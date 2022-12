De double-breasted jas is allang niet meer voor ouwe lullen – en al helemaal niet met deze tips

Voetballer Ruud Krol past het colbert dat couturier Frans Molenaar (links) heeft ontworpen. Beeld ANP / ANP

Het icoon

Zoals Ruud Krol zie je ze niet meer. Op het veld droeg Krol het shirt altijd over de broek, een statement waar je tot ver in de jaren tachtig de stijlvolle speler aan kon herkennen (Neeskens, Rep, Platini, Tigana). En zo’n double-breasted jasje als Krol hier draagt, zo zie je ze ook niet meer. Frans Molenaar (die hier helemaal niet poseert voor de fotograaf) heeft het aantal knopen teruggebracht tot twee, om een moderne invulling te geven aan de oubollige Zweireier, wat Krol het slanke silhouet geeft dat we al van hem kenden in het voetbalshirt. Wat een koning.

Cabaretier Alex Klaasen in double-breasted jasje, met T-shirt en gympen. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De sterveling

Net als Frans Molenaar ‘verjongt’ Alex Klaasen ook zijn double-breasted jasje, alleen zoekt de cabaretier dat in de combinatie, zowel met een T-shirt als met vlotte gympen. De opvallend vrolijke kleur trekt ook de stoffigheid eruit. Dat doet allemaal niet af aan de theatraliteit van de Zweireier, daar zorgen de ronkende revers wel voor. Die machtige peak lapel past bij de hoeveelheid knopen, zes in totaal (zeven, als we de binnenste knoop meetellen).

Slechts twee van de zes zichtbare knopen zijn daadwerkelijk functioneel, maar Klaasen benut alleen de bovenste, de sluitknoop. Die onderste knoop hoort open te blijven, een praktijk die ooit begon bij de Britse koning Edward VII. Die was te dik geworden om de onderste knoop te kunnen sluiten, waarna zijn entourage uit beleefdheid het voorbeeld volgde. Prima, want het komt het silhouet alleen maar ten goede. Voorkom insnoering: je bent een man, geen leverworst.

Vanaf links: Prada, Fendi, Etro, Dior Homme, Boss Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Niks mis met het eenknoopsjasje, en het is ook niet uit de mode, maar z’n double-breasted broer was dit seizoen haantje de voorste op de catwalks. Bij Versace, Etro en Boss kwam hij in losse jarentachtigstijl, bij Prada, Dunhill en Dior was-ie veel straffer geproportioneerd: brede schouders, smalle taille. Gelegenheidsmodel Thomas Brodie-Sangster (ooit de schattige Sam uit Love Actually) droeg er voor de show van Prada een kloeke oorbel bij en een glimmende broek, bij Dior Homme werd het dubbelborstjasje gecombineerd met een dophoedje en een handtas. Prima manier om het ouwelullenstof eraf te blazen.

Huiswerk

* Man met een maatje meer? Weet dat het double-breasted jasje je nog massiever doet ogen – meer Helmut Kohl dan Helmut Lang, zeg maar.

* Stem revers, overhemdboord en – eventueel – stropdas op elkaar af. Geen brede revers en dun boordje.

* Een double-breasted jasje laat zich beter combineren met een wijde broek dan met een smalle broek. Smalle broek? Dan een single-breasted jasje.