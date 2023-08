D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam: ‘Als man bevraag je blijkbaar de heteroseksuele norm met kleurrijke kleding’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Sjoerd Warmerdam (36). Waar? De (tijdelijke) plenaire zaal van de Tweede Kamer, Den Haag. Werkzaamheden? Tweede Kamerlid voor D66.

Waar zijn we?

‘In de Tweede Kamer, een iconische plek. Ik ben opgegroeid met het beeld van die blauwe stoeltjes op het Jeugdjournaal, dus het voelde aan de ene kant heel vertrouwd toen ik hier kwam. Tegelijkertijd is het intimiderend, omdat het zo’n statige ruimte is. Als ik in zo’n blauwe stoel ging zitten, voelde ik ineens de grote verantwoordelijkheid om anderen te vertegenwoordigen en hoe eervol dat is. Die statigheid van de Tweede Kamer en mijn unieke, kleurrijke kledingstijl wordt ervaren als een contrast. Ik draag geen blauw pak, zoals alle andere mannelijke politici, maar ik heb mijn eigen kledingstijl.’

Je hebt je voor deze rubriek laten stylen door Uliana Milodan, een stylist die is gevlucht uit Oekraïne. Waarom?

‘Uliana heeft me in mijn eigen stijl gekleed. Ik heb ervoor gekozen om met haar samen te werken, omdat ik graag alles doe wat ik kan om de Oekraïense gemeenschap te steunen. Als directeur Oekraïnecrisis bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond ik het belangrijk om het beleid samen met Oekraïners zelf te maken. Als je mensen over wie beleid en wetgeving gaat zelf aan de knoppen zet, krijg je betere oplossingen. ‘Niets over ons zonder ons’ is daarom mijn leidende waarde in de politiek. Via de Oekraïense Mariia Zhernovnikova, die ik aannam als beleidsadviseur in mijn team, leerde ik Uliana kennen. Ik vind het belangrijk dat we mensen als Uliana niet alleen zien als iemand die gevlucht is uit Oekraïne – ze is vooral een heel goede stylist. Hoe zou Nederland eruit zien als we vluchtelingen zouden zien als stylisten, tandartsen, moeders of wat dan ook?’

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?

‘Kleurrijk en eigenzinnig. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk. Ik probeer al mijn kleding te lenen of vintage te vinden. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn best te doen op hoe ik eruitzie. Dat vind ik een kwestie van respect naar de ruimte, maar ook naar anderen om me heen. Ik draag veel vintage merkkleding, die ik in tweedehandswinkels in Amsterdam vind. Ik vind het hartstikke leuk om iets te vinden uit de jaren tachtig, wat dan wel een beetje betaalbaar is.’

Hoe reageren mensen op jouw kledingstijl?

‘Het roept online en hier in de Kamer veel weerstand op dat ik op deze manier zichtbaar mezelf durf te zijn. Ik krijg dan te horen dat ik met deze kleurrijke kleding geen vertrouwen zou uitstralen. Terwijl in de wereld waar ik vandaan kom, iemand in een blauw pak niet per se vertrouwen oproept. Dan denk ik eerder: o jee, die gaat er met mijn geld vandoor, die gaat me belazeren. Er zijn trouwens heel veel vrouwen die ook heel kleurrijk gekleed gaan, maar bij hen roept dat minder weerstand op dan bij mannen. Als man bevraag je blijkbaar toch de heteroseksuele norm met kleurrijke kleding.’

Voel je je thuis in de Tweede Kamer?

‘Ja, zeker. Het is ook een kwestie van de ruimte claimen. Doordat ik mijzelf ben in de Tweede Kamer, onder andere door mijn kledingstijl, laat ik zien dat de politiek er ook is voor mensen zoals ik. Ik kreeg na mijn beëdiging heel veel berichtjes van lhbti-jongeren, paradijsvogels en andere mensen die zich niet herkennen in mannen met blauwe pakken. Zij herkennen zichzelf nu meer in de politiek, zij voelen zich meer gezien.’

Modderwand

‘Deze modderwand (het kunstwerk Aarde van kunstenaar Jos de Putter, red.) vind ik interessant, omdat veel mensen ’m lelijk vinden, of vinden dat-ie niet past in zo’n statige ruimte. Ik zie ergens een connectie tussen deze wand en mezelf, want hij bevraagt de norm. Dat is een norm van tradities, ik denk dat daarbuiten juist interessante dingen gebeuren.’

Jas

‘Ik heb deze jas geleend. Ik wilde hem dragen vanwege de Oekraïense vlag die erop staat. Oekraïne heeft echt mijn hart gestolen sinds ik directeur Oekraïnecrisis was bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb daar met veel Oekraïense vluchtelingen samengewerkt, daar heb ik gezien wat een fantastische mensen dit zijn. De Oekraïense vlag op deze jas draag ik als support voor Oekraïne.’

Trui

‘Deze trui heb ik op Vinted gevonden. Toen ik dat goud zag, vond ik hem meteen fantastisch. Ik houd ervan om wat kleur te brengen in de Kamer, ik heb nog geen andere mannen in de Kamer goud zien dragen.’

Schoenen

‘Ik heb deze schoenen speciaal laten maken voor mijn beëdiging. Ik kwam online een danseres tegen die haar werk was verloren tijdens de coronacrisis. Toen is ze kleding gaan maken onder de merknaam Kill Them With Your Colour. Dat is hartstikke mooi, dat wil ik graag steunen.’

Sieraden

‘Ik heb een aantal jaar in Nepal gewoond, ik runde daar een dans-, theater- en muziekschool met mijn partner. Ik ga daar nog steeds heel graag naartoe, ik heb er veel vrienden. Deze sieraden heb ik vorig jaar laten maken door een vrouw die daar duurzame sieraden maakt.’

Piercing

‘Dit was een jeugdige onbezonnenheid toen ik 18 was. Ik ging naar Thailand en ik dacht: boor maar door mijn lip. Ik zie het zelf niet meer, het hoort zo bij mij. Als mensen mij vragen of ik een piercing heb, zou ik nee zeggen. Mensen zeggen dat ik het enige Kamerlid met een piercing ben, dat kan, maar ik weet natuurlijk niet wat andere Kamerleden in hun tepels hebben.’