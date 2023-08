De emotionele achtbaan die Jan Slagter heet

Interviewers Sara Berkeljon en Nathalie Huigsloot gingen op bezoek bij Omroep Max-baas Jan Slagter, het resultaat leest u vandaag in het Volkskrant Magazine, en ik zoek al eventjes naar de juiste woorden om die gebeurtenis te beschrijven. Jan Slagter, waar te beginnen? De oprichter van de grootste omroep van Nederland kiest zelf voor een spectaculaire anekdote uit Mali (waar hij was voor het tv-programma Missie Max), verschuift dan naar zijn nogal uitgesproken opvattingen over ‘woke’, zijn sympathie voor gecancelde mannen en zijn blik op de ‘Hilversumse slangenkuil’. Daar nauwelijks van bekomen duiken we in het gereformeerde verleden van Slagter en zijn tijd bij de evangelische, licht sektarische beweging Jesus People en waarom God voor hem nu niet meer bestaat. God mag dan zijn verdwenen, een idee van de hemel heeft Slagter wel: ‘Er is gewoon een kroeg. Televisie is er ook. Met Heel Holland bakt en We zijn er bijna!, dat kan daar worden opgenomen, want er zijn ook caravans. We doen mee met Nederland in beweging, niet omdat het nodig is, maar gewoon omdat het leuk is om een beetje te dansen.’

Deze emotionele achtbaan zelf ervaren? Hup, lezen.