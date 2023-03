De beste kebab, kardemombroodjes en stadsparken in Kopenhagen, de stad waar alles goed geregeld is

Beeld Joost Stokhof

De Belgische productontwerper Sanne Cools (29) verhuisde begin vorig jaar met haar vriend naar de Deense hoofdstad Kopenhagen, København. Ze heeft er sinds kort een nieuwe baan op de afdeling productontwikkeling van het Deense designhuis Hay. ‘De eerste week voelde ik me een kind in een snoepwinkel. In ons kantoor staan overal designspullen; van kleurrijke peper- en zoutmolens in de kantine tot alle lampen die nog in ontwikkeling zijn voor komende collecties. Deens design staat voor functionaliteit en eenvoud. Het is tijdloos, en dat vind ik juist zo mooi.

‘Kopenhagen is een chique stad, met roze avondluchten, veel water, kastelen, speelpleinen, ruime, nette parken, koffiekraampjes en duizenden fietsen. Alles is hier goed geregeld. Ik vond het grappig te merken hoe belangrijk de zon is in Denemarken. De Denen worden helemaal wild bij de eerste zonnestralen van de lente en kunnen zo intens genieten van een zonnige dag.’

Stadsmeren

Sanne Cools: ‘Heel speciaal vind ik de rij rechthoekige stadsmeren in het noordwesten van Kopenhagen, niet ver van de botanische tuin en Slot Rosenborg. Het zijn totaal geen diepe meren, maar het is toch romantisch. Er dobberen altijd vogels op het water, meerkoeten, zwanen met kleintjes. Tussen twee meren ligt de Dronning Louise’s Bro, de bekendste brug van de stad. Die heeft een brede fietsstrook, een breed voetpad en bankjes waar mensen in de zon zitten en een biertje drinken. Auto’s krijgen er veel minder ruimte.’

Sultan & Hans Christian

‘In de multiculturele wijk Nørrebro, aan de levendige Nørrebrogade, zit een van mijn favoriete kebabzaken: Sultan. Hun Arabische schotel is geweldig. Meteen daarnaast zijn we ook vaak te vinden, in Minas Kaffebar, voor koffie en lekkers. Vlakbij ligt de winkelstraat Jægersborggade. Assistens Kirkegård ligt hier in de buurt: een begraafplaats die meer als park aanvoelt dan als kerkhof. Kopenhagers komen er om wat te zitten, te zonnebaden of te picknicken tussen de graven. In België zou dat niet zo snel gebeuren. De Deense schrijver Hans Christian Andersen ligt op Assistens begraven.’

Sultan, Nørrebrogade 72A

Minas Kaffebar, Nørrebrogade 72

Assistens Kirkegård, Kapelvej 2

Warme broodjes

‘In de wijk Østerbro, in het noordoosten, moet ik absoluut Juno the Bakery noemen, de bakkerij met de allerlekkerste kardemommesnurrer, zoete kardemombroodjes. Ze gaan letterlijk als warme broodjes, vers uit de oven, over de toonbank.’

Juno the Bakery, Århusgade 48

Meeneempizza's

‘We hebben het afgelopen jaar de hele stad doorgefietst, en in de wijk Vesterbro Itzi Pitzi Pizza ontdekt. In Kopenhagen is het overal pizza en burgers wat de klok slaat. Deze stad staat zeker bekend om de goeie restaurants, maar de Denen zijn zulke planners, dat het lastig kan zijn om een goed besproken restaurant binnen te komen, omdat iedereen al maanden van tevoren heeft gereserveerd. Wij bedenken meestal pas op de dag zelf dat we op restaurant gaan, voor Kopenhagen is dat te spontaan. Bij Itzi Pitzi kun je altijd terecht voor lekkere takeawaypizza’s, die eventueel bij de buren, bij kruidenierszaak/koffiebar Kihoskh, kunnen worden opgegeten, als je daar wat te drinken koopt. Itzi Pitzi ligt in de buurt van Kødbyen, het Kopenhaagse Meatpacking District met veel hippe restaurants, waar dus wel een reservering voor nodig is.’

Itzi Pitzi Pizza, Sønder Boulevard 51

Beeld Joost Stokhof

Koffie op het dak

‘Ik ga weleens koffiedrinken op het dak van warenhuis Illum, om te genieten van het uitzicht op het paleis Christiansborg, de mensen op straat en de ondergaande zon. Illum zit aan de winkelstraat Strøget en tegenover de flagshipstore van Hay. Onze designafdeling bevindt zich trouwens op de Frederiksgade, tussen het koninklijk paleis en de Marmorkirken. Omdat de winters zo donker zijn, bestaat er denk ik een binnenshuiscultuur in Denemarken, met gezelligheid, kaarsen en mooie spullen. Vandaar die lange traditie van interieurdesign. Wat verder opvalt, is de gunstige werk-privébalans in Kopenhagen. Er wordt niet vaak overgewerkt, iedereen gaat netjes om 4 uur naar huis. Dat is de norm. Maar wat dan weer niet kan, is om 1 minuut over 9 bij een Zoommeeting inloggen als de meeting om 9 uur begint. Daar zijn ze heel strikt in.’

Illum Rooftop, Købmagergade 20

HAY House, Østergade 61

Minizwembad

‘In de brede havengeul die midden door Kopenhagen loopt, zijn meerdere zwembadjes aangelegd, zoals de Havnebadet Islands Brygge. Een leuk minizwembad midden in het grote water, gratis toegankelijk en er is zelfs een springplatform. De Denen zijn ijsberen, die duiken er rustig in de winter in, maar ik niet. Ik wacht liever tot de zomer.’

Havnebadet Islands Brygge, Islands Brygge 14

Tom in Tivoli

‘Tivoli is een fascinerend sprookjesachtig pretpark, meer Efteling dan kermis, en tegelijk een grote tuin, die helemaal in de sfeer van het seizoen wordt aangekleed. Toen wij er waren wandelde de koningin er. De Deense royals zijn soms net gewone mensen. In de zomer zijn er internationale concerten in Tivoli, toegankelijk met een dagticket voor het park. Zo hebben we vorig jaar Tom Jones en 50 Cent zien optreden.’

Tivoli, Vesterbrogade 3

Zwarte diamant

‘Dit vind ik zo’n lieflijk park: de tuin van de oude koninklijke bibliotheek, tussen de Christiansborg, Borgen, het parlement en de nieuwe koninklijke bibliotheek, die vanwege de bijzondere vorm de Zwarte Diamant wordt genoemd. Een rustpunt in Kopenhagen.’

Det Kongelige Biblioteks Have, Proviantpassagen 1

Beeld Joost Stokhof

Beelden aan het water

‘Het is echt de moeite waard om naar het Louisiana Museum voor moderne kunst te gaan, buiten de stad. Louisiana heeft een spannend binnenmuseum en een groot beeldenpark, direct aan het water. Vanuit Kopenhagen met de trein makkelijk te bereiken.’

Louisiana Museum of Modern Art, Gl Strandvej 13, Humlebæk