De Don Quichot van Pergola zette deze rode wijn (8,5) op de kaart

Zo langzamerhand voelt het als thuiskomen als ik in oktober arriveer in de streek rond Pergola in De Marken om de wijn-truffelreis te begeleiden. Er staan weliswaar elk jaar weer andere wijnbedrijven op het programma, maar toch ben ik al enkele keren bij Villa Ligi geweest. Daar scharrelt nog altijd de oude Francesco rond, officieel niet meer de eigenaar, die met een antieke bestel-Cinquecento dozen wijn rondbrengt. Hij begon in 1985 een queeste om een eigen beschermde herkomstbenaming te krijgen voor de aleaticowijn van Pergola, iets wat na veel Italiaans gedoe en tegenwerking lukte in 2005 – de Don Quichot van Pergola noemden ze hem.

Zoon Stefano schenkt de wijn in, die vreemde rode, een beetje geparfumeerd, wat aardbei, granaatappel zelfs, een likje kirsch, en een frisse, lichtvoetige smaak. Vernaculum heet hij, wat in het Latijn zoveel betekent als ‘van hier’. De familie Tonelli maakt nog meer wijnen, wit, rosé, rood, wat prestigieus werk met houtrijping, een prettig gamma dat door toedoen van Stefano en zijn Franse vrouw Lea Pailloncy elk jaar in kwaliteit verbetert. Alles is nu in transitie naar biologisch. Perfetto.

