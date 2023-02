De 2023-versie van zangeres Sophie Straat is gestructureerder en minder op straat dan veel mensen denken

Zangeres Sophie Straat: ‘Ik heb een beetje last van een imagoprobleem.’ Beeld Ivo van der Bent

Soms heb je een saaie week, soms een vol hoogte- en dieptepunten, en soms, als je Sophie Straat (28) bent, bijna altijd een volle week met activiteiten in acht categorieën, gemarkeerd met kleurtjes in een Google Agenda. ‘Veel mensen krijgen acute stress als ze mijn agenda zien, maar ik vind dit juist heel overzichtelijk.’ We lopen ze even langs: label Auto (voor het reserveren van haar deelauto), label Doen, label Film (de gedeelde agenda van haar filmcrew), label Straat (voor haar muziekwerk), twee labels voor gedeelde agenda’s met haar band, label Schwartz (haar echte achternaam, ‘voor saaie dingen die moeten gebeuren, zoals de belastingaangifte’) en label Privé (‘voor de leuke dingen’).

Wat in die regenboog het minst leuke agenda-item van afgelopen week was? Interviews waar ze tegenop zag (‘niet per se deze’), want altijd een beetje bang dat woorden worden verdraaid of in de mond gelegd – als artiest kies je in je werk secuur je eigen teksten, maar buiten de cirkel van je lp of podium kun je nog weleens anders worden neergezet dan hoe je het hebt bedoeld. Opletten dus.

Hoogtepunt in haar agenda vond gister plaats, bij het ontmoeten van de hoofdpersonages uit de korte film die ze maakt. Na een documentaire is dit haar eerste fictiefilm. Samen vormt het een drieluik dat bij haar nieuwe plaat hoort, die komende week uitkomt. ‘Het was zo fijn dat alles op z’n plek viel tijdens de repetitie. De twee spelers zijn geen professionele acteurs, ze spelen twee vriendinnen die mijn jongere ik vertolken.’ Straat vroeg hun wat ze zouden doen als ze met elkaar zouden afspreken, het bleek precies wat zij en haar filmcrew voor ogen hadden. ‘Als zij niet hoeven te spelen, komt het het meest geloofwaardig over.’ Een geloofwaardige jongere Sophie Straat is ‘veel op straat, alternatief, misschien een beetje losgeslagen’. Anders dan de 2023-versie van Straat. ‘Sommige mensen vinden mij chaotisch, hebben het idee dat ik altijd te laat kom, doorhaal in de kroeg en nog altijd een verstokte roker ben – misschien oog ik zo, maar ik ben juist heel gestructureerd. Ik heb een beetje last van een imagoprobleem.’

Tijd om korte metten te maken met het label chaoot, het label dat ook niet in haar agenda thuishoort.