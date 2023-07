China Garden - ’t Platje serveert al veertig jaar foe yong hai met uitzicht op de Rotterdamse haven

Uit eten met uitzichtaflevering 2China Garden Beeld Samira Kafala

Wat: China Garden - ’t Platje Waar: Maasboulevard 2, Vlaardingen. ’t Hoofd ligt in een seniorenwijk aan de Nieuwe Maas, tegenover Pernis en de Botlek. Wie: Het restaurant is al meer dan veertig jaar in handen van de familie Chou. Eten: Klassieke Chin.Ind.-gerechten als krokante babi pangang en romige kip kerrie, maar inmiddels ook sushi, bowls, een kleine selectie dim sum en Hollandse borrelhappen. restaurantchinagarden.nl

Het diner begint vroeg in Vlaardingen – de eerste vaste gasten wandelen meestal al om een uur of vier binnen vanaf ’t Hoofd, zoals dit randje bij de ingang van de haven heet. Beneden gaat de afhaalbalie open waar, door het glas, de koksmutsen in de open keuken zijn te zien die als zwanen heen en weer dobberen achter grote woks. Op de tweede verdieping legt Betty, de jongste dochter van het gezin Chou, de laatste vorken, lepels en kunstig ingeborduurde servetten op tafel: China Garden VLD staat daarop. Zoals elke zaterdag worden er tussen de twee- en driehonderd eters verwacht. De getrapte rechauds worden aangestoken, klaar om schalen babi pangang, kip kerrie en bami warm te houden. Op de Nieuwe Maas, die door de reusachtige ramen aan alle kanten te zien is, dondert een Deens vrachtschip en verderop wordt een hijskraan richting de Nieuwe Maasvlakte gesleept. Dichterbij zwemt een moederfuut met drie opgeschoten pubers.

Een hapje eten bij ’t Platje

De horeca op ’t Hoofd heeft vele namen gehad, maar bleef voor de Vlaardingers altijd ’t Platje. ‘Ach, ’t Platje...’ schrijft de Rotterdamsche Courant al in 1929. ‘Want ’t Hoofd was zo lammenadig op zondag... die wezenloze kuieraars die er hun alle beschrijvingen tartende verveling meebrachten...’ Gelukkig was er een terras, waar de bootsmensen het tij afwachtten en buurtgenoten bier en koffie dronken. De arbeiders stapten op het fietspontje naar Hellevoetsluis of Den Briel, of later naar Pernis of de Botlek, en het inmiddels op de punt van ’t Hoofd gebouwde Hotel-Restaurant De Maas werd de plek waar men kwam hangen, flirten en drinken. Ze noemden het niet De Maas, maar ’t Platje. Eind jaren zeventig kwam Chinees restaurant Azië, dat later door het net uit Shanghai gearriveerde echtpaar Chou China Garden werd gedoopt. De stelletjes bleven komen, kregen kinderen en later kleinkinderen en vierden hier hun verjaardagen en hun 5de, 15de, 50ste huwelijksjaar. Inmiddels woont een groot deel van de gasten in de seniorenflats achter; grauwe hoogbouw met evenwel keurig onderhouden geveltuintjes. We gaan lekker een hapje eten, zeggen ze – niet bij China Garden, maar bij ’t Platje.

Vijf jaar geleden werd het verouderde en verzakte gebouw tot de grond toe afgebroken, nieuwe palen ondergeheid en opnieuw opgebouwd. Minimaal twee keer per jaar, bij springtij, loopt het water van de Maas over de kade zodat de leugenbankjes half onder komen te staan. De kelder van het restaurant liep dan vol. Jun Chou, de oudste zoon, stond aan het hoofd van de bouwoperatie die acht jaar voorbereiding en twee jaar uitvoering kostte – hij heeft een serieuze blik boven zijn brede glimlach. Over het gigantische proces van regelgeving en vergunningen, het aansturen van aannemers en onderaannemers, logistieke routing, luchtverversingssystemen en eindeloze tegenslagen: ‘Ja hoor. Dat was wel even een dingetje.’

Naar buiten gericht

‘Ik wilde moderniseren, maar ook de geschiedenis meenemen van zowel ’t Platje hier in Vlaardingen als van wat mijn ouders hier met eindeloos hard werken en doorzetten hebben neergezet. Het restaurant was, zoals veel traditionele Chinese restaurants, erg naar binnen gericht, met een dichte keuken achter een luikje. Dat heb ik omgedraaid: de open keuken is nu het hart van de zaak, en de focus is naar buiten gericht, op ons prachtige uitzicht. Veel oude elementen, zoals de drakenpoorten, zijn in het interieur verwerkt. Ik wilde ook per se weer een terras op het dak – het nieuwe Platje.’

Na twee jaar sluiting stond er een nieuw restaurant. ‘Corona kwam natuurlijk langs,’ zegt Chou, ‘ook wel even een dingetje.’ Maar de gasten waren hun Platje niet vergeten. ‘Vaak kan ik aan de bon zien wie er zit’, zegt hij, ‘Twee keer kip kerrie? Ramon en Saskia uit Barendrecht. Onze vaste gasten betekenen veel voor ons, en die bestellen vrij traditioneel: foe yong hai, babi pangang, oudere mensen houden ook van zacht, mals vlees als ossenhaas.’ Toch heeft hij de kaart ook uitgebreid met sushi, bowls en Nederlandse borrelhappen. ‘We luisteren goed naar wat onze gasten willen: lekker borrelen, een fijn menu eten of lekker een grote loempia meenemen, het kan allemaal. Of sushi op het dakterras. Dat kan ook niet koud worden.’