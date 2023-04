De allerbeste croissants, musea en restaurants: dit zijn de verborgen hotspots van Parijs

Beeld Joost Stokhof

Sinds drie jaar woont Berend Sommer (32) in Parijs. Hij is schrijver. Zijn jongste roman Gouden dagen gaat over zijn eigen generatie, begin-dertigers, nog jong en veelbelovend, maar de valkuilen van volwassenheid liggen op de loer. Sommer is ook woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Parijs, waar alles deze maand in het teken staat van het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. ‘Ik woon in het Quartier Latin, in het 5de arrondissement, tussen het Panthéon en de Seine’, vertelt hij. ‘Mijn appartement ligt boven de metro, die ik hoor rommelen terwijl ik aan mijn volgende roman werk. Gek genoeg maakt niet elke metro evenveel lawaai. Parijs is en blijft een stad waarin je helemaal kunt opgaan. Als de zon op de marsepeinkleurige gebouwen schijnt, ben ik enorm in mijn nopjes. Hoewel ik best blasé ben, went deze stad eigenlijk niet.’

Boterig

Berend Sommer: ‘Op Place Maubert, ik woon er vlakbij, is drie keer per week markt, kramen met bloemen, groenten, oesters, stoelbekleding. Er zitten ook veel winkels. Een van de voordelen van Parijs is dat er nog middenstand bestaat. In Nederland zijn alle winkels opgesnoept door Jumbo’s en Albert Heijns, maar Parijzenaren gaan beslist naar de visboer, de poelier en de boucherie en de fromagerie. Ze kijken een beetje neer op de supermarkt. Bij Place Maubert zit een boulangerie met de allerbeste boterige croissants. Ik woon boven een bakker en er zit er een tegenover mijn huis, maar daar zijn de croissants slap. Daarom loop ik naar Isabelle.’

La Maison d’Isabelle, 47ter Boulevard Saint-Germain

Ramvol antiquariaat

‘We hebben in het 5de arrondissement Shakespeare and company, de boekwinkel waar veel bekende schrijvers hebben rondgelopen. Maar daar staat altijd een rij en ik vind het inmiddels bijna een nutellawinkel. Voor Engelse boeken ga ik graag naar San Francisco Books, bij Odéon. Een boekwinkel en antiquariaat, niet groot, ramvol verrassende geschiedenisboeken, romans en paperbacks.’

San Francisco Books Co, 17 Rue Monsieur le Prince

Beeld Joost Stokhof

Het Parijs van Maigret

‘Terwijl de influencers met enorme zonnebrillen en kleine hondjes bij Café de Flore zitten, weet ik een restaurant om de hoek: Le Petit Saint-Benoît. Dat is zo’n charmant en aantrekkelijk restaurant, en ontzettend ouderwets, net of je even terug bent in het Parijs van Maigret. De menukaart is al jaren onveranderd, met confit de canard en pigeon rôti, gekonfijte eend en gebraden duif, en ze vertikken het om een pinautomaat aan te schaffen. De kapstok is een soort bagagerek en het toilet bevindt zich buiten in een schuurtje.’

Le Petit Saint-Benoit, 4 Rue Saint-Benoît

Vergulde jeugd

‘In wijnbar/restaurant Bonvivant zit de jeunesse dorée van Parijs; jong, mooi, de hele middag op het terras, alsof ze alle tijd van de wereld hebben. Bonvivant heeft een gekmakend grote wijnkaart, bijna een naslagwerk. En ik heb er een paar keer een heerlijke Beef Wellington besteld, een Engels gerecht dat ik zelden op een Franse kaart heb zien staan.’

Bonvivant, 7 Rue des Écoles

Saint-Sulpice

‘In de buurt: de Saint-Sulpice. Indrukwekkende kerk, de op een na grootste van Parijs, met het grote orgel en de zonnewijzer die Pasen markeert. Maar het leuke van de Saint-Sulpice vind ik het kerkplein, een goed plein, er gebeurt altijd wel wat: fotoshoot, boekenmarkt, antiekbeurs, poëziefestival...’

Église Saint-Sulpice, 2 Rue Palatine/Place Saint-Sulpice

Victor Hugo

‘Steken we over naar de rechteroever van de Seine, voor het geweldige Musée Victor Hugo in de Marais. Victor Hugo, de schrijver van De klokkenluider van de Notre Dame, is met afstand de belangrijkste Franse schrijver van de 19de eeuw. Hij was ook politicus en heeft zo’n indruk op Frankrijk achtergelaten. Dit is zijn vroegere woonhuis, een paleisje met schitterende Japanse stijlkamers en een ontzagwekkende hoeveelheid portretten en tekeningen, Hugo tekende zelf ook. Het museum kijkt uit op Place des Vosges. Bij mooi lenteweer strijken de Parijzenaren hier neer in het gras. Heerlijke plek.’

Maison de Victor Hugo, 6 Place des Vosges

Tuin en wijn in Montmartre

‘Het Musée de Montmartre is erg de moeite waard. Het ligt vlak bij Place du Tertre en de kleine wijngaard van Montmartre. Er hangen schilderijen van kunstenaars die in Montmartre gewerkt hebben, Renoir, Degas, Matisse, Toulouse-Lautrec, en het oude atelier van Suzanne Valadon is er in ere hersteld. Het museum heeft een prachtige tuin om in te picknicken. Het is daar zo rustig, een buiten in de stad.’

Musée de Montmartre, 12 Rue Cortot

Prousts pantoffels

‘Ik ken een heel mooie stropdassenwinkel op de Place Vendôme. Een van de chicste kledingwinkels van Parijs, met overhemden, kamerjassen, strikjes en zakdoeken, ongelooflijk wat een luxe. Het is bovendien een oude winkel, uit 1838, echt een instituut. De sympathieke schrijver Marcel Proust kwam hier al voor een das of nieuwe pantoffels. Het ligt mooi op de route naar Hôtel Ritz, waar Proust geregeld dineerde. Een geweldige ervaring om bij Charvet naar binnen te lopen.’

Charvet, 28 Place Vendôme

Beeld Joost Stokhof

Wolvenvallei

‘Als bonus nog een tochtje naar de wolven. Ik fiets veel, Parijs is een fietsstad geworden. En we fietsen op een zonnige dag weleens de stad uit, naar Parc de la Vallée aux Loups, de vallei van de wolven. Een idyllisch, bosrijk park, waar de 19de-eeuwse minister van Buitenlandse Zaken, François-René de Chateaubriand, een huis had en zijn memoires schreef. Chateaubriand was een avonturier, hij heeft allemaal planten en bomen van zijn reizen meegenomen naar dit landgoed, zoals een nu tweehonderd jaar oude ceder.’

Parc de la Vallée aux Loups, 87 Rue de Chateaubriand, Châtenay-Malabry