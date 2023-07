Chh chh-chh-oehh: Ray Dorset over het ontstaan van de monsterhit ‘In the Summertime’ – en hoe Gerrit Komrij dat verhaal binnensloop

Photo of MUNGO JERRY; Ray Dorset (Photo by David Warner Ellis/Redferns)Illustraties Anna Kiosse

Ik zie het zo voor mijn ogen uit zijn mond ontsnappen, tussen het spleetje tussen zijn tanden door: Chh chh-chh - oehh... chh chh-chh - oehh... Het moet voor de Engelse zanger Ray Dorset van Mungo Jerry een tweede natuur zijn geworden, sinds In the Summertime verscheen, in 1970.

Het ge-ch-ch-oehh noemt Dorset ‘mondpercussie’, een soort human beatbox, ver voor hiphop ermee op de slag ging. Het ritmische gekreun was er plotsklaps, een miraculeuze intro van de song die zijn leven bepaalde, en is nooit meer weggegaan. ‘Ik ben een inventief, intuïtief persoon, dus toen we In the Summertime opnamen, bedacht ik dat ter plekke. Eerst deden we de achtergrondtrack met de muziek, en daarna kwamen de stemmen. Om te kunnen zingen, had ik een groove nodig: chh chh-chh-oehh. Producer Barry Murray vond dat te gek. Zo kwam het erop te staan.’

Ray Dorset (77) zit in de keuken van zijn huis in de Zuid-Engelse kustplaats Bournemouth voor een computerscherm. Zijn weelderige haardos, zijn handelsmerk als blikvanger van Mungo Jerry, is in het geheel niet gewied, inclusief kunstmatig ravenzwart kleurbehoud. De bakkebaarden liggen nog steeds als hamsterjonkies tegen zijn wang geplakt. Om zijn nek heeft hij een ketting met een vredesteken.

Dorset wekt niet de indruk dat die 53 zomers na In the Summertime een aanslag zijn geweest op zijn zonnige humeur. Als er eenmaal een chh chh-chh-oehh... is losgelaten, komen er meer, en wil hij dat ik digitaal met hem mee ch ch-chh-oehh. Doe het zelf, zegt hij, iedereen kan het. Zegt het voort, chh chh-chh-oehh.

Ode aan een zorgvrije zomer

De oorsprong van de niet uit te bannen zomerse millionseller (30 miljoen verkochte exemplaren) moet gezocht worden in een kamer in Londen, waar hij in het voorjaar van 1969 wat zat te pielen op zijn roze, tweedehands Fender Stratocaster-gitaar. Daar was die melodie, die waaide gewoon zijn hoofd binnen en zette zijn vingers in beweging, van dah-dah-dah, dah-dah.

De woorden kwamen de volgende dag, hij was te vroeg op het laboratorium van horlogefabrikant Timex waar hij als technicus werkte. Binnen tien minuten schreef hij de tekst op een kladblokje, een ode aan een zorgvrije zomer, met Amerikaanse films over avonturen op het strand in zijn achterhoofd.

‘Ik zat een beetje te mijmeren in de vroege ochtend’, vertelt Dorset. ‘Over de zomer en wat je allemaal kunt doen als tiener: auto, meisje, strand, zwemmen, drinken en vissen. In the Summertime... when the weather is high. Daar bedoelde ik niet high van de drugs, maar van hoge druk; geen regen, lekker naar buiten, eropuit. Met You can stretch right up and touch the sky beschrijf ik het gevoel van euforie. Dat je er zin in hebt. En zo gaat het verder. Als je zo analyseert, bemerk je dat het een lied is zonder refrein, dat maar door- en doorgaat, erg ongebruikelijk. Ik wilde niet klinken zoals iedereen.’

De psychedelische sound van eind jaren zestig was niet aan hem besteed. Hij luisterde liever naar kampvuurliedjes of cowboysongs. Zijn muzikale balboekje vulde hij in die dagen met folk- en blues-artiesten als Woody Guthrie, Lead Belly en Sonny Terry & Brownie McGhee of de vroege rockabilly van het Sun-label. Zijn vader hield van Louis Armstrong en zijn moeder zong in de huiskamer aan de piano. Eigenlijk vond hij veel genres wel te pruimen, alles met ‘a groove, a vibe and a beat’.

Opmerkelijk ritme en geen drums

De band waarin hij speelde heette The Good Earth, genoemd naar een boek van de Amerikaanse schrijver Pearl S. Buck, en bestond verder uit een bassist en pianist, later aangevuld met een banjoïst die op een lege fles blies. Met een handvol liedjes gingen ze de studio in, waaronder In the Summertime. Het Caribische ritme was opmerkelijk, het had wat weg van een opgevoerde versie van Stand by Me van de Amerikaanse soulzanger Ben E. King. Voorts beschikte het nummer over een bonte verzameling primaire, meezingbare kreten, zoals dee-dee-dee, dee-dee en dah-dah-dah, dah-dah.

En, zeer opmerkelijk, er waren geen drums te horen. Dorset: ‘Als ik ergens speelde, ging ik zitten op een stoel. Ik dacht: als je zit, word je veel serieuzer genomen. En als ik zat, begon ik automatisch met mijn voeten op de grond te stampen, om het ritme aan te geven. Dat deed John Lee Hooker ook, weet je wel, die bluesartiest. Hoe luider ik ging zingen, hoe harder ik ging stampen. In de studio stampte ik zelfs op een stukje hout. We hadden geen drums nodig.’

Toen de opnamen klaar waren, zei de producer dat het goed was, maar te kort, net aan 2 minuten. Ongebruikelijk was dat niet in die dagen, maar er bestond een nieuwe regeling in het geval het op de radio werd gedraaid: als je liedje langer dan 3 minuten duurde, werd de vergoeding verdubbeld. Producent Barry Murray bedacht daarom dat er een korte interventie moest komen van een stationair draaiende auto, ergens halverwege. Dat zou de boel oprekken, en goed passen; in de song is iemand toch onderweg met de luxewagen. De brullende motor van een buiten de studio geparkeerde Triumph-sportwagen van de technicus werd vastgelegd. Het resultaat was dat je eigenlijk twee bijna dezelfde liedjes achter elkaar hoorde, onderbroken door een auto, in totaal optellend tot 3 minuten en 35 seconden.

Goede bandnaam

Producent Barry Murray wist het onmiddellijk: dit is een hit, dit moet de A-kant van de single worden. Althans, er restte nog een te nemen horde, de band had geen goeie naam, zo vonden de platenbonzen. Wat te denken van The Incredible Sharks? Of White Lighting? Dorset wilde de band zelfs naar zichzelf vernoemen, Ray Dorset & The Concordes. Uiteindelijk was het banjospeler Paul King die op de proppen kwam met een reeks personages uit het kattenboek van Nobelprijs-winnaar T.S. Eliot, Old Possum’s Book of Practical Cats uit 1939. De winnende naam die uit de hoed kwam, was Mungojerrie, het personage van de jattende kat, altijd op zoek naar rottigheid met zijn kattenpartner in crime, Rumpleteazer.

Besloten werd dat Eliots Mungojerrie uit elkaar moest worden getrokken. Mungojerrie werd Mungo Jerry, met een knipoog naar de tekenfilms van Tom & Jerry.

In the Summertime kwam in mei 1970 uit. De zomer die volgde leek eenieder bevangen te zijn door ‘Mungomania’, zo schreef het Engelse muziekblad Melody Maker. Mungo Jerry’s feelgoodlied dicteerde met overmacht de hitlijsten.

We’re not grey people, we’re not dirty, we’re not mean

We love everybody, but we do as we please

***

Zomerverhaal - Summertime van Mungo Jerry. Illustraties Anna Kiosse

Kattenmens Komrij

Gerrit Komrij (1944-2012) was dan wel meer een liefhebber én meezinger van Nederlandstalige smartlappen, Mungo Jerry’s In the Summertime kon hij eveneens zeer waarderen. Maar in 1984 boog Komrij zich vooral over Mungojerrie – en de rest van de karakteristieke katten van T.S. Eliot. In zijn net betrokken 18de-eeuwse Portugese palácio in het dorpje Alvites, op zeven uur rijden van Porto, had hij een klus af te maken: het afronden van de vertaling van Old Possum’s Book of Practical Cats, Eliots kattengedichten. Een titel had hij al, Kobus Kruls Parmantige Kattenboek.

Behalve vanwege zijn ongeëvenaarde, encyclopedische kennis van de wereld der poëzie, was uitgeverij Bert Bakker bij Komrij uitgekomen vanwege zijn liefde voor de kat. Volgens Komrij’s biograaf Arie Pos was hij ‘een kattenmens, en dat bleef hij heel zijn leven’. Een sikkeneurige, onhandige huiskat werd geportretteerd in zijn boek Verwoest Arcadië. Toen hij met zijn vriend Charles voor het eerst ging samenwonen in Amsterdam waren er twee naar pestheiligen genoemde katten, Bavo en Rochus. In Portugal scharrelden vijf katten in Komrij’s onderkomen, waaronder een exemplaar genoemd naar een Portugese markies, Pombal.

Over het geven van de juiste naam aan een kat, kon Komrij zich volledig vinden in het openingsgedicht van T.S. Eliots boek.

Hoe noem je een kat? Geen eenvoudig karweitje,

Dat flans je niet zomaar even te saam

Komrij verkeerde midden jaren tachtig als ‘de opperpoeper’ hoog op de literaire apenrots. Hij had er eigenhandig voor gezorgd dat meer dan honderdduizend landgenoten sinds 1979 een dichtbundel opensloegen, de door hem samengestelde bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten. De Dikke Komrij werd deze bundeling genoemd, een naslagwerk des onderscheids; een dichter die in deze canon was opgenomen, had niet voor niets geleefd.

Komrij was toentertijd druk doende met Shakespeare-vertalingen en zijn toneelstuk Het chemisch huwelijk was met veel succes in première gegaan. De ‘gevreesde letterkundige’ maakte naam met zijn sardonische rubriek in de krant over de ‘treurbuis’, de televisie.

Het vertrek naar Portugal had volgens Pos te maken met ‘het moordende sociale leven’, waardoor er van werken door Komrij niks meer terechtkwam. Bovendien vond hij dat hij overdreven veel belasting over zijn literaire werkzaamheden moest betalen. Had hij eindelijk succes, ging er een groot deel naar de Nederlandse schatkist. Portugal kende toen al een veel gunstiger belastingklimaat.

Een speelse vertaling

Dat vertalen betaalde overigens belabberd, zei Komrij in een interview met Vrij Nederland. Maar als het beter betaalde, zou ‘elke werkeloze tandartsvrouw’ het gaan doen. ‘Het is een nobel vak, maar voor een schrijver is het natuurlijk het werk dat je op de Place du Tertre verkoopt: het havenlandschapje omdat er brood op de plank moet zijn voor vrouw en kinderen.’

Mungojerrie was de vijfde kat die Komrij onder handen moest nemen. Hij had in ieder geval besloten om alle poëzie ‘te vernederlandsen’, met Nederlandse straten en parken, en zelfbedachte Nederlandse kattennamen. Van Mungojerrie maakte hij Lorrenjopie, en zijn partner Rumpleteazer werd Scharrelnelis. Komrij was zeer in zijn nopjes met deze vondst.

Volgens biograaf Pos knoopte hij hierin twee overwegingen aan elkaar. De bijnaam voor mensen met een dikke bril, ‘brillenjopie’, werd samengevoegd met de vertaling van het woord ‘mungo’, wat armeluiskleding betekent, gemaakt van slechte wol of wolresten. ‘Gerrit had een goede antenne voor dat soort namen’, zegt Pos. ‘Verder moest het natuurlijk ritmisch en qua klemtonen kloppen met Mungojerrie. Jerrie en Jopie hebben behalve de beginletter en eindklank ook het volkse en veelvoorkomende gemeen.’

In oktober 1985 verscheen Kobus Kruls Parmantige Kattenboek, en Komrij kreeg uiteindelijk 3.000 gulden (ongeveer 1.400 euro) voor zijn vertaalwerk. Critici spraken van ‘een speelse vertaling’, en van het ‘geestig verluchte boekje’. Eén van hen vond dat Komrij de oorspronkelijke gedichten van Eliot had overtroffen; hij had de katten echt tot leven gebracht.

Hemel! – Haar Hema-parels kwijt:

Dan riep heel het gezin: ‘Die horrible kat!

Het was Lorrenjopie – of Scharrelnelis – Dat zeiden ze

dan. En dat was weer dat.

***

Overrompelend fris

Je kon amper zeggen dat Mungo Jerry een enorme staat van dienst had, toen de band een dag na de release van In the Summertime in mei 1970 optrad op het Hollywood Music Festival in Newcastle-under-Lyme. Het was een festival voor 40 duizend bezoekers, en ze waren in het programma gefrommeld door hun managementbureau, tussen grote namen als Traffic, Black Sabbath en Grateful Dead. Hun optreden was echter zo overrompelend fris van de lever, een verrassingsact in de max, dat ze de dag erna eveneens een podium kregen.

Wat er precies gebeurde? Ja, dat weet Ray Dorset nog wel. Ze zaten op het podium, met hun akoestische instrumenten (inclusief wasbord), en toverden het festivalterrein om tot een gezellig buurtfeestje, ogenschijnlijk kneuterig, en zeker geen langdradige hippieshit. De toeschouwers klapten, en maakten muziek met alles wat ze konden vinden.

Dorset stampte op de vloer met zijn grote laarzen, en was de grote aanjager met zijn uitgelaten afro-bakkenbaarden-billy-look, gehuld in een soort visnetshirt, een kleurrijke sjaal, dampend van enthousiasme. Paul King nam een volle fles cider mee het podium op, en toen die op was, speelde hij erop. ‘We waren een band die zich meer met drank volgooide dan met drugs’, zegt Dorset.

Het leek wel of alle bezoekers van het Hollywood-festival nadien naar de muziekwinkel holden, want In the Summertime verpletterde alle verkooprecords. De bekende Engelse radio-dj John Peel was dol op het nummer, en binnen een paar weken stond Mungo Jerrry in het televisieprogramma Top of the Pops. Dorset moest nog wel even vrij vragen bij Timex, waar inmiddels iedereen met hem bevriend wilde zijn.

Zeven weken lang stond In the Summertime op nummer 1 in Engeland, en de rest van de wereld volgde. In zestien landen bereikte de song de top van de hitparade. In Amerika bleef het nummer steken op nummer 3. Er kwamen Tsjechische, Finse, Chinese, Deense, Noorse, Nederlandse, Franse, Duitse, Portugese en tientallen instrumentale versies. Het werd nadien gebruikt in talloze films, advertenties en tv-series, en de Jamaicaans-Amerikaanse dancehall-artiest Shaggy maakte er in 1995 een eigentijdse versie van.

De grote reggaezanger Ken Boothe legde in 1975 verreweg de mooiste In the Summertime op de mat, en Sam Gooris, de schoonzoon van de Belgische voetbalkeeper Jean-Marie Pfaff, gaf er de vreemdste, vroeg-zomerse draai aan: In April En Mei (1998).

In april en mei

Is de wereld van mij

Mijn hart springt dan op

Ik hou het niet meer bij

Iconisch optreden in Rotterdam

Ray Dorset begint op zijn stoel te wiebelen, en tussentijds verschijnt er een grote grijns. Hij heeft het over ‘Rotterdam’, en daarmee doelt hij op het Europese antwoord op het Woodstock-festival, het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos met acts als The Byrds, Santana en Jefferson Airplane. ‘Een iconische gebeurtenis’, noemt Dorset zijn optreden op Nederlandse grond, en talloze ooggetuigen waren het met hem eens. Wat vooral een onuitwisbare indruk maakte, was dat de uitgelaten toeschouwers, aangespoord door Dorset, plastic etensbordjes omhoog gooiden. Het leek wel alsof er een vloot mini-vliegende schotels het terrein had overgenomen. Dorset had zijn eigen particuliere waarneming, hij herinnert zich dat er de nodige bh’s door de lucht zweefden.

Peter Sijnke publiceerde drie jaar geleden samen met Marcel Koopman hun boek 50 jaar Kralingen. Achteraf gezien was Mungo Jerry vooral een atypische act voor het festival. ‘Het was good time-muziek, met die wat ouwelijke shuffle. Echt anders dan de andere bands. Maar het was vrolijk, zomers en paste heel goed bij het vrijheid-blijheidgevoel van het festival. Dat In the Summertime in Nederland een grote hit werd die zomer, daar heeft het optreden op het festival zeker aan bijgedragen.’

Dorset wil graag de Brits-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley aanhalen over hoe hij in Rotterdam de mensenmassa in beweging kreeg. ‘Huxley schreef dat elke menigte zijn eigen collectieve intelligentie heeft. En ik kan een publiek lezen. Ik weet wat het nodig heeft. Ik zat vooraan in Rotterdam, ik zag wat er gebeurde. Wat wij deden was zo anders dan, laten we zeggen Pink Floyd, toen. Het was niet zo dat je naar ons ging kijken, en dat je dan gewichtig moest analyseren. Het waren moeilijke tijden, de sixties liepen op hun eind, er was oorlog in Vietnam. Onze sound was vooral to feel good, een goeie vibe, en atmosfeer. ’

Have a drink, have a drive

Go out and see what you can find

***

De musical Cats

Het was te danken aan Jacques Klöters, amusementsdeskundige en radiomaker, dat Komrij werd ingeschakeld voor het vertalen van de musical Cats. Vanwege het 100-jarig bestaan van Carré dacht de directie in 1987 eraan om deze succesvolle Engelse musical op de planken te brengen. Alleen, hoe kwamen ze aan een goeie Nederlandse vertaling? Klöters had het antwoord: Gerrit Komrij! Cats was geïnspireerd op T.S. Eliots kattenboek, en dat had Komrij ‘op zeer virtuoze wijze’ vertaald.

Klöters: ‘En toen kwam de hamvraag van Carré: is het zingbaar? Ik zei: met hier en daar wat aanpassingen moet dat lukken. Wil jij dat op je nemen?, vroeg de directie. Dat wilde ik wel. En het werd een geweldig karwei met Komrij in Portugal, samen de teksten zingbaar maken, met veel dans en drank.’

De Engelse producent van Cats vond aanvankelijk dat hij zijn vernederlandsing ietwat diende te matigen: de door Komrij bedachte namen moesten terug naar de oorspronkelijke katten. Maar de Engelsen konden de boom in. Klöters:’Daar was geen denken aan. Komrij wilde geen Mungojerrie, hij wilde Lorrenjopie. En daar heeft hij met succes voor gevochten.’

Tijdens de Nederlandse première van Cats in Carré zat Gerrit Komrij thuis in zijn Portugese palácio. Hij hoefde niet per se in het glamoureuze polderlandschap te acteren. Repetities voor de musical had hij nog wel bijgewoond, en de langspeelplaat die er nadien van kwam, mocht hij graag opzetten. Lorrenjopie en Scharrelnelis klonken uitstekend, en natuurlijk zong hij mee in Portugal, uit volle borst.

De vertaling van Cats bleek een van de meest lucratieve klussen van Gerrit Komrij te zijn, inclusief een schnabbel voor een kattenvoerfabrikant. De musical werd in zijn versie een daverend succes. De veelbezochte shows liepen in Nederland en België van 1987 tot 2007, en hij verdiende er aan royalty’s meer dan 150 duizend euro aan.

‘Daarmee was de kattenkoek op’, zegt Arie Pos.

Een oor aangenaaid

En wat er daarna gebeurde, leek nog het meest op het gedrag van Mungojerrie, het door Komrij vertaalde diefachtige kattenpersonage. Diens gedrag was in de Engelse productiemaatschappij gevaren, want Komrij werd ‘een oor aangenaaid’, aldus Pos. In zijn onderzoek voor de biografie ontdekte hij dat Komrij werd gesommeerd voor ‘een symbolische som’ van 1 Engelse pond afstand te doen van zijn Nederlandse vertaling. Ook een deel van het eerder verdiende geld wilden ze hebben. ‘Gerrit heeft ondanks herhaalde verzoeken nooit iets getekend’, zegt Pos. ‘Waarom zou hij er afstand van doen? Het waren zijn creaties.’ Vanaf dat moment werden zijn teksten niet meer gebruikt in latere Cats-producties in Nederland en België, maar werd er met de Engelse versie gewerkt en een ‘ultraletterlijke boventiteling’. Pos: ‘Gemaakt door een onderbetaalde, zonder Lorrenjopie of andere prachtvondsten van Gerrit.’

If her daddy’s rich, take her out for a meal

If her daddy’s poor, just do what you feel

Ook Ray Dorset, alias Mungo Jerry, werd net als Gerrit Komrij geconfronteerd met een Mungojerrie, een personage dat er met de voor hem bedoelde poet vandoor wilde gaan.

Hoe het Ray Dorset in het leven zou vergaan, dat wist hij al op zijn 10de. Op de kermis rolde uit een apparaat een voorspelling: ‘Je gelukkigste deel van je leven is vol muziek, je gaat liedjes schrijven.’ Die profetie kwam uit, maar wat er niet bij was verteld, was dat hij daarmee in een wereld terechtkwam die om de liefde voor geld draaide, en niet altijd om de liefde voor muziek. ‘Iedereen wil je geld’, zegt Ray.

Altijd gedoe over geld

‘Where there’s a hit, there’s a writ’, citeert hij een oud gezegde. Als er een hit, is er altijd gedoe over geld, over wie het nummer geschreven heeft, wie de rechten heeft, wie met er met de buit vandoor gaat. Hij was naïef geweest, zegt hij, het kan niet anders dan dat hij heel veel geld is misgelopen. Hij kon zich toen niet voorstellen dat er lieden waren die hem ooit zouden bedriegen. Dorset heeft als gevolg hiervan zijn portie justitieel getouwtrek op zijn bordje gehad: hij klaagde zijn voormalige manager aan omdat hij heimelijk miljoenen euro’s aan In the Summertime heeft verdiend. Dorset zegt dat de rechtszaak nog steeds loopt.

De oorspronkelijke bezetting van Mungo Jerry viel al snel na de eerste hits uit elkaar. Uiteindelijk bleef Dorset de enige constante factor van de band, en eiste hij de naam op. Ook zijn huwelijkse staat maakte een reeks van wisselingen van de wacht door. Inmiddels is hij met zijn derde vrouw Britta al jaren gelukkig in Bournemouth, en hij heeft hij in totaal zes kinderen en drie kleinkinderen.

In the Summertime heeft hem nooit verveeld, erover praten ook niet. Je hoeft hem geen genie te noemen omdat hij een hit heeft geschreven. Hij is geen Galileo die ontdekte dat de aarde om de zon heen draait. ‘Ik heb altijd het idee dat ik mensen iets kan meegeven. We moeten vooral niet vergeten dat het eigenlijk een soort kampvuurliedje is. Elke punk kan het meezingen. Je hoeft niet eens de woorden te kennen. Je begint met chh chh-chh-oeh en er komt nog dah-dah-dah, dah-dah. Je hebt de melodie, en je doet mee.’

Je moet het zo zien, aldus Dorset: de winter heeft Bing Crosby’s White Christmas als terugkerend element, en hij heeft de zomer. ‘Een kerstnummer hoor je alleen met Kerstmis. Maar niet elk geloof of elke groep viert Kerstmis. Maar voor iedereen is het wel zomer, waarin je het leven wil vieren. Het nummer kan nog honderden jaren mee.’

We’re always happy, life’s for living

Yeah, that’s our philosophy