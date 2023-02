D’Andre kent geen zenuwen op de dansvloer – en je snapt meteen waarom

D’Andre Maxwell Beeld Jan Dirk van der Burg

D’Andre Maxwell (27), Rotterdam

Toen dansfenomeen D’Andre drie jaar geleden van Aruba naar Nederland kwam om zijn carrière verder te brengen, begon hij met een coronalockdown in een Amsterdamse containerwoning. ‘Dat was even pittig. Ik ben iemand die sowieso veel nadenkt en na een tijdje donkerheid dacht ik: I need those stars in my eyes again.’ En plop, daar was de Nederlandse ballroomscene die D’Andre omarmde en andersom. ‘Als tiener ging ik op Aruba altijd dansen in een groep en dan waren mensen in shóck. ‘Hoezo dans jij zó?’ Dan zei ik: schat, het gaat niet over mijn lichaam, het gaat over mijn energie en passie en hoe ik dát breng.’ En wie D’Andre later op deze avond op The Conspiracy Ball ziet glanzen als godin Oshun – zijn coming-out als Vineyard voor The House of Vineyard – met heel weinig kleren maar met heel veel body, zelfvertrouwen en sexiness, dan snap je waarom hij ook nu totaal niet zenuwachtig is. ‘Als ik weet wat ik ga doen, ben ik totaal niet nerveus. En op een ball krijg je zo veel échte energie terug, die celebration is echt golden. Later wil ik graag hier een dansopleiding oprichten, een nieuwe infrastructuur maken voor danstalent op Aruba. Maar eerst vanavond, het is echt een hele productie, met dansers en een heel concept. I’m going to serve them fantasy. Zin in.’