De dresscode jacquet geldt voor formele evenementen overdag – onze koning toont hoe dat eruit hoort te zien

Het icoon: Prins William én Willem-Alexander

Wat de Engelsen morning dress noemen, noemen wij jacquet. De onderdelen: zwart jacquet, grijze gestreepte broek, gilet (grijs of beige), grijze das en een liggend boordje. Het is de dresscode die geldt voor formele evenementen overdag, zoals bruiloften, begrafenissen, kroningen en – hier te lande – Prinsjesdagen. Een dresscode die nog ooit is doorgeduwd door Wilhelmina. Die vond dat het maar eens afgelopen moest zijn met het ambtskostuum inclusief steek en degen op de derde dinsdag van september – een versobering die paste bij de naoorlogse spaarzaamheid.

Morning dress geldt ook als dresscode voor de paardenraces op Ascot. Kleurvariatie in de das is er toegestaan. Koning Willem-Alexander maakt daar gretig gebruik van; het paars van de strop combineert knap met het beige gilet. En dan zien we ook nog een pochet én een bloem in het koninklijke knoopsgat, het kan niet op.

De das is wel wat liefdeloos gestropt. Prins William geeft op dat terrein niet alleen het goede voorbeeld, hij geeft zijn strop ook nog een kontje door middel van de dasspeld. Slim.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met prins William op de eerste dag van de paardenraces op Ascot, 2019. Beeld Samir Hussein/WireImage

De sterveling: Andrew Lloyd Webber

Musicalmaestro Andrew Lloyd Webber hield zich, laten we zeggen, in grote lijnen aan de morningdresscode die Charles voor zijn kroning in Westminster Abbey had aangehouden. ‘Groot’ is hierbij echter het sleutelwoord, want Webbers jas en broek zijn ogenschijnlijk op de groei gekocht. Boven de nogal doordeweeks ogende schoenen vindt, net als bij de ellebogen, een kleine vergadering van extra stof plaats. Ook opvallend: de das van de componist is voorzien van een roze-rood motief. Dat is vloeken op meerdere manieren, onder meer in de kerk. De stropdas hoort effen van kleur te zijn. Je vraagt je af waarom Webber niet een deel van dat op 1,3 miljard euro geschatte inkomen heeft aangewend voor een bezoek aan de kleermaker.

Lord Andrew Lloyd Webber (rechts). Beeld Getty Images

Op de catwalk

Opgezadeld met de dresscode white tie en helemaal geen zin om je daaraan te houden? Doe het aan de laars lappen ervan dan wel op grootse wijze, bijvoorbeeld door de term rokkostuum letterlijk te nemen, met de 2023-versie van de mannenrok. Dat hoeft heus geen folkloristische taferelen te veroorzaken, au contraire, een man in rok (of voor de twijfelaars: broekrok) kan een uiterst elegant beeld opleveren. Dries Van Noten en Fendi bieden vernuftige én chique manieren om hier eens mee te experimenteren, terwijl het bij Louis Vuitton en Thom Browne meer rok & roll (sorry) wordt. Een even originele als deftige versie van de pandjesjas zien we dan weer bij Yohji Yamamoto.

Van links af: Fendi, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton, dries van Noten, Thom Browne. Beeld Imaxtree