De beste cornetti, frullati en vino: dit zijn de favoriete plekken van Rosita Steenbeek in haar thuisstad Rome

‘Nederland is me nog altijd dierbaar’, zegt schrijver Rosita Steenbeek (65). Toch woont ze al 37 jaar in Rome, in het hart van de stad, bij het Vlaamse kerkje, boven op de resten van het grote Theater van Pompeius, waar Julius Caesar is vermoord. Het Pantheon is om de hoek, haar vaste groentestal op de Campo de’ Fiori maar 4 minuten lopen. Steenbeek schrijft inmiddels ook al meer dan 25 jaar over haar leven en avonturen in Rome. Haar jongste boek gaat over Julia, de dochter van keizer Augustus. ‘In Rome is zoveel schoonheid en geschiedenis. Elke steen vertelt een verhaal, neemt je op in een groter verband. Ik hou van geschiedenis, het ademt vergankelijkheid. Alles gaat over, straks zal ook jij er niet meer zijn, maar nu is het wel jouw beurt, leef nu. Rome is een stad waar je een leven lang mee toe kunt, ik heb er mijn handen vol aan.’

Cornetti en frullati

Rosita Steenbeek: ‘Ik begin de dag met een cappuccino, bij Pascucci, mijn stamcafé, niet ver van het Pantheon. Staand aan de bar natuurlijk. Pascucci wordt gerund door een broer en zus. De stratenmaker komt er, en de hersenchirurg, en iedereen leeft met elkaar mee. Door dit soort plekken voel ik me thuis in Rome. Heerlijke cornetti daar, zoete croissants, en frullati, verse fruitsappen.’

Frullati Pascucci, Via di Torre Argentina 20

Dineren in de eerste eeuw

‘Pancrazio is zo’n fijn Romeins restaurant. Je kunt er afdalen naar de kelder, om rigatoni of saltimbocca te eten tussen muren uit de 1ste eeuw voor Christus, overblijfselen van – weer – dat reusachtige theater van Pompeius. Meer dan sfeervol.’

Ristorante Pancrazio, Piazza del Biscione 92

Boekentempel

‘Ik kom vaak bij Libreria Cesaretti in de ‘Straat van de voet’, genoemd naar een marmeren voet die daar op een sokkeltje staat. Het antiquariaat is al generaties in de familie. Eerst zaten ze aan de overkant, maar toen daar een deel van een antieke tempel van Isis werd ontdekt, moest de winkel verhuizen.’

Libreria Cesaretti al Collegio Romano, Via del Piè di Marmo 27

Wijn zonder plan

‘De Romeinen houden van improvisatie, geen geplan en agenda’s, wel: kom vanavond eten. Als je vertelt dat je familie of vrienden op bezoek hebt, zeggen ze: o gezellig, neem mee. Dat bevalt me erg. In wijnbar Vinaietto komen we vaak toevallig terecht. Een onbekend barretje, leuk, en best eenvoudig, het is in geen jaren veranderd en zit altijd vol met mensen uit de buurt.’

Il Vinaietto, Via del Monte della Farina 38

Fresco’s van Julia

‘Julia, geboren in het jaar 39 voor Christus, was het enige kind van keizer Augustus, maar ze is door haar vader verbannen en uit de geschiedenisboeken geschrapt. Ze is eigenlijk gecanceld. Ik voelde me geroepen over Julia te schrijven en ben op zoek gegaan naar wat er over is van het Rome waarin zij leefde. Zoals de zuilengalerij van Octavia, Julia’s tante, waar nog steeds wat van te zien is. En ze is zeker in het Theater van Marcellus geweest, dat nog grotendeels overeind staat. Marcellus was haar eerste man. Beeldschoon zijn de fresco’s uit de villa waar Julia heeft gewoond. Die werden ontdekt toen begin vorige eeuw de wallen in de Tiber zijn aangelegd en later ondergebracht in Palazzo Massimo. Julia heeft ernaar gekeken, muurschilderingen met planten en fruitbomen in gedempte kleuren.’

Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 2

Geschiedenis ontbloot

‘In Rome worden om de zoveel jaar weer nieuwe archeologische sites voor het publiek opengesteld. Dat vind ik altijd feestelijk, om zo’n nieuwe aardlaag te mogen bekijken. Ik noem de San Clemente, een kerk uit de 12de eeuw, die gebouwd is op een nog oudere kerk, die weer gebouwd is op de ruïnes van Romeinse gebouwen en een tempel. Of de Città dell’Acqua, de resten van een chic huis onder de grond, bij de Trevi Fontein, of het stadion van Domitianus, waar een heel stuk van te zien is, onder het Piazza Navona.’

Basilica di San Clemente, Via Labicana 95

Vicus Caprarius – La Città dell’Acqua, Vicolo del Puttarello 25

Stadio di Domiziano, Via di Tor Sanguigna 3

Langs de Tiber

‘Langs de bruggen van de Tiber wandelen is altijd een goed idee. En naar Tibereiland. Daar stond 2.000 jaar geleden een tempel voor Aesculapius en nu staat er een ziekenhuis. Het is een zeer suggestieve plek. Ik loop ook weleens verder, naar Al Biondo Tevere. Dat was een stamrestaurant van Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini en Elsa Morante.’

Ristorante Al Biondo Tevere, Via Ostiense 178

Wereldberoemd café

‘Net zoals ik vaak even in het Pantheon ga kijken, om te zien hoe het licht in het gat door de koepel valt, ga ik graag wat drinken bij Caffè Greco, het wereldberoemde café met de marmeren tafeltjes en schilderijen aan de muur, waar Stendhal, Gogol en Goethe al kwamen. Van die plekken waar het ontzettend druk kan zijn, maar soms is het er ’s ochtends vroeg opeens verrassend rustig.’

Antico Caffè Greco, Via dei Condotti 86

Geiten op de Appia

‘Ik ging laatst met een vriendin picknicken op de Via Appia. Het blijft bijzonder, de stad uit wandelen over 2.300 jaar oude stenen. We gingen naast de weg in het gras zitten met pizza en fruit en water. Zo zaten we rustig pratend in de lentezon, hoorden we plotseling een enorm geblaat, kwam er een grote kudde geiten langs. Later hebben we ijs na gegeten bij het aardige Appia Caffè.’

Appia Antica Caffè, Via Appia Antica 175