De beste plekken in Bologna, waar de pasta ‘vreselijk goed’ is, maar je niet naar ‘spaghetti bolognese’ moet vragen

Stadsgids Bologna

Vroeger was Barend Middelhoff (57) tenorsaxofonist bij jazzsextet The Houdini’s. Tot hij in 1998 naar Parijs vertrok om daar te gaan spelen. Hij woonde vijf jaar in Parijs en ontmoette er een Italiaanse. Niet lang daarna vertrokken ze ‘in een witte Volvo over de Alpen’. Nu wonen ze al zo’n twintig jaar in Bologna, met twee kinderen. Middelhoff geeft saxofoonles aan het conservatorium en speelt in verschillende bands. ‘De afgelopen weken waren spannend in Noord-Italië’, zegt hij. ‘In Bologna zelf viel het mee met de regen, maar op andere plekken in de regio heeft het enorm gestortregend en was er veel schade. Het is nog steeds het gesprek van de dag. Bologna is erg mooi, met de beroemde zuilengalerijen, de portici. Ik vind het geweldig dat overal in de stad de omringende heuvels te zien zijn, Bologna ligt aan de voet van de Apennijnen. Verder is het een studentenstad en een van oudsher linkse stad, maar je ziet genoeg rijkdom, bontjassen en dure auto’s.’

Thuisgevoel

Barend Middelhoff: ‘Bologna is groot genoeg om een grote stad te zijn, en klein genoeg om overzichtelijk te blijven. De Italianen noemen het een città a misura d’uomo, een stad op menselijke maat. We wonen in het centrum. Ik loop ’s ochtends op m’n gemak naar het conservatorium. Onderweg drink ik een koffie aan de bar, koffie is hier overal goed, zoals je vast al vermoedde. Ik hield van Parijs, maar Bologna geeft me meer een thuisgevoel. De mensen zijn warmer, minder afstandelijk. In Parijs kun je een jaar bij dezelfde bakker een stokbrood kopen, zonder een blijk van herkenning te krijgen, in Bologna ben je na twee keer al een vriend van de barman. In ons conservatorium zijn vaak goede concerten, voor iedereen te bezoeken. En een leuke bar vlak bij het conservatorium heet Lab 16. Die hebben rond lunchtijd een waanzinnig buffet voor 11 euro per persoon, inclusief koffie en water, vrijdag met vis.’

Conservatorio Giovanni Battista Martini, Piazza Rossini 2

Lab16 (Labsedici), Via Zamboni, 16/D

Jazzstad

‘Bologna is al heel lang een jazzstad. Alberto Alberti woonde hier, een markante jazzliefhebber die Miles Davis, Thelonious Monk en Dexter Gordon naar Italië haalde en in 1958 het Bologna Jazz Festival opzette. De oude traditie is nog steeds belangrijk in de jazzscene van Bologna, dus dat het echt swingt. Ik speel zelf regelmatig in de fijne Camera Jazz Club, en nodig er soms Nederlandse jazzmuzikanten uit, zoals Angelo Verploegen, Loet van der Lee, Joost Kesselaar en Jesse van Ruller.’

Camera Jazz Club, Vicolo Alemagna

Eten met muziek

‘Een andere club, waar ik ook speel, is de Cantina Bentivoglio, een restaurant met een grote wijnkaart en een kelder met jazzpodium achterin. Er wordt in de Cantina al dertig jaar muziek gemaakt. Meteen aan de overkant zit nog een Bolognees restaurant met een podium, Bravo Caffè. Prima eten en bijna dagelijks livemuziek.’

Cantina Bentivoglio, Via Mascarella 4/b

Bravo Caffè, Via Mascarella 1e

Klinkers, bogen, kerken

‘Een van onze favoriete pleinen is Piazza Aldrovandi in de binnenstad. Vooral tijdens de biologische markt op zondagochtend, met die kraam waar grote stukken parmezaan worden verkocht, en met barretjes met slowfood en verse tortelloni. We eten en drinken daar graag in de ochtendzon wat op een terras. Aldrovandi ligt vlak bij het Piazza Santo Stefano, het karakteristieke plein met de klinkers, bogen en kerken. Hier stonden lang geleden zeven kerken, nu zijn er nog vier. Het plein ligt niet ver van de twee bekende scheve torens van Bologna. Op Santo Stefano is altijd de tweede zaterdag en zondag van de maand een antiekmarkt, met echt mooie meubels en spullen, geen zooi.’

Mercato dell’Antiquariato di piazza Santo Stefano

Pastatradities

‘Het klinkt hard, maar pasta in Nederland is niet te vergelijken met pasta in Noord-Italië. Die is vreselijk goed, en er zijn zo veel variaties, handgevouwen, fabrieksgevouwen, ruwer, gladder, groter, kleiner... Pasta is onderdeel van de cultuur en tradities van elke regio en stad. Als ik naar Verona moet, zegt mijn vrouw, o, dan kun je lekker bigoli eten. Ze verheugt zich er al op. Picci in Florence, tirache trevigiane in Padua, ricciolini in Ferrara. Bologna is gespecialiseerd in tortellini al brodo, tortellini in bouillon, en natuurlijk in tagliatelle bolognese. En die klassiekers kunnen al honderd jaar worden besteld bij Ristorante Diana, heerlijk.’

Ristorante Diana, Via Volturno 5

Bolognese bestaat niet

‘Ook bij Trattoria Serghei, een knus restaurantje met houten lambrisering, is de tagliatelle al ragù alla bolognese de ster van de avond. De pasta is in dit familierestaurant uiteraard zelfgemaakt. Een kleine waarschuwing, spaghetti bolognese bestaat niet in Bologna, zou ik ook maar niet naar vragen.’

Trattoria Serghei, Via Piella 12

Eetlokaal met reputatie

‘In de kleine Via Broccaindosso zit nog zo’n traditioneel eetlokaal verborgen, een klein eetlokaal met grote reputatie. Osteria Broccaindosso serveert fantastische tortellini, lasagne, tiramisu en cotoletta alla bolognese, kalfsvlees dat weer helemaal anders wordt klaargemaakt dan kalfsvlees in Florence. En het kost allemaal niet veel.’

Osteria Broccaindosso, Via Broccaindosso 7/a

Bijna vegetarisch

‘Kleurig eten, veel groenten, heel lekker. Vlak bij Broccaindosso zit het vriendelijke vegetarische restaurant Clorofilla, nou ja, het bijna vegetarische restaurant. Veel gerechten op de kaart zijn vegetarisch en/of veganistisch. Hun worteltaart is beroemd.’

Clorofilla, Strada Maggiore 64c

Mummies

‘Het gebouw op zich vind ik al heel mooi, met die binnenplaats met de bogen, maar het Museo Civico Archeologico heeft ook een geweldige collectie oudheden, sarcofagen, mummies, antieke beelden en gave Etruskische vazen. We hebben er laatst een tentoonstelling gezien met fresco’s uit Pompeï, ongelooflijk hoe levendig die eeuwenoude muurschilderingen nog waren.’

Museo Civico Archeologico, Via dell’Archiginnasio 2