‘Dat Hollywoodcliché dat je moet kiezen als je verliefd wordt, daar klopt niks van’

Joris (35): ‘Vorig jaar besloten mijn vriend en ik onze relatie open te breken. De gesprekken hierover waren al veel eerder begonnen, nadat hij was vreemdgegaan. Destijds dacht ik: nu is alles voorbij, dit is het einde van zeven jaar samen. We begonnen te praten vanuit de overtuiging dat er niks meer te verliezen viel. Voor het eerst legden we alles op tafel, zonder reserves en zonder elkaar te willen sparen. We verklaarden elkaar opnieuw de liefde, maar vertelden ook hoe we beiden monogamie ongemerkt als beklemmend waren begonnen te ervaren. Toen de open relatie daarmee een feit was, praatten we door over de voorwaarden waaronder we anderen zouden ontmoeten.

‘We vonden het spannend, hadden het over hoe bang we waren elkaar te verliezen, maar ook over de voordelen. Ik ging op Grindr, een datingapp waar de meesten uit zijn op casual seks en die dus geen bedreiging vormde voor ons als stel. Maar afgelopen december gebeurde iets onverwachts. Op een vrolijk vrijgezellenfeest ontmoette ik een jongen die ik nog kende van mijn vorige baan. We deden van die typische vrijgezellenavonddingen als karaoke en dronken veel. Aan het einde van de avond belandden we in een club waar wij als laatsten en als enige twee homo’s van het feest, overbleven. Ik zie nog zijn plagende gezicht, vlekkerig beschenen door de discolampen in het donker. Uitdagend pakte hij mijn drankje en dronk het leeg, hij keek naar me en weer weg, we draaiden om elkaar heen en de smaak van amaretto-cola zal me voor altijd aan die nacht blijven herinneren. We tongden midden op de dansvloer, zonder nadenken, en een uur later ging ik als vanzelf met hem mee.

Verrukt en verbaasd tegelijk

‘Dit alles viel nog helemaal onder de afspraken die ik met mijn vriend had, ik deed niks wat verboden was, schaamde me nergens voor. Het duurde niet lang of ik voelde de verliefdheid opborrelen. Ik was verrukt en verbaasd tegelijk, want ik was nog maar twee keer eerder verliefd geweest. Beide keren op mannen met wie ik vervolgens een relatie kreeg. Ik zag het gevaar niet, ook al merkte ik aan alles dat dit zoveel minder controleerbaar was dan een gemiddelde Grindr-date waar je van tevoren precies afspreekt wat je samen gaat doen. Dit keer gebeurde alles toevallig, zonder vooropgezet plan. Ik rolde als het ware zo zijn leven binnen en hij het mijne.

‘Nog voor ik ook maar iets had kunnen analyseren, of platslaan, gebeurde het, ik werd stapelgek op hem. Weer zie ik de kluwen witte lakens van zijn bed, de lichte gordijnen waar het grijsblauwe ochtendlicht dwars doorheen kwam, weer voel ik de kou aan mijn voeten toen ik naar de wc ging; de verwarming stond uit vanwege de hoge gasprijzen. En weer voel ik hoe hij me aanraakte en we seks hadden en hoe we de volgende ochtend extra lang bleven liggen.

Onwennige momenten

‘Mijn vriend reageerde nieuwsgierig, hij kende deze blonde knappe jongen een beetje en begreep het wel. Hij had eerder immers hetzelfde meegemaakt. De jongen en ik begonnen te appen, hij was zeven jaar jonger en speels en licht, precies waar ik behoefte aan had in mijn serieuze mannenleven. Hij was het altijd die op het werk de borrels organiseerde en ik zat al zeven jaar in een relatie met een leuke vent. Erg toeschietelijk was hij niet in zijn apps, maar gelukkig kwam na het vrijgezellenfeest onvermijdelijk de bruiloft. In aanloop naar die dag voelde ik me gespannen, hoe zou de confrontatie zijn tussen hem en mijn vriend?

‘Bij binnenkomst scande ik de kerk; niets. Mijn vriend en ik gingen zitten in een van de banken en ineens kwam hij binnen met een vriendin die ook bij het feest was. Hij droeg een beige pak met een lichtblauw overhemd en een strikje met bloemetjes en sneakers. Ze liepen regelrecht op ons af en gingen naast ons zitten. ‘Hoi.’ Alle vier begroetten we elkaar met een knuffel en na afloop van de plechtigheid begon tijdens het bellenblazen het teasen opnieuw. Ditmaal in alle openheid, en mijn vriend deed mee. Er deden zich een paar onwennige momenten voor. Toen mijn vriend me op de dansvloer een kus gaf, vond ik dat voor de jongen ongemakkelijk. Ik wilde niet dat-ie dacht dat hij geen kans maakte. Tegelijk wilde ik mijn vriend niet afwijzen. Voor mijn ogen bewogen twee mannen op de muziek: een van wie ik zielsveel hield en een op wie ik stapelverliefd was. Ik vond het heerlijk, dacht euforisch: dat Hollywoodcliché dat je moet kiezen als je verliefd wordt, daar klopt niks van.

Met ons drieën in de stad

‘In de weken ervoor had ik mijn vriend steeds gevraagd: voel je je bedreigd, ben je bang? Maar telkens had hij me bezworen dat hij mij dit gunde. Ik liet hem zelfs alle berichten lezen die de jongen en ik naar elkaar stuurden. We eindigden die avond met ons drieën in de stad, tot mijn vriend afhaakte omdat hij de volgende dag moest werken. Ik ging mee, al had ik liever willen blijven. Sorry dat we je alleen lieten, appte ik de jongen nog diezelfde nacht. Laten we elkaar snel weer zien, appte hij terug. Ha, dacht ik. Een paar weken later aten we samen in mijn stad. Ik was onzeker; vond hij de gerechtjes die ik bestelde wel lekker? En elke keer als ik mijn glas pakte dacht ik: vindt-ie niet dat ik te veel drink? We spraken over van alles, maar niet over ons. Pas toen we naar de trein liepen, zei ik: ik vind je leuk.

‘Uiteindelijk kapte hij het af. Hij vond het te ingewikkeld en wilde het toch liever vriendschappelijk houden. Dat was anderhalve maand geleden. Heel jammer, ik denk nog dagelijks aan hem. Maar geleerd heb ik ook. Tot een jaar geleden was ik doodsbang voor verliefdheid op een ander, maar mijn relatie heeft geen seconde gevaar gelopen. En waarom zou dat ook. Van je eerste kind houd je ook niet ineens minder wanneer er een tweede bijkomt. Het kan kennelijk, twee mannen tegelijk leuk vinden, elk om een andere reden. We beat the system. Als ik nu iemand hoor panikeren over een verliefdheid van zijn vriend, denk ik: pfff, praat eens met elkaar en blijf praten.’