ’s ochtends heb ik hem bij de gevangenis opgehaald en naar huis gebracht.

Faam en vragen

In Sittard gebeurde iets heel anders dan Piet verwachtte. De gevangenen vonden zijn list wel inventief. Sommigen herinnerden zich de zaak en vonden het interessant hem in het echt te ontmoeten. ‘Ik werd een soort beroemdheid.’

Ze vroegen of het klopte wat er in het stuk stond. Niet echt, zei Piet, nadat hij het zelf had gelezen. Het was hem nooit om het geld te doen geweest. Hij had geen dure spullen aangeschaft, om luxe geeft hij niet. Hij had domweg het leven dat hij leidde voortgezet, inclusief de aanschaf van het duurste kattenvoer bij een Duitse speciaalzaak en consultaties bij de beste dierenartsen, zoals moeder dat had verordonneerd.

Het klopte dat hij naar het casino in Valkenburg ging om roulette te spelen, maar dat deed hij vóór moeders dood ook al. Niet omdat hij miljonair hoopte te worden – hij zette telkens maar enkele euro’s in – maar omdat hij net als Multatuli meende dat er een bepaalde logica, een geheim systeem, achter de keuze van de kogel voor een bepaald vakje schuilging.

Na enkele dagen was hij de faam en de vele vragen zat. Hij wilde niet voortdurend aan moeder worden herinnerd. Vandaag geef ik geen interviews, zei hij als iemand erover begon.

Cd’s inleveren

Met zijn cel was hij best tevreden. Er was een televisie en een bureautje. Het bed was niet comfortabel maar beter dan verwacht. De vegetarische magnetronmaaltijd die ze hem serveerden, meestal een groenteburger met aardappeltjes en paprikasaus, kon er redelijk mee door.

Minder prettig was dat hij zowat de helft van de spullen die hij wilde meenemen had moeten afgeven. Onder meer de 25 cd’s met symfonische hardrock waar hij graag naar luistert. Terwijl hij thuis op zijn oude computer met traag internet op de website van het ministerie van Justitie had gelezen dat in elke cel een cd-speler aanwezig is en dat de gedetineerde 25 cd’s mag meenemen.

De cd’s mochten volgens de website niet in de originele hardplastic hoesjes zitten, vandaar dat hij 25 transparante mapjes had gekocht. De cipiers hadden er geen boodschap aan. Hier hebben we geen cd-spelers, zeiden ze. Wat er volgens Piet op de website stond boeide hen niet.

Zijn ouderwetse scheerapparaat met lader, een kam, een nagelschaartje, twaalf potten met vitaminepreparaten, twee pakjes papieren zakdoeken en een Parkerpen met schrijfblok werden eveneens afgenomen.

De maximaal toegestane hoeveelheid kleding kwam overeen met wat hij invoerde, ware het niet dat de kleding die de gedetineerde op dat moment draagt ook meetelt. Van alles moest Piet dus één stuk achterlaten.

De twee metalen koffers waarin hij zijn colberts en nette overhemden had opgeborgen waren eveneens verboden. De kledingstukken werden ruw in een plastic zak gepropt, waardoor het zorgvuldige strijken van de vorige dag voor niets was geweest.

Het verbaasde hem dat zijn akoestische westerngitaar wel naar binnen mocht. ‘Daarmee sla je toch gemakkelijker een schedel in dan met een pakje zakdoeken’, zegt hij in zijn huiskamer aan de Berkenstraat.

Isoleercel

Na drie dagen kreeg Piet te horen dat hij zijn spullen weer kon inpakken. Hij zou worden overgebracht naar een tweepersoonscel, waar al een Belg was ondergebracht.

Piet schrok en weigerde. ‘Het viel me rauw op mijn dak, ik wilde absoluut niet bij een ander.’ Het afdelingshoofd zei rapport te zullen opmaken, wat twee weken isoleercel betekende.

Dat leek hem beter dan met een ander op een cel te zitten. Een medegedetineerde zei tegen Piet dat het dom was, want na de twee weken zouden ze hem alsnog bij de Belg plaatsen.

Maar Piet was koppig. Hij kreeg handboeien om en werd naar de isoleercel gebracht. Daar was helemaal niets, afgezien van een stalen pot en een matras op de grond. Na een uur drukte hij op de knop en zei dat hij zich had bedacht.

Doorwaakte nachten

De Belg was een redelijk aardige man die niet veel zei. Hij heette Mario S. en had vaker vastgezeten. ‘Vanwege gerotzooi met afvalstoffen’, zegt Piet. Ook zou hij brand hebben gesticht in een Vlaams gerechtshof waar zijn dossiers lagen opgeslagen.

Piet was blij dat Mario niet rookte. Hij had geen gewelddadige uitstraling, waar Piet als pacifist een hekel aan heeft, en zat ook niet onder de tatoeages, zoals vrijwel alle anderen. Omdat Mario reeds bezit had genomen van het onderste deel van het stapelbed, ging Piet boven liggen.

Mario keek continu televisie. Als ze ’s ochtends om 7 uur werden gewekt stond zijn tv’tje vaak nog aan, ’s nachts viel hij erbij in slaap. ‘De programma’s waar hij naar keek waren weinig verheffend.’

Omdat hij niet op zijn gitaar kon gaan spelen, en ook lezen in het boek Oud worden, jong blijven dat hij van huis had meegenomen niet lukte, zette Piet zijn eigen televisie aan. Toen hij met de afstandsbediening van kanaal wisselde, schakelde ook Mario’s tv over op een ander net. Onder hem in het stapelbed klonk Vlaams gevloek. Mario schakelde terug, waarop Piets tv ook weer een ander kanaal te zien gaf.

Piet legde het probleem voor aan een bewaarder. ‘Er werd niets aan gedaan.’ Om conflicten te voorkomen, besloot hij de tv niet meer aan te raken. ’s Nachts lag hij lang wakker. Weliswaar zette Mario ’s avonds een koptelefoon op, maar door het geflits van het toestel kon Piet de slaap niet goed vatten.

Na enkele doorwaakte nachten was hij het zat. Hij klom het krakende trappetje af, reikte over het lichaam van de Belg om de tv uit te zetten. ‘Ik dacht dat Mario sliep, maar dat was dus niet zo.’ Mario pakte zijn arm en gromde, geschrokken bood Piet excuses aan.

Dave G. en Frenkie P.

Om aan de ongemakkelijke situatie te ontsnappen, besloot Piet ‘naar arbeid’ te gaan, iets wat hij eigenlijk niet wilde omdat hij van geen enkele economie deel wenst uit te maken. Het stompzinnige werk beviel hem eigenlijk best. Eerst moest hij moeren op bouten vastdraaien. De bouten zaten vast aan haken waarmee zonnepanelen worden bevestigd. Later moest hij met warm water stickers van plastic bakken afkrabben.

De gevangenen kregen per uur 95 cent uitbetaald. Piet werkte twintig uur per week en had dan 19 euro verdiend, waarmee hij extra groente en fruit kocht. En mineraalwater, omdat hij het kraanwater niet vertrouwt. ‘Ik bestelde ook fatsoenlijke tandpasta, want de tandpasta die je daar krijgt is waardeloos.’

Door het werk leerde hij andere gedetineerden kennen. Onder meer Dave G., veroordeeld voor zijn aandeel in de Landgraafse moordzaak, waarbij een vrouw de opdracht had gegeven haar man uit de weg te ruimen – iets wat Piet op dat moment niet wist.

Dave G. was een rustige jongen die goed gitaar kon spelen, veel beter dan Piet. Om die reden leende Piet hem zijn westerngitaar, waar Dave G. blij mee was, want hij speelde tot dat moment op een oud kreng van de gevangenis. Ze spraken af een miniconcert voor gebouw A. te geven, waarbij Piet drie symfonische rocksongs zou zingen, begeleid door Dave G. op gitaar. In de pauze begonnen ze alvast met repeteren.

De andere gedetineerden die hij bij arbeid leerde kennen waren drie oudere mannen. Een van hen was al 80. Ze zaten in de drugshandel en spraken vaak over verdovende middelen. Een van hen was naar eigen zeggen ook goed in het stelen van Toyota’s.

Behalve naar arbeid besloot Piet ook naar de bibliotheek te gaan om aan de televisie van de Belg te ontsnappen. Daar kwam hij een man van middelbare leeftijd tegen die meer geïnteresseerd was in de computer met internetverbinding dan in boeken.

Piet gaf de man een hand en maakte een kort praatje met hem, hij weet niet meer waarover. Later vernam hij dat het Frenkie P. was, de gevreesde aanvoerder van de zogenoemde Bende van Venlo, wegens zeven moorden veroordeeld tot levenslang. ‘Ik wilde toen liever niet meer naar die bibliotheek gaan.’

Pijn en rare visioenen

Piet zat ruim twee maanden vast toen hij op een ochtend niet meer kon plassen. ’s Avonds werd hij kermend van de pijn naar het ziekenhuis gebracht. In een arrestantenbusje. Geboeid en onder begeleiding van drie cipiers.

Piet had nooit veel op met de medische stand. Na het overlijden van zijn vader, die volgens zijn moeder en hem onjuist was behandeld, was hij niet meer in een ziekenhuis geweest. Hij vertrouwt op natuurvoeding en vitaminepreparaten.

Prostavit, een van de supplementen die hij thuis elke ochtend slikt maar die in Sittard in beslag waren genomen, bevat veel vitamine D, bevorderlijk voor de nieren. In het ziekenhuis constateerden artsen dat er meer dan een liter urine in zijn blaas zat. Ze plaatsten een katheter, na het inspuiten van verdovende gel.

Om 1 uur ’s nachts was Piet terug in de gevangenis. Hij zat intussen weer in een eenpersoonscel, waar hij na al die weken met de Belg kennelijk weer recht op had. Opgetogen was hij zeker niet. Hoewel de plas nu kunstmatig kon afvloeien had hij nog altijd veel pijn en kreeg hij rare visioenen.

Zorgen om zijn woning

Hij was nog nooit ziek geweest en nu ze hem voor het eerst sinds de militaire dienst in 1975, een nachtmerrieachtige periode vol heimwee, uit zijn vertrouwde habitat hadden weggehaald, legde hij zowat het loodje. De volgende ochtend ging hij niet naar arbeid. Hij vroeg aan de bewaarder achter het luikje of die aan Dave G. wilde doorgeven dat het miniconcert niet doorging.

Geradbraakt lag hij in bed, zich zorgen makend over de woning die hij met het oog op zijn detentie weliswaar extra had beveiligd met speciale raamkrukken, maar die volgens hem toch inbraakgevoelig bleef. Voor de hedendaagse dief, die allereerst het lef zou moeten hebben om de plaatselijk als horrorhuis bekendstaande woning binnen te dringen, valt er absoluut niets te halen. Toch had Piet een deel van zijn zwaar verouderde stereoapparatuur in zijn oude BMW gelegd en naar een opslag gebracht. De gedachte aan brand, het rampzaligste scenario, kwam ook geregeld bij hem op.

Enkele dagen later werd de katheter verwijderd door de medische dienst van de gevangenis. Vervolgens moest hij voor controle weer naar het ziekenhuis, opnieuw geboeid in de arrestantenbus, onder begeleiding van een half peloton cipiers. Volgens de uroloog was alles in orde, maar terug in de cel lukte plassen wederom niet, waarna werd besloten een nieuwe katheter te plaatsen.

Toen het zaakje werkte zat er tot Piets ontsteltenis bloed in de urine. Hij strompelde naar de bibliotheek, negeerde Frenkie P., leende een boek met de titel Leven na de dood, dat hij op de plank had zien staan, en bereidde zich mentaal voor op zijn verscheiden.

De bloeding bleek een onschuldig bijverschijnsel en dankzij het medicijn dat de uroloog hem liet slikken was hij al tamelijk snel weer aan de beterende hand. Toch vertrouwde hij deze omgeving totaal niet meer. Zou hij het geliefde huurhuis aan de Berkenstraat nog terugzien?

Op bezoek

Net als andere gedetineerden had Piet recht op bezoek. Hij had geen idee wie hij kon vragen om langs te komen. Garagist Edmond Beugels uit Amstenrade, de kennis bij wie hij zijn oude BMW in onderhoud heeft en die hem in maart had afgezet bij de poort, was met zijn vrouw op rivierencruise door Nederland. Zijn vroegere kameraad Sjra Backes uit Nuth, colporteur van beroep, is vorig jaar overleden.

Piet vroeg zich af of ik misschien wilde komen. Van het afdelingshoofd hoorde hij dat hij vrij zou zijn eer het verzoek in behandeling werd genomen. Daarop besloot hij mij te bellen.

Zijn stem klonk zwak, hij zei dat het niet goed met hem ging. Ik vroeg of ze zijn identiteit hadden achterhaald en hem te grazen hadden genomen. Nee, dat is het niet, fluisterde hij. Het was totaal anders gelopen, hij kon op dat moment niet praten. Ik moest beloven dat ik om 8 uur ’s ochtends bij de poort zou staan. Dan gaan we naar mijn heerlijke huis, zei hij. Daar vertel ik je het hele verhaal.