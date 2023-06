Dankzij zijn tracker zag Thomas dat de autosleutel zich 2 kilometer verderop bevond, en in beweging was

Ik weet nooit waar de dingen zijn. De technische term is ‘kwijt’, maar dat woord voelt veel te klein voor de mate van kwijtheid. Dingen zijn er, en dan ineens niet meer. Soms binnen seconden: ik pak mijn tas, zet ’m op de stoel, pak mijn laptop van het aanrecht, terug naar de stoel – weg tas. Hé, dat is gek. Het eerste wat ik dan doe is een soort pirouette draaien, waarbij ik mijn blik als de lichtstraal van een vuurtoren over de directe omgeving laat vallen. Soms zeg ik daarbij dan hardop: ‘Tas tas tas’, om mijn ogen eraan te herinneren waar we ook weer naar zoeken. ‘Nee, geen tas. Hier tas? Hier ook geen tas. Tas tas tas.’ Als ik oud ben zullen de mensen denken dat het aan de leeftijd ligt, en zal het niemand interesseren dat ik altijd al zo was.

De verklaring moet zijn dat ik de tas heb verplaatst tussen het neerzetten ervan en het pakken van de laptop, maar daar heb ik dan geen actieve herinnering aan.

Nou, en dat een paar keer per dag.

Elke dag.

Het is een klassiek symptoom van ADHD, eentje die onschuldig lijkt, totdat het hele gezin na veel gehannes en gehaast met bagage en al buiten in de regen staat te wachten totdat papa de autosleutel heeft gevonden. Na een kwartier paniekerig grabbelen in wasmanden en onder sofakussens (hij lag op de wastafel bij de wc; waarom?) kom ik buiten, en vraagt mijn vrouw: ‘Waar staat de auto?’

Ai. Ja, in mijn buurt betekent parkeren soms rondjes rijden. Grote rondjes.

Dus als er één persoon op de wereld dankbaar is voor Big Tech, ben ik het wel. Op mijn iPhone kan ik tegenwoordig zien waar ik mijn auto heb geparkeerd. Geen zoekacties meer met een boos gezin voor deze jongen. Ook op mijn fiets zit een tracker – ik raakte tot vorig jaar minstens één fiets per jaar kwijt, nu ligt het gemiddelde al twee jaar op nul. En op Marktplaats kocht ik een oude, gecrashte Apple Watch vanwege één enkele functie: hij kan mijn iPhone laten piepen, zodat ik die véél sneller vind. Die drie dingen bij elkaar leveren niet alleen een halfuur winst per dag op, maar vooral onschatbaar veel gemoedsrust.

Dus ook aan die autosleutel heb ik een tracker gehangen, eentje die ook kan piepen. En inderdaad, toen ik ’m kwijt was was kon ik op de iPhone zien dat hij zich in het park bevond waar ik de hond had uitgelaten. Ik haastte me erheen, maar eenmaal daar aangekomen zag ik dat de autosleutel zich nu ineens 2 kilometer verderop bevond, en in beweging was. Gefascineerd bleef ik een halfuur lang staan kijken, totdat hij in een buitenwijk stil bleef staan. Blijkbaar was de vinder thuisgekomen, en zou hij ’m later naar de politie brengen.

Daags daarna keek ik nog een keer: de sleutel had niet bewogen. De volgende dag ook niet. Op Google Maps inspecteerde ik de locatie eens met streetview. Daar zag ik dat mijn autosleutel werd gevangengehouden in een gebouw met 46 deurbellen. Ik printte 46 briefjes uit met mijn mailadres, telefoonnummer en een bedankje, fietste erheen en liet er 46 brievenbussen klapperen.

Dat was drie weken geleden. De sleutel laat elke vijf minuten weten dat hij er nog ligt, dus echt kwijt ben ik ’m niet. Zal ik ’m eens laten piepen?