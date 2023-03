De cargobroek is terug, met meer en grotere zakken dan ooit, zowel stoer als superchic

All Saints, rond 1997. Van links af: Natalie Appleton, Nicole Appleton, Melanie Blatt en Shaznay Lewis. Beeld Getty Images

Het icoon

Tijdens de girlbandhoogtijdagen, eind jaren negentig, hadden de Spice Girls zich allemaal een cartoonachtige identiteit aangemeten en kleedden zich al naar gelang – van Sporty in trainingspak tot Posh in Gucci. Hun grootste concurrenten van het half Britse, half Canadese All Saints profileerden zich nadrukkelijk niet als halve stripfiguurtjes, maar opereerden op een iets cooler ‘street’-gedeelte van het spectrum. En het kledingstuk waar hun hele look om draaide, was de cargobroek – die grote, wijde werkbroek in kaki, beige of camouflageprint, met veel handige zakken om gereedschap in op te bergen. Minus gereedschap en met gympen eronder en een croptop erboven (soms met een blote zwangere buik tussen broek en top) bleek hij ook heel geschikt voor dansjes op een podium. En voor wie dacht deze 90s-classic never ever meer te zien; de cargobroek is terug, hoor. En hoe, met meer en grotere zakken dan ooit.

Dragartiest Alexis Stone als Jennifer Coolidge. Beeld Getty

De sterveling

De cargobroek is niet geboren op een bouwsteiger, maar in de krijgsmacht, waar de praktische pantalon ook wel combat pants wordt genoemd – ideaal om een extra setje patronen in op te bergen, of een set condooms. In Milaan lagen de rode pakjes condooms hoog opgestapeld als decor bij de show van het Italiaanse denimmerk Diesel.

Dragartiest Alexis Stone had zich voor de gelegenheid getransformeerd tot Jennifer Coolidge, de Amerikaanse actrice die furore maakt in The White Lotus, maar in het collectief-culturele geheugen gegrift staat als ‘Stiffler’s mom’ uit de American Pie-filmserie. Alexis Stone toont dat de kleur en textuur van kleding óók het verschil kunnen maken. Hij heeft zowel de broek als het leren jack voorzien van een zilveren glans, waarmee hij die twee stoere kledingstukken als het ware van het functionele naar het flamboyante tilt. Het handtasje had niet eens gehoeven.

Op de catwalk

Met cargo kun je alle kanten op, zo zien we bij Diesel supersized zakken en wordt de broek, in een lichtgewicht parachutestof, ook wel gecombineerd met een cargo-gilet voor extra bergruimte. Fendi en Versace onderzoeken de chique kant van de look met een wat smaller vallend model broek in luxe materialen als zijde en atypische kleuren zoals wit en roze. Nieuw in het cargo-assortiment is de cargo-rok, zoals te zien bij Miu Miu en Louis Vuitton. En die laatste deed nog een nieuwe uitvinding: de cargo-overgooier.

Huiswerk

Meest voor de hand liggende stelregel: een volumineuze broek met grote zakken vraagt om een kleine bovenhelft. Maar een wijde trui of anorak is onverwachter en misschien ook wel stoerder.

Handig, al die zakken, maar ga ze niet daadwerkelijk volproppen met de halve huisraad. Behalve dat het er niet uitziet, zijn veel van die zakken helemaal niet berekend op te veel gewicht.

Experimenteer eens met onverwachte materialen zoals denim of zijde, en minder cargo-achtige kleuren zoals roze of paars.