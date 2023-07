Campingeten en wegrestaurants: ze staan niet heel goed bekend, maar Landgoed Rorik is andere kost

Restaurant Zacht Staal Beeld Samira Kafala

Wat: Wegrestaurant Zacht Staal en Café Picknick Waar: Pad van Altruda 1, Beverwijk. Landgoed Rorik is 40 hectare circulaire landbouw, wijnbouw, boomgaard, accommodatie, camping en eten. Hoe: Afrit 8 op de A9, of de pendelbus vanaf station Amsterdam Sloterdijk. Wie: De restaurants worden bestierd door chefs Lennart Ylstra en Kees Elfring (bekend van resp. de Amsterdamse restaurants DS, Marius en Worst). Ingrediënten komen veelal van eigen land en worden geoogst door ‘Groente Amsterdammer’ Kasper Hoex. Eten: Zacht Staal serveert vijf gangen voor € 54,50 (open wo. t/m za.). Café Picknick is een buitenkantine met plattelandskeuken en veel van de barbecue (open wo. t/m zo.) Beide ook vega. wegrestaurantzachtstaal.nl, landgoedrorik.nl

Er komt geen eind aan de zonsondergang, want zo’n avond is het, en buiten rennen twee kleuters die laat mogen opblijven met een karretje tussen de boterbloemen. We zitten in de 8 meter hoge kas van restaurant Zacht Staal, en hebben verschrikkelijk goed gegeten. De smakelijkste, fluweligste spitskool ooit, in een lauwwarme salade met asperge en zuring. Wilde zeebaars met koolrabi, inktvis, nieuwe Opperdoezer Ronde en een saus van de graten. Een verrukkelijk compleet, vegetarisch hoofdgerecht van geroosterde bloemkool met knoeperds van morieljes, een eidooier, pittige kimchi van sperziebonen en een luxueuze saus van Remekerkaas. Warme chocolademousse met pruimen en zoute pinda, en aardbeien met sorbetijs, karnemelk en dille. ‘Hartstikke goed zeg’, zucht ik tevreden. ‘Ik heb beslist slechter gegeten op een camping.’

Toch echt natuur

Nu is ‘camping’ wel een beetje een neerbuigende term voor de plek waar we ons bevinden. Het Landgoed Rorik, waarop restaurant Zacht Staal zich bevindt, verrees aan een afslag van de A9 bij Beverwijk nadat een groepje vrije vogels met visie hier 40 hectare grond in gebruik nam voor circulaire landbouw en recreatie. De jonge boer Kasper Hoex verbouwt er biologische groenten met zijn bedrijf De Groente Amsterdammer. Je kunt er slapen: er is een grote groepsaccommodatie en daarnaast zeven verschillende huurhuisjes, je kunt je tent of camper neerzetten. Verder vindt er wijnbouw plaats, is er een appel- en perenboomgaard en ja: maar liefst twee uitstekende restaurants.

Deze forse lap groen tussen Beverwijk en Assendelft staat bekend als De Buitenlanden. Het is de Nederlandse natuur op z’n smalst – de A9 raast er vlak langs, verderop dondert Tata Steel, de aanvliegroute naar Schiphol ligt eroverheen – maar toch: natuur. En als de wind goed staat is het, tussen de vliegtuigen door dan, hartstikke stil. Je kunt er een flinke route lopen of fietsen langs weilanden, over wandelbruggen en voorbij delen van de Stelling van Amsterdam.

Lekker rommelen

Alle bouwmaterialen op het landgoed zijn door de makers bij elkaar gesprokkeld, aangewaaid of van anderszins hergebruikt materiaal. Alle huurhuisjes zijn unieke ontwerpen, en de kas waarin wij zitten is losgepeuterd van de mislukte Floriade met een interieur uit een Belgische school. Chef Lennart Ylstra kookt er zijn robuuste, verfijnde menu met groenten van eigen land.

En daarnaast, buiten of onder een grote tent, kun je neerstrijken bij Café Picknick. ‘Er komen veel wandelaars’, zegt Kees Elfring. Jarenlang was hij eigenaar van de Amsterdamse restaurants Marius en Worst, nu kookt hij in de buitenlucht. ‘Bij Lennart in de kas kun je semi-netjes vijf gangen eten, met mooie borden en veel verfijning. Ik had zelf helemaal geen ambitie meer voor zo’n fine-dining-ding, ik wilde gewoon... iets leuks. Lekker rommelen.’ Hij heeft zijn oude foodtruck en barbecue neergezet. ‘Alles draait ook hier echt om de groenten van Kasper’, zegt hij. ‘Elke dag maken we vier groenten van de barbecue met een salsa uit de vijzel.’ Maar je kunt ook een hele makreel krijgen, of een goede worst, of een fijne stoof – alles tegen uitstekende prijzen. ‘De robuuste plattelandskeuken, als het ware’, zegt Elfring trots.

Mede-oprichter van Zacht Staal Kasper Hoex. Beeld Samira Kafala

Het is allemaal nog in ontwikkeling, zoals dat heet: het sprieterige geboomte moet nog opschieten, net als de wijngaard die Ronja heet. De grote schuur, die dienst gaat doen als opslag, voor de wijn en waar personeel eventueel kan overnachten, is bijna klaar. Grote sluisdeuren uit IJmuiden fungeren als toegangspoort en als podium, een hoge silo moet nog worden omgetoverd in een zwembad. Maar die rommeligheid heeft ook zijn charme. Kasper Hoex loopt langs in zijn overall, een kratje groenten in zijn hand. ‘Ik word zo vrolijk van de energie hier, je voelt gewoon hoe de dingen op gang komen. Een jaar geleden was het nog bijna niks, en nu hebben we al een echt restaurant, met bloemen en kleedjes en goedgehumeurd personeel.’

We nemen de laatste hap van ons dessert. ‘Gefundenes Fressen’, grijnst mijn tafelgenoot.