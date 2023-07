Dat feministische witte T-shirt van Dior was allesbehalve representatief voor de stijl van Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie. Beeld Chris Floyd / Camera Press

De hoogtijdagen van feministische slogans op kleding liggen alweer een beetje achter ons (weet u nog, Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne en anderen in hun ‘This is what a feminist looks like’-T-shirts?). Het ultieme T-shirt in die categorie was dat van Dior uit 2016 met de tekst ‘We should all be feminists’ erop. Creatief directeur Maria Grazia Chiuri gebruikte de titel van de Ted Talk (en het essay) van Chimamanda Ngozi Adichie uit 2013 in haar eerste collectie voor het huis en ontketende een stroom aan copycatkleding met feministische leuzen.

Uitgesproken creaties

Behalve die boodschap is dat simpele witte T-shirt eigenlijk allesbehalve representatief voor de stijl van de Nigeriaanse schrijver en modeliefhebber (46). Zij is meestal te zien in veel uitgesprokener creaties: kleurrijke rokken en jurken, luxe stoffen, fantasievolle prints en hoge hakken. Wel is de manier waarop zij zich kleedt onderdeel van haar activisme en iets waarmee ze haar diepe liefde voor kleding uitdraagt. Haar moeder bracht haar bij dat je je best moet doen als je in het openbaar verschijnt en er altijd uit moet zien ‘als een persoon’. Dat in tegenstelling tot de intellectuele westerse kringen, waar het de jonge schrijver voorkwam dat je juist minder serieus werd genomen als het erop leek dat je te veel aandacht aan je uiterlijk had besteed.

Zomerstijl is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine van Stefanie Bottelier.

Het duurde dan ook even voor ze zich weer durfde uit te dossen zoals ze dat eigenlijk wilde (en zoals haar moeder zou goedkeuren). Pas toen ze succes begon te krijgen, zo’n tien jaar geleden, kreeg haar ware mode-aard weer de ruimte. ‘Ik hou van borduursels en texturen. Ik hou van kant, van volle rokken en van ingesnoerde tailles. Ik hou van zwart en ik hou van kleur. Ik hou van hakken en van platte schoenen. Ik hou van bijzondere details. Ik hou van shorts en van maxi-jurken en van vrouwelijke jasjes met pofmouwen. Ik hou van gekleurde broeken. Ik hou van winkelen’, somt ze op in een stuk in de Amerikaanse Elle.

Micro-feministische issues

Ze ontdekte dat in vrouwenkleding ook allerlei micro-feministische issues verborgen zitten. Want waarom hebben zo weinig jurken zakken en waarom is er in veel designerkleding geen ruimte voor borsten? Waarom worden (vooral in Europa en de VS) zwart en beige als chic en neutraal gezien en knalkleuren weliswaar als gedurfd, maar niet als serieus? Ze begon ook bewust te kiezen voor Nigeriaanse ontwerpers als Wanger Ayu en Ladunni Lambo, om zo bij te dragen aan het beeld van de hedendaagse Nigeriaanse mode-industrie ‘zoals die is en niet als een museum van traditioneel Afrikaanse kleding’. Vanuit activistisch oogpunt misschien wel doeltreffender dan wat woorden op een T-shirt.

Na-apen van Chimamanda We zouden nog steeds allemaal feminist moeten zijn, of dat nou is in een wit T-shirt of uitgedost in kleuren, prints, strikken, glitters en hakken.

Overlaten aan Chimamanda Nee, laten we het eens niet allemaal overlaten aan Ngozi Adichie en haar moeder, laten we ons allemaal kleden volgens hun filosofie: vol liefde en aandacht; als een persóón.

Op de modeshow van Christian Dior in juli 2019 in Parijs. Beeld Getty Images

Chimamanda Ngozi Adichie in 2017 in New York City. Beeld Getty Images

Chimamanda Ngozi Adichie bij een modeshow van Dior in 2020. Beeld Corbis via Getty Images