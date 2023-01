‘De dood van mijn dochter heeft me niet sterker gemaakt. Dat maakt het helemaal zo zinloos’

Beeld Claudie de Cleen

Mireille Boevink (52, docent Nederlands): ‘Een tweeling leek me altijd gedoe, maar toen ik ze zag op de echo, was ik verkocht. We bedachten namen: Madelief voor de eerste, Roos voor de tweede, mochten het meisjes zijn. Achteraf ben ik blij dat we dat al hadden bepaald. Zo hoefden we in elk geval niet te kiezen welke naam voor onze overleden dochter was.

‘Met 37 weken had ik een controle. Alles was prima, zei de gynaecoloog. Laat ze nog maar even zitten – tweelingen worden vaak eerder gehaald, maar hij vond het nog niet nodig. Ik ben daar zo boos om geweest later, het vrat me op. Net als op mijn schoonmoeder, die Indisch is en tegen mijn man Hans had gezegd: ik heb gedroomd dat jullie met één dochter het ziekenhuis uitkwamen. Had het tegen míj gezegd! Misschien was het dan anders gegaan – het heeft geen zin om zo te denken, maar zulke dingen hebben jaren door mijn hoofd gespeeld.

Enorme optimist

‘De vliezen braken toen ik boven in de slaapkamer was. De brandweer moest komen om me uit het raam te takelen, want ik moest horizontaal blijven, de tweeling lag in stuit. Ik vond het allemaal heel grappig en ook onderweg naar het ziekenhuis was er geen paniek. Ik kreeg een keizersnee. Daar waren ze: twee meisjes, alles leek goed.

‘Ik werd gehecht, de meisjes werden nagekeken in een kamertje ernaast. Na een half uur kwam er een verpleegkundige: het is nog niet goed met Madelief. Ik ben een enorme optimist, het glas is altijd halfvol bij mij, dus ik denk: nóg niet, dat komt dan zo wel. Niet veel later werden ze bij mij gebracht. Roos werd naast me gelegd.’

In tranen: ‘En Madelief ook, zij leefde niet meer. Dan heb je twee kindjes, en een is er dood.

‘Hans heeft gezien hoe ze Madelief een half uur lang hebben proberen te reanimeren. Pas veel later heeft hij me verteld hoe verschrikkelijk dat is geweest. Je staat erbij en je kijkt ernaar – het is lange tijd te moeilijk voor hem geweest om erover te praten.

Leeg en verdrietig

‘Ze is waarschijnlijk overleden door een loslatende placenta. Op het moment dat ze de buik uitkwam, leefde ze nog. Er is een foto van dat moment, waarop ze echt een gezichtsuitdrukking heeft. Ik heb verder geen herinneringen aan haar natuurlijk, behalve dat ze een plaatje was, zo’n gaaf kindje, zo ontzettend mooi. Roos heeft al het lieve dat ze in zich had van haar gekregen, denk ik weleens. Want Roos is opmerkelijk wijs en mild voor iemand van 19.

‘Op 21 november zijn ze geboren. Op 5 december hebben we gewoon Sinterklaas gevierd, mijn moeder drong erop aan. Achteraf denk je: why? Mijn zwager had mijn lootje getrokken. De arme man, wat maak je in godsnaam voor surprise voor iemand die net een kind verloren heeft?

‘Kerst kwam, en Oudjaar, ik hing de ballen in de boom met Sanne, onze oudste, maar ondertussen was ik leeg en verdrietig, en boos op de hele wereld omdat alles gewoon doorging. Aan de andere kant: het lukte me bijvoorbeeld wel om ervan te genieten als ik Roos borstvoeding gaf. Dat had ik me bewust voorgenomen: zij kon er tenslotte ook niets aan doen, ik mocht haar niet opzadelen met mijn verdriet.

‘Gelukkig heb je Roos nog’

‘Alles was dubbel in die tijd. Zo heette ook het gedichtje dat ik geschreven had voor het geboortekaartje dat we inderhaast opnieuw hadden gemaakt: ‘Dubbel’. Het geluk om een nieuw kind en het verdriet om het kind dat er niet meer was. Ik kreeg een kaartje van een secretaresse van de school waar ik net werkte. ‘Het soortelijk gewicht van verdriet is zwaarder’, schreef ze. Dat vond ik zo raak, zo goed gezegd van iemand die ik nauwelijks kende. Terwijl een goede vriendin zei, op Oudjaarsavond: gelukkig heb je Roos nog. Hoe kun je zoiets zeggen? Zij had ook twee kinderen, stel dat er een doodging en ik zou zeggen: gelukkig heb je die andere nog? Later heb ik de vriendschap opgezegd.

Mireille in 2003 met haar man Hans, haar oudste dochter Sanne en de tweeling: Roos in haar armen en Madelief in de rieten mand. Beeld privécollectie

‘Zes weken na de geboorte was ik bij de arts voor controle. Ik zei: ik wil mijn hoofd uitzetten, het is zo afschuwelijk om steeds na te denken over wat er is gebeurd. Zegt hij: ga mee squashen vanavond, ik heb een baan, maar geen partner. Dat heb ik geweldig gevonden van die man. Squashen heeft me erg geholpen. Mensen zeggen: ga wandelen, maar tijdens het wandelen kun je nog steeds blijven malen. Squashen kost bakken energie, daar ga je echt sterretjes van zien. Dan was het even wég.

‘Zingen hielp ook. Ik zat bij een koor, maar niemand had iets van zich laten horen. Geen kaartje, niets. Toen heb ik een mail gestuurd: bij dit koor wil ik niet meer zijn. Onmiddellijk belde de voorzitter, die ook haar sores had, me op met duizend excuses, en die heb ik aanvaard. Daarna heb ik nog jarenlang met plezier gezongen bij dat koor.

Lachen en huilen kon naast elkaar bestaan

‘Uitgaan, de kroeg in, dansen en drinken, dat verzette ook de zinnen. Hans is daar heel anders in dan ik, maar hij heeft het me altijd gegund. We zijn elkaar ook niet kwijtgeraakt, zoals je veel hoort. Ik had oprecht lol in het café, dat kon naast elkaar bestaan, lachen en huilen, vanaf het begin eigenlijk. Ik weet nog dat ik een paar dagen na de geboorte samen met een vriendin Roos in het badje deed, gierend van het lachen. Kwam de kraamverzorgster binnen, die snapte er niets van: hè, hier heerst toch diepe rouw?

‘Het verdriet lag wel altijd op de loer, het kon me zomaar overvallen. Als iemand me vroeg: hoeveel kinderen heb je? Nog steeds, trouwens, als ik een babytweeling zie bijvoorbeeld. De dood van Madelief heeft me ook niet sterker gemaakt ofzo. Dat hoor je altijd, maar ik ben nog dezelfde. Dat maakt het helemaal zo zinloos. Een gezond kind wegrukken, waar slaat dat nou op?

‘Twee jaar na de tweeling beviel ik van onze dochter Pleun. Dat was emotioneel, want het verdriet om Madelief kwam weer keihard binnen. Daarna heeft het nog een jaar of vijf geduurd voor ik haar dood echt kon accepteren. Kon denken: dit is mijn mooie gezin, we zijn compleet.

‘Er gaat geen dag voorbij of Madelief komt voorbij. Op een trui met madeliefjes van een jongen uit mijn klas bijvoorbeeld – die het dan helemaal gemaakt heeft bij mij, al weet hij dat niet. Elk jaar op haar geboortedag nemen Hans en ik vrij en gaan we naar haar graf, waar ze naast andere kinderen ligt die we inmiddels kennen. Soms denk ik: moet ik wel vrij nemen, is het na negentien jaar niet eens klaar? Maar nee, klaar is het nooit. Dat hoeft ook niet.’

Dit is de tweede aflevering van een tweewekelijkse rubriek over rouwen en leven. Reacties: e.vanveen@volkskrant.nl.