Chazia Mourali had deze week écht goede gesprekken (maar werd wel gewezen op een ontwikkelpuntje)

Chazia Mourali Beeld Ivo van der Bent

Dat Chazia Mourali (59) haar interesses, fascinaties en verbazing kwijt kan in haar radioprogramma Goed Ingelichte Kring is een regelrecht geschenk uit de hemel te noemen. Afgelopen week sprak ze met vijf gasten over de opkomst van de ‘multi-multi-multimiljardairs’. ‘Ik ben echt verbijsterd dat we de ene revolutie na de andere hebben gehad om af te komen van die grote, machtige koningen, en we het nu weer prima vinden dat mensen Lodewijk-de-veertiendetjes worden.’ Dat is natuurlijk niet echt om vrolijk van te worden, die inhoud, maar het geluk zit in het feit dat er tijdens zo’n uitzending een écht goed gesprek ontstaat – het van alle kanten bekijken, optillen, naar elkaar luisteren, je verrijken met andere blikken. ‘Niet meer in je eentje hoeven prakkiseren. Voor mij zit het geluk in echt contact en verbinding maken.’

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

Het hoogtepunt kwam daarna, toen de slimme geëngageerde gasten, de regisseur, haar eigen dochter (16) – die was mee naar de studio – én de jonge webredacteur (die eigenlijk helemaal geen kranten leest) allemaal bleven hangen bij de nazit en het stuk voor stuk zo’n geslaagde uitzending vonden.

Het dieptepuntje (mag je dat zo noemen?) volgde ook al snel: zowel haar man (die op afstand meeluisterde) als haar dochter vond dat Mourali haar gasten net wat meer had mogen laten uitpraten. Ontwikkelpuntje. ‘Dat gebeurt in mijn enthousiasme. Maar zo fijn dat ze dat zeggen. Goede feedback van mensen die je vertrouwt en die eerlijk durven zijn is van onschatbare waarde.’

En toen vanuit de studio huppakee door naar haar tweede huis, in Maastricht. Genieten van het tragere tempo, de schoonheid van de middeleeuwse klinkerstraatjes (‘zoveel eleganter dan in Amsterdam’) en op zondagochtend naar de katholieke dienst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, waar een Indiase priester ‘de mooiste verhalen vertelt’ en waar zijn visie resoneert bij de vele koppen op de houten bankjes. ‘Ver weg van polarisatie.’

Echt contact maken, verbinden – eigenlijk precies wat zij tijdens haar uitzendingen doet. Maar aan die vergelijking wil Mourali niet. ‘Als echte Franse houd ik staat en kerk graag gescheiden, of in dit geval: werk en privé.’ Ach, de lezer mag zijn eigen observaties hebben.