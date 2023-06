De beste plekken in het romantische Aix-en-Provence, de stad van Paul Cézanne en Barthélemy van Eyck

Beeld Joost Stokhof

Een jaar woonde kunsthistoricus Breghtje Dik (29) in de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence, waar ze onderzoek deed naar de geheimzinnige schilder Barthélemy van Eyck, die heel misschien familie was van de bekendere Jan van Eyck. ‘Vooral het mysterieuze aan Barthélemy van Eyck trekt me aan’, zegt ze. ‘We weten zo weinig zeker over hem. Of zijn bekendste werk, de Aix Annunciatie, door hem is gemaakt, is zelfs niet honderd procent zeker. Nog niet. Door opnieuw naar de bronnen te kijken, wil ik een completer verhaal vertellen over de mythische figuur Barthélemy.’

Dik: ‘Ik vind Aix-en-Provence erg romantisch, door de vele gezellige pleinen met de altijd volle terrassen. Het is een vrolijke, extravagante stad, helemaal niet gesloten. Aix wordt de ville aux mille fontaines genoemd, zo veel fonteinen als hier zijn. Elk pleintje een fonteintje. Er is opmerkelijk veel te doen voor zo’n kleine stad. Festivals te over hier, van kunst en film tot opera.’

Beeld Joost Stokhof

De aankondiging

Breghtje Dik: ‘Barthélemy van Eyck schilderde tussen 1442 en 1445 een drieluik met de Annunciatie, het moment waarop de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigt. Het werk was oorspronkelijk te zien in de kathedraal van Aix – ook aanbevolen – maar kwam in de Église de la Madeleine terecht. Vanwege restauratie van de Madeleine is het altaarstuk tijdelijk gehuisvest in Musée du Vieil-Aix. Het is door de eeuwen heen uit elkaar gehaald, verplaatst, heeft zoveel meegemaakt, maar het is er nog. Barthélemy moest eens weten.’

Musée du Vieil-Aix, 17 Rue Gaston de Saporta

Het licht van Aix

‘Ik probeerde me vaak in te beelden hoe het voor Barthélemy moet zijn geweest: een schilder uit het prinsbisdom Luik die naar de Provence trok. Ik ben in zijn voetsporen getreden, door zelf ook van het noorden naar Aix te verhuizen. In het werk van Barthélemy van Eyck is grote aandacht voor schaduwen, en als je in Aix bent snap je dat. Het licht in de Provence is feller, de schaduwen zijn meer gedefinieerd. Ik ging vaak op de Place des Prêcheurs zitten, waar vroeger het paleis van koning René van Anjou stond, een van Barthélemy’s opdrachtgevers. Dan stelde ik me voor wat Barthélemy meemaakte in zijn tijd op deze plek. Op de Place des Prêcheurs is nu bijna altijd een groenten- of bloemenmarkt. Aix is absoluut een marktenstad. Op de Place Richelme, waar ik vlakbij woonde, was zelfs dagelijks een groentenmarkt, met kramen vol aardperen en grote bollen knoflook, en ’s zomers bossen zonnebloemen.’

Place des Prêcheurs

Kazen uit de streek

‘Ik woonde in de Rue Bédarrides, in het centrum. Thomas en Florian van fromagerie Bédarrides waren mijn vriendelijke buren. Ze verkopen heerlijke Franse kazen, zoals Banon, een geitenkaas uit de Provence, maar ook (rosé)wijn en zuivelproducten.’

Fromagerie Bédarrides, 17 Rue Bédarrides

Beeld Joost Stokhof

Charlottes terrine

‘De eigenaar is een wijnliefhebber en daarom heeft Resto Charlotte een leuke wijnkaart, met de beroemde Provençaalse Palette, maar net zo goed wijn uit andere streken. Er is een binnentuin voor warme avonden en hun terrine de légumes is heerlijk.’

Resto/Chez Charlotte, 32 Rue des Bernardines

Vegan restaurantje

‘Piepklein is vegan restaurant La Cabane en ville, er staan maar een stuk of vier tafels. Reserveren is handig. Slechts twee mensen runnen het, een in de keuken en een in de bediening. La Cabane serveert bijzondere seizoensgerechten, voor lunch of avondeten.’

La Cabane en ville, 8 Rue Lieutaud

De oven van Aix

‘In de Rue Boulegon stond het huis en een tweede atelier van een andere bekende inwoner van Aix die schilderde: Paul Cézanne, geboren in de Rue de l’Opéra in 1839. In de Rue Boulegon kun je geweldig lunchen bij de ‘oven van Aix’. Lekker voor een salade, een prima pizza of de specialiteit van het huis: focaccia.’

Le Four Aixois, 4 Rue Boulegon

Provençaals keramiek

‘Wat een prachtige handgemaakte kommen en kannen worden verkocht bij potterie Expressions. Ze zijn geïnspireerd op de traditionele Provençaalse keramiek en absoluut niet duur. De winkel zit in de chique wijk van Aix, het Quartier Mazarin. In de buurt kan ik Book in bar aanbevelen, een internationale boekhandel met theesalon en patisserie.’

Expressions, 1 Rue Cardinale

Book in bar, 4 Rue Joseph Cabassol

Beeld Joost Stokhof

Schilderberg

‘Paul Cézanne heeft meer sporen in Aix-en-Provence achtergelaten. Hij en Émile Zola kwamen veel in Les Deux Garçons, het oudste café van Aix. Het is helaas in 2019 ernstig beschadigd door een brand. Een andere Cézanneplek: Le terrain des peintres, dicht bij Cézannes atelier. Hier schilderde hij in de buitenlucht zijn beroemde gezichten op de berg Mont Sainte-Victoire. Tegenwoordig is er een idyllisch parkje, ideaal voor een picknick. Le terrain des peintres is wel een kleine klim omhoog, dus niet op het heetste moment van de dag die kant op. Cézanne ligt begraven in Aix, op Cimetière Saint-Pierre.’

Atelier de Cézanne, 9 Avenue Paul Cézanne

Le terrain des peintres, 49 Avenue Paul Cézanne

Cimetière Saint-Pierre, Avenue des Déportés de la Résistance Aixoise

Met een boek onder een boom

‘Nog een park om neer te strijken op een warme dag. Het 17de-eeuwse stadspaleis Pavillon de Vendôme heeft vrij toegankelijke tuinen. Ideaal om in de schaduw van een boom een boek te lezen, een kaasje erbij van Bédarrides. Wat verder leuk kan zijn, is een excursie naar de lavendelvelden. Maar toen ik er was, heb ik gekozen voor een tripje naar de wijngaarden aan de voet van Cézannes Mont Sainte-Victoire, en daar een doos wijn gekocht. Bij de berg zijn trouwens verschillende mooie wandelpaden.’

Musée du Pavillon de Vendôme, 13 Rue de la Molle

Les vignerons du Mont Sainte-Victoire, 63 Avenue d’Aix, Puyloubier