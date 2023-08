Crunchy komkommersla waar een tafel vol vrienden van kan smullen

Crunchy komkommersla van Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

Een zomer niksen werd een zomer klussen in de bijgebouwen van onze Ierse boerderij, vrienden ontvangen en naar buiten kijken wat het weer zou doen. Iets wat me normaal totaal niet interesseert (ik ga toch wel naar buiten) werd deze zomer hét onderwerp van gesprek.

Dat maakte de zomervakantie onvergetelijk, maar dat lag goddank toch ook niet helemáál aan het weer. Als je zo oud wordt als ik, en maar trouw blijft aan je vrienden én aan je liefde, wordt levenslange vriendschap best een hele poos. Dat betaalde zich deze zomer uit, want ze kwamen állemaal langs. Het was dierbaar en ontroerend. Ik ken mijn vrienden al vanaf dat ik in Nederland kwam wonen en nu kwamen ze allemaal naar mij, naar het land waar ik opgroeide voor ik ze leerde kennen.

Net op tijd hadden we de bedden in elkaar geschroefd, handdoekenrekjes opgehangen, het lampje naast de buitendeur aangesloten. De schoorsteen van de buitenkeuken werd er precies voordat de eerste auto de berg op draaide opgezet en we ontkurkten de fles om de bijgebouwen te openen met onze alleroudste vrienden, die op afstand zo veel hadden moeten meeleven met ons project.

We deden met z’n allen wekenlang helemaal niks en tegelijk ook heel veel. Er werd gewandeld, gezwommen, gewinkeld, gedronken, gemaaid, gepraat en gekookt. Er schoven steeds méér vrienden aan, zodat we tafels moesten bijzetten. En nét als ze helemaal waren gedekt moest alles snel voor een regenbui weer naar binnen worden gehaald. We reden de bergen in voor een pas geslacht lam van een vriendin met een fijne boerderij, maar kwamen erachter dat we al uren eerder het vuur in de buitenkeuken hadden moeten aansteken, waardoor we pas diep in de nacht aten.

We leerden dat deze weken echt niets betrouwbaar was, de tijd niet, de omstandigheden niet en zéker het weer niet. Het enige waar we op konden rekenen, dat waren we zelf. Al ons hele leven lang. Deze zomer was de beste komkommertijd ooit.

Gegrilde komkommersla

Bijgerecht voor 4 (reken 1 komkommer voor 2 personen)

Door komkommer te grillen, krijgt de structuur een fantastische kick. De groente (het is overigens eigenlijk een bes, fruit dus) krijgt iets rokerigs, maar doordat hij zo veel water bevat, behoudt hij zijn ‘crunch’. Door hem van tevoren te zouten krijgt-ie meer smaak én verliest hij wat overtollig vocht. Echt doen dus.

Voor de sla 2 komkommers 1 eetl. zout 2 + 2 eetl. kool-, raapzaad- of olijfolie 500 g dikke (bv. Griekse) yoghurt klein teentje knoflook, van de rasp rasp van een biologische citroen 3-4 takjes munt, de blaadjes fijngehakt, plus extra voor de garnering klein bosje bladpeterselie (10 g), fijngehakt paar takjes venkel of dille of beide, fijngehakt, houd wat over voor de garnering 1 eetl. gedroogde munt snuf zout en veel versgemalen zwarte peper Voor de crunch 2 eetl. korianderzaad 1 eetl. venkelzaad 1 eetl. rozepeperbessen zoutflakes naar smaak

Snij de komkommers in drieën en snijd de zes stukken vervolgens overlangs in kwarten. Verwijder de zaadlijsten. Doe alle stukken in een vergiet en zet die in de gootsteen. Bestrooi met het zout, schep alles om en laat ze ongeveer 15-20 minuten staan. Spoel ze dan af en dep ze droog in een schone theedoek. Giet ze terug in het vergiet en overgiet met 2 eetlepels olie. Schud ze opnieuw goed om zodat elk stukje komkommer een dun laagje olie heeft. Verhit de grillpan of BBQ tot hij gloeit en gril de komkommerrepen tot ze net een zwart streepje hebben, maar niet zo lang dat ze slap worden. Keer ze om, zodat ze aan beide kanten snel hard grillen.

Roer intussen de yoghurt in een kom glad, meng de citroenrasp, de knoflook en kruiden erdoor en breng op smaak met zout en peper.

Pof de zaden voor de crunch in een klein koekenpannetje tot ze gaan geuren. Roer van het vuur af de verkruimelde peperbessen en het zout erdoor en zet opzij.

Schep de yoghurt op een groot bord en smeer hem een beetje uit. Verdeel de gegrilde kommer erover, bestrooi met nog wat extra kruiden en de zadencrunch, drup de laatste 2 eetlepels koolzaadolie erover en dien op.

Een lekker bijgerecht voor een tafel vol, geef er goed brood bij voor de yoghurtsaus.

Opmaaktip

Eet de komkommer op, die laat zich niet goed bewaren. De kruidige yoghurt is een heerlijke dip voor bij de borrel de volgende dag.