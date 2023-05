De Blauwe Camer in Oosterhout is prachtig, maar de gerechten vliegen zo nu en dan uit de bocht

Restaurant Wijnhuis De Blauwe Camer in Oosterhout Beeld Els Zweerink

Het is een stralende lenteavond en we kuieren over een laantje met klinkers. De toren van een 15de-eeuws slot piept even verderop boven oude bomen uit, de wijnstokken beginnen uit te lopen, en het ruikt naar lindebloesem en daslook. ‘En naar gehaktballen!’, merk ik op. ‘Zouden de zusters die vanavond eten?’

Want het kasteeltje is de priorij Sint-Catharinadal, het oudste nonnenklooster van Nederland. Het maakt deel uit van wat de Heilige Driehoek wordt genoemd, omdat hier bij het Brabantse Oosterhout nog twee andere abdijen zijn: de Onze-Lieve-Vrouweabdij, nog altijd bewoond door een paar zusters Benedictinessen, en de Sint Paulusabdij waaruit de laatste broeders Benedictijnen in 2006 vertrokken. Vergrijzing is het grootste gevaar voor het voortbestaan van het kloosterleven.

De Blauwe Camer Kloosterdreef 3, Oosterhout sintcatharinadal.nl/wat-te-doen/wijnhuis/ Cijfer: 6,5 Het restaurant hoort bij het klooster van de zusters van Sint-Catharinadal. Tweewekelijks wisselend menu van vier (€ 50) t/m zeven gangen (€ 80). Geopend voor lunch en diner, ma en di gesloten.

Ook het elftal overgebleven zusters Norbertinessen van Sint–Catharinadal is al behoorlijk op leeftijd. Dat weerhoudt hen er niet van in hun levensonderhoud te voorzien en inkomsten te genereren voor behoud van hun klooster. Met behulp van vrijwilligers en een groepje investeerders onderhouden ze een moestuin en een wijngaard, en in de kloosterwinkel wordt van alles verkocht. De oude stallen werden omgebouwd tot een prachtige horecalocatie, die wordt uitgebaat door een jong stel met ambitie. Het restaurant, dat hoog en licht is en uitkijkt over het prachtige terras en de wijngaard, heet net als het slotje De Blauwe Camer. Hier is ook de wijnmakerij van Sint-Catharinadal: door een raam zien we de cuves staan waarin de nieuwe jaargang staat te rijpen. Boven onze tafel hangt een foto van de lachende zusters achter een laptop. Er komt brood met komijn op tafel, opgeslagen boter met wat rode wijn erdoor, en een potje tuinkers met een schaartje om zelf te knippen. Leuke, doordachte details.

Gebrek aan omgevingsbewustzijn

Het is wel jammer dat er in dit restaurant (op een nogal onspectaculaire bubbel bij het aperitief na) helemaal geen wijn van het ons omringende domein wordt geserveerd – of van enige andere Brabantse of Nederlandse wijnmaker. Alles is helemaal op, zegt de vriendelijke serveerster. ‘Maar afgelopen jaar hadden we een reusachtige oogst. Al die nieuwe wijn wordt begin mei gebotteld, en kan dan eind juni ook weer hier worden besteld.’ We besluiten tot een chenin blanc vernoemd naar weer een ander vrouwenklooster: de Prieuré de Saint Louans, in Chinon in de Loire. Die smaakt ook prima.

Mijn grootste ergernis over gebrek aan omgevingsbewustzijn betreft dan ook niet de drankenkaart, maar het eten. Het vier- tot achtgangenmenu, dat tweewekelijks wisselt, heet Hommage à la saison – maar we treffen er zo weinig seizoens- of plaatsspecifieks in aan dat dat een Frans grapje lijkt. Integendeel: hoewel er met de smaak en bereiding van de losse onderdelen goeddeels weinig mis is, wordt het hoofdingrediënt in de meeste gerechten bedolven onder een rare hutsekluts van internationale invloeden.

Gewelddadige garnituur

Zo is daar het eerste gerecht. Tartaar van rauwe zeebaars met het Italiaanse vetspek lardo di Colonnata, geroosterde zilveruitjes, crème van citroen én een grote lepel koude arrabiatasaus. Die tartaar is nogal voorzichtig aangemaakt, om niet te zeggen flauw, maar was sowieso al in geen geval partij voor het ronduit gewelddadige garnituur. Het is niet voor niets dat men pikante tomatensaus doorgaans op iets dienstbaars en vullends als pasta serveert, en niet op delicate rauwe vis; daar proef je dan namelijk precies niks meer van. In het vegetarische gerecht met dezelfde opzet is de vis vervangen door prima aangemaakte bietentartaar, en die kan het tomatengeweld wél goed aan. Daar liggen ook wat gebrande macadamianootjes bij, wat de zurigheid doorbreekt en zorgt voor een fijn contrast.

De 'vijftien uur aardappel' met olijf, vadouvan, gepofte paprika en fetaschuim. Beeld Els Zweerink

Gang twee wordt door de serveerster aangekondigd als ‘vijftien uren aardappel’, wat klinkt als een nieuw programma-idee van Arie Boomsma maar neerkomt op een soort patat-millefeuille: dun gesneden, opgestapeld, lang gekonfijt en daarna knapperig gebakken. Wij denken in dit gerecht sterk die onweerstaanbare ossewitgeur van de betere Belgische frituur te herkennen. Heerlijk, maar die hoort natuurlijk niet thuis in het bestelde vegetarische menu, en de chef bezweert ons achteraf bij navraag dan ook dat de smaakvolle aardappel niet in rundervet, maar in boter is gebakken. Erbij ligt wat crème van rode paprika, kerstomaatjes uit de oven en een schuimige saus van feta. Lekker allemaal.

Gillend in de vangrail

Maar het volgende gerecht vliegt weer gillend in de vangrail. Het zijn plakjes gebraden parelhoenfilet met krokante kippenhuid en boerenkool, op een saus van yoghurt, honing en mosterd. We zijn er nog niet: dat alles is bedekt met een dik en adembenemend heftig schuim van Munsterkaas – roodflorakaas die, zeker warm, zéér sterk ruikt. Omdat het gevogelte helemaal is afgekoeld, proeven we niks anders meer dan de kaas – goed, misschien een klein beetje zure yoghurt, maar in elk geval geen parelhoen. Ook in dit geval is het groentegerecht vergevingsgezinder wat betreft de sterke smaken. Dat is een soort fritter van sla in tempurabeslag, waarvan de beslaglaag tijdens het garen wel wat zompig is geworden. Er liggen om onbekende redenen ook goudgespoten hazelnootjes bij.

De vierde gang is een stukje in broodkruim gepaneerde geelvintonijn, gebakken ‘als een schnitzel’, zegt de serveerster. Opnieuw is de bereiding niet slecht, maar het garnituur overheersend: zout schuim op basis van ansjovis en pecorino; piccalilly-achtige, met kerrie ingemaakte sjalotten en branderig en scherp smakende puree van geblakerde aubergine met harissa. De vegetariër krijgt halloumi in plaats van tonijn, en een milder crème fraîche-schuim.

Sukade gegaard als rendang, gewokte pulpo met aardpeer uit de moestuin, creme van mango, limoenblad en Tom kha kai. Beeld Els Zweerink

Bizar idee

Als hoofdgerecht krijgen we beiden rendang (een Sumatraanse stoof met onder andere kokos en pepers), voor de vega van knolselderij, voor de vleeseter van rundersukade, in een plasje tom kha kai (Thaise soep met kip, kokos, galanga en limoenblad) en een knaloranje, lijmerige mangomousse gemaakt van fruitpuree uit een pak. Dit is een gerecht dat wat mij betreft alle logica tart. Het vlees en de saus smaken op zichzelf prima – de smaken van de onderdelen zijn vrijwel overal op orde – maar deze twee iconische Aziatische gerechten combineren vind ik een bizar idee, niet alleen omdat beide op zichzelf al heel complex en compleet zijn maar ook omdat ze in ingrediënten juist ook veel overeenkomsten hebben. Alsof je lasagne bolognese serveert ín een plas tomatencrèmesoep, met een dot aardbeienjam erop. Je kunt het doen, maar waarom zou je?

Taleggio op gebakken brioche met geroosterde pinda’s en appelstroop. Beeld Els Zweerink

Als kaasdessert is er toast van brioche gebakken met kaneel, met daarop een dikke plak taleggio (wederom roodflora maar dan Italiaans) onder een knapperig karamellaagje. Hartstikke lekker, al hadden de bijgeleverde appelstroop en pinda’s weggelaten kunnen worden. Het zoete dessert is een nogal dingetjes-achtig bord vol flupjes en blupjes (marshmallow van rozenwater, mousse van perzik, gel van framboos, roze chocolade), alles opnieuw gemaakt van coulis uit een pak. Als ik een fruitdessert eet vind ik het fijn als er in elk geval één onderdeel ongepasteuriseerd fruit in zit, vooral als er net weer aardbeien zijn.

Het is een prachtig restaurant, De Blauwe Camer, maar de gerechten doen nu nog geen recht aan de locatie. Die gehaktbal was logischer geweest.