De broertjes Tom en Bram rangpangen al vanaf hun 12de, en bij een wedstrijd gaat de hele familie mee

Tom (links) en Bram (rechts) Littel. Beeld Jan Dirk van der Burg

Tom (20) en Bram (16) Littel, Lopik

Wie de naam van autocrossvereniging Rangpang vijftig jaar geleden heeft verzonnen weet niemand meer, maar vandaag dekt het geluidstechnisch perfect de lading tijdens de wedstrijden op de kleibaan naast industrieterrein De Copen. De broertjes Littel – eentje met rijbewijs, de ander zonder – rangpangen al vanaf hun 12de. Tom: ‘Onze vader zit in het ijzer, iemand die daar werkte deed aan autocross, nu is racingteam Littel vijftien weekenden per jaar weg, ouders mee, opa mee, oma mee, zus mee, en dan steken wij er zeker drie avonden per week in.’

En voor wie autocross niet kent, onder het laagje van de gedeukte Mad Max-sfeer zit dus een hele snelle auto ter waarde van een middenklasser, maar dan wel in een ‘Swiftje dat je van straat trekt’. Tom: ‘Dat je na al dat werk, motor erin, schokbrekers, met 100 over de baan vliegt, dat is natuurlijk fantástisch mooi. Het ziet er gevaarlijk uit, maar dat is het juist niet. Je zit in een zespuntsgordel, helm op, brandvertraging, overall aan, je nek zit vast. Wij koprollen ook weleens, dan ben je iets te enthousiast, maar korfbal is gevaarlijker hoor.’