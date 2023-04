Cokky (73) – de tante van onze fotograaf – wil méér dan alleen bonbons inpakken

Cokky van der Burg Beeld Jan Dirk van der Burg

Cokky van der Burg (73), Naaldwijk

Het eerste wat ik leerde op de School voor Journalistiek was 1. nooit familieleden opvoeren en 2. al helemaal niet in een lovende context. Die ethische richtlijn heb ik nu 26 jaar gepraktiseerd, maar ik moet een uitzondering maken voor mijn tante Cokky, die met haar authentieke bonbonuitstraling al bijna veertig jaar het halve Westland bevoorraadt vanuit haar chocolaterie Bonbon Bleu Blanc. ‘Het past mij ook zó goed, ik ben zelf een zoetekauw en ik hou van mensen. Maar weet je wat het is, als ik 80 ben vind ik het waarschijnlijk nóg leuk, alleen heb ik ook nog andere ambities. Ik wil nog piano leren spelen, een taal leren en dat kan niet als je de hele dag bonbons aan het inpakken bent.’

En over ambitie gesproken, in het romantische spectrum zit er ook schot in de zaak, want na een stuk of tachtig dates die wel leuk waren maar niet per se vroegen om een vervolgtraject, heeft Cokky toch dé man leren kennen. ‘Ja dat klopt, Jan Dirk, maar dat hoeft niet in de krant, hoor. Toch heb ik het altijd gezegd: op je 73ste kun je net zo verliefd worden als op je 18de, nou, je ziet het. Dus een contactadvertentie hoef je er niet van te maken, maar misschien heeft iemand nog interesse in een bonbonzaak?’