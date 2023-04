Cheyenne laat de foamzwaarden van het larpen even voor wat ze zijn en gaat voor het echte werk met re-enactment

Cheyenne Stout Beeld Jan Dirk van der Burg

Cheyenne Stout (18), Hellevoetsluis

Cheyenne heeft net op het veld achter Theater Twee Hondjes een napoleontische exercitie achter de rug. Een primeur, want het is haar eerste dag bij Equipage de Delft, de re-enactmentvereniging die zich dit jaar voorbereidt op de Slag om Bourtange. ‘Ik had al weleens gelarpt, maar dat moet je niet vergelijken met re-enactment. Andersom ook niet trouwens, haha, dat ligt héél gevoelig. Hier ga je niet op in één karakter, het is meer levende geschiedenis met echte wapens. Met larpen sta je in character met foamzwaarden op elkaar in te hakken.’

Een groot verschil is misschien ook wel dat Cheyenne vandaag bij het exerceren de enige vrouw is, maar dat is voor haar dan weer niets nieuws. ‘Ik doe een opleiding bij het grafisch lyceum, camera en licht. Nou, als je daar als meid binnenkomt, staan ze al te kijken en dan ben ik ook nog 1 meter 45, dan is het helemaal van woooohhhhh! Dan begint voor mij pas de lol, want ik denk dan: let’s go. Kijk, in mijn wereld is alles in mijn leven al in deze verhouding. Een barkruk? Altijd al een hoog ding, boeien. En die musketten van vandaag zijn langer dan ik, maar dan krijg ik gewoon een kleiner geweer. Het gaat er niet om hoe groot je bent, maar hoe je wordt geaccommodeerd. Do what you love, toch?