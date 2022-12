Cabaretier Merijn Scholten: ‘De meedogenloze criticus in mezelf zegt: je bent een zeikerd, wat lul je nou allemaal?’

Het was voor cabaretier Merijn Scholten het jaar van zijn eerste solovoorstelling. Het jaar ook van angst of het publiek wel op zijn grappen zat te wachten, ondanks de enthousiaste ontvangst van zijn sketches op Instagram. En het jaar van zorgen om zijn moeders gezondheid: ‘Ik denk dat mijn moeder en ik wat psyche betreft erg op elkaar lijken.’

In januari besloot cabaretier Merijn Scholten (38) zijn belangrijkste doel voor 2022 maar eens op papier te zetten. De exacte bewoordingen weet hij niet meer. ‘Het was iets in de trant van: dit jaar moet je je door niks of niemand laten tegenhouden. Blijf geconcentreerd. Doe wat je denkt dat je moet doen.’

Intussen is het begin december, twee weken na de première van zijn eerste solovoorstelling Team Solo, en rijdt hij bij station Amsterdam Amstel zijn bekraste, roestkleurige Suzuki Swift uit 2008 voor. Die is net door de keuring gekomen, maar een eeuwig brandend oranje motorlampje op het dashboard herinnert aan het feit dat het onderhand toch tijd wordt voor een nieuw exemplaar om het land mee te doorkruisen. ‘De emotionele waarde van deze auto is een stuk hoger dan de dagwaarde’, zegt Scholten koers zettend naar de Goudse Schouwburg, en hij begint te vertellen over de eerste vakantie met zijn vriendin Marjolein, naar Italië, vijf jaar geleden.

Na de premièreweek is hij vijf dagen met haar in Parijs geweest. Vanaf vanavond voert de tournee via drie, soms vier theaters per week richting volgende zomer, om in het nieuwe theaterseizoen weer verder te gaan. In veel plaatsen is geen kaart meer voor Team Solo te krijgen, voor veel schouwburgen reden om zijn show bij te boeken of van de kleine naar de grote zaal te verplaatsen. De Volkskrant noemde het ‘een schitterend gemaakte, snelle en erg grappige voorstelling’ en gaf vijf sterren.

Vanaf 2012 vormde Merijn Scholten cabaretduo De Partizanen, samen met Thomas Gast, die hij leerde kennen bij stand-upcomedycollectief Comedytrain. Ze wonnen het Leids Cabaret Festival, waren huiscomedians van De Wereld Draait Door en maakten drie shows. Na Het leven an sich, waarin ze met originele, scherpe, hilarische tijdsgeestsketches op hun leukst waren, besloot Scholten alleen verder te gaan.

Een groot deel van zijn publiek kent hem tegenwoordig van Instagram, waar hij in de lockdowns begon te experimenten met absurde minisketches van één minuut. In Team Solo speelt hij vergelijkbare tragikomische karakters, en ook een paar terugkerende Instagram-figuren. Allemaal zijn het vette uitvergrotingen van bepaalde menstypes waarin Scholten allerlei tijdverschijnselen kwijt kan, extra grappig door zijn mimiek, een accent, of een zin als ‘Ik heb een ongelooflijke passie voor drijvende horeca’.

Onder hun praatjes en maniertjes sluimert een algeheel gevoel van eenzaamheid en zoekende zijn in deze tijd, waaruit subtiel Scholtens bezorgdheid spreekt over waar het naartoe gaat met de wereld. Of specifieker: over hoe technologische vooruitgang ons ook gevangen heeft gezet in een systeem van algoritmen, dat toeval steeds meer elimineert en onze gevoelens beïnvloedt. ‘Ik vraag me steeds vaker af of ik nog wel zelf bepaal wat ik doe’, zegt hij in een serieuzere monoloog waarin hij zijn vragen aan God besluit te stellen omdat het internet eruit ligt. ‘Vroeger pakte ik mijn telefoon om iets op te zoeken, nu zoek ik iets op zodat ik mijn telefoon weer kan pakken.’ En ook: ‘Hoeveel leven zit er in een leven dat precies binnen de bandbreedte van het meetbaar goede wordt geleefd?’

Prettig ironisch ook wel dat hij die boodschap neerlegt bij mensen die hem leerden kennen via hun schermpjes en hem in het theater ‘in het echt’ komen bekijken. Het stemt allemaal niet vrolijk, dat hele scherm versus de echte wereld-thema, zei hij er een dag geleden over in het radioprogramma Kunststof, maar daar iets van maken – filmpjes op Instagram, een voorstelling – voorziet dan wel weer in een gevoel van zingeving.

Merijn Scholten. Beeld Aisha Zeijpveld

In een tankstation langs de A2, waar we koffie halen en zwichten voor hotdogs, staat iemand achter de kassa het personeel te fotograferen. De fotograaf merkt Scholten op en zegt: ‘Hé, ik heb gisteren naar het interview met jou geluisterd op de radio, leuk!’ Scholten, droogjes: ‘Altijd leuk, een compliment uit onverwachte hoek.’

Stoppen met De Partizanen bracht hem weer terug bij zijn oorspronkelijke droom, vertelt hij eenmaal in de kleedkamer van de Goudse Schouwburg: cabaretier worden. ‘Dat was ik natuurlijk al, als de helft van een duo, maar ik ben nu uitgekomen bij de vorm die ik voor ogen had toen ik als stand-upper begon bij Comedytrain.’ In maart stond hij voor het eerst in zijn eentje 90 minuten op een podium. ‘Dat was een mijlpaal, en superspannend natuurlijk. Er hing voor mijn gevoel veel af van dit jaar.’

Dat opschrijven van voornemens, zoals je begin dit jaar deed, is dat traditie?

‘Nee, helemaal niet. Ik houd ook geen dagboek bij ofzo, maar af en toe je gedachten opschrijven kan wel nuttig zijn, ook om angsten mee te ontmantelen.’

Welke angsten spelen er op als je voor het eerst een solovoorstelling maakt?

‘O, dat is een hele waslijst. Dat het publiek niet op mijn show zit te wachten. Dat ik niet genoeg te vertellen blijk te hebben om 90 minuten te vullen. Dat mijn impresariaat dan denkt: dit hadden we nooit moeten doen. Allemaal onheilsgedachten natuurlijk, puur omdat je jezelf op nieuw terrein begeeft. Daar zul je doorheen moeten breken. De overtuiging om dat te doen voelde ik nog nooit zo sterk als dit jaar.’

Over je voorkeur om personages te spelen, en om niet als ‘jezelf’ op het podium te staan, zei je eerder dat je je als stand-upper bij Comedytrain vaak te verontschuldigend en te introvert opstelde. Wat bedoel je daar precies mee?

‘Dat ik vaak dacht: ach, wat zeg ik ook? Waarom moet ik hier nou gaan staan praten?’ Begint te lachen: ‘Dat is een vrij grote handicap voor een stand-upcomedian. Dit is de analyse achteraf hè, want op het moment zelf liet ik me daar niet door weerhouden. Ik deed het gewoon alsnog, ‘als mezelf’ spelen. Soms moest ik daarvoor wat forceren, of mezelf een beetje stoerder voordoen dan ik ben. Ik speelde een slimmige, bijdehante jongen, en daar werd ik ook om gewaardeerd, maar uiteindelijk vond ik dat ene type te beperkt. Er zat een rem op mijn ontwikkeling. Tot ik ontdekte hoe leuk en bevrijdend het is om de dingen die ik wil vertellen te zeggen via andere karakters.’

Merijn Scholten. Beeld Aisha Zeijpveld

Het was ook al een mijlpaal om na het stoppen van De Partizanen in de Amsterdamse comedyclub Toomler te ontdekken dat het publiek dat van hem pikte, zegt hij. Het succes van zijn Instagram-sketches maakte het makkelijker om erop te vertrouwen dat hij op de goede weg was. ‘Ik moest mijn naam opnieuw vestigen. Je gaat ook uit van een worstcasescenario, of nou ja, ik tenminste wel. Ik dacht: hou er maar rekening mee dat je er misschien wel drie shows over moet doen voor mensen je naam kennen en voor jou naar het theater komen.’

En nu word je herkend terwijl je een hotdog staat af te rekenen. Je vriendin vertelde dat je dat af en toe wel een beetje ongemakkelijk vindt.

‘Soms wel ja.’

Niet omdat je het vervelend vindt om herkend te worden, begreep ik, maar omdat je bang bent dat je tegenvalt in het echt.

Lacht. ‘Ja, dat is wel een beetje mijn grondtoon, de angst om tegen te vallen, teleur te stellen, bang zijn om tekort te schieten.’

Ze zei ook dat je, als jullie ergens op bezoek zijn geweest, in de auto naar huis regelmatig vraagt: ‘Denk je dat ze het leuk vonden?’

‘Ja, dat doe ik.’ Lacht weer: ‘Wat heftig eigenlijk. Als jij dat zegt denk ik: wat zielig. Ik gun mezelf, en eigenlijk iedereen, dat je je dat niet zo hoeft af te vragen, of je wel oké was. Maar ik doe het dus wel.’

In welke situaties speelt die angst om tegen te vallen op?

‘Dat is dus eigenlijk voortdurend. Ik vraag me altijd af: hoe veilig voelt het om mezelf bloot te geven? Ik vind het lastig om al pratende te bepalen hoe persoonlijk ik wil worden. Ik vertrouw jou, dat maakt alles uit, maar ik merk dat ik dat zelfbewuste nu ook niet helemaal van me kan afschudden. De meedogenloze criticus in mezelf zegt: je bent een zeikerd, wat lul je nou allemaal? En die meedogenloze criticus denkt dáár weer over: en moet je dát dan in een interview gaan zitten bespreken? Wat zullen mensen daar moe van worden!’

Zo zijn er allerlei gedachten die hem ervan weerhouden openhartig te zijn over wat dit jaar nog meer bepaalde, maar hij gaat het toch doen. ‘Ik had helemaal willen uitdenken wat ik erover zou kunnen zeggen. Dat is me nog niet gelukt. Dus zal ik het je maar gewoon vertellen?’

In de week van de eerste try-outs van Team Solo werd zijn moeder met een psychose opgenomen. ‘Met terugwerkende kracht is ze sinds mijn jeugd af en aan depressief geweest, alleen werd dat toen niet zo genoemd. Zeker de afgelopen jaren waren zeer heftig. Het waren steeds periodes van een aantal maanden, vaak in de winter. Maar laat ik het zo zeggen: het was absoluut geen winterdip.’

Totale hulpeloosheid, dat is hoe hij het zou omschrijven. ‘Een oneindige bron van verdriet, een onpeilbare bron van levenspijn. De angsten die haarzelf parten spelen, beïnvloeden natuurlijk ook hoe je als gezin opereert. Zeker toen ik nog thuis woonde, maar ook daarna nog, was ik enorm met de situatie verstrengeld. Ik denk dat mijn moeder en ik wat psyche betreft erg op elkaar lijken, al heb ik nooit depressieve neigingen gehad. We zijn allebei heel gevoelig voor de stemming en emoties van anderen, dus voor spanningen en sfeer. Ik denk dat zij zich daardoor vaak door mij begrepen voelde, en omgekeerd.’

Wat was jouw rol binnen het gezin?

‘Ik was altijd bezig met hoe het met mijn moeder ging. Achteraf denk ik dat ik haar ziekte te weinig zag als iets dat niet mijn verantwoordelijkheid was, en waaraan ik in de basis ook niet echt iets kon doen. Maar ik dacht wél vaak dat ik er iets aan kon doen, en ik deed er dus ook best vaak iets aan. Het heeft lang geduurd voor ik inzag dat het mij helemaal opslokte, dat dat niet gezond was. Pas sinds een paar jaar lukt het beter om er wat meer afstand van te nemen.’

De sketches uit Team Solo over kwetsbaarheid en inlevingsvermogen zijn in dit opzicht het meest persoonlijk, zegt hij. ‘Ik denk dat het observeren en aanvoelen van andere mensen deels mijn talent is, alles absorberen wat er om me heen gebeurt en daar comedy van maken.’

De andere kant verwoordt hij in zijn voorstelling in een ultrakort, met gezwollen stem gezongen lied: ‘Empathie is heel belangrijk, maar je moet er niet te veel van hebben, want dan weet je niet meer wie of wat je zelf bent.’

De opname van zijn moeder hakte erin, maar duurde gelukkig maar kort, zegt Scholten. ‘In de zomer zijn mijn ouders op vakantie geweest in Slovenië.’ Ze waren eind november ook allebei aanwezig bij de première. ‘Ik vond het verschrikkelijk voor mijn moeder, dat dit haar moest overkomen, maar ook voor mezelf. Als ik eerlijk ben, had ik ook zoiets van: ah nee, daar gaan we weer. Wat natuurlijk zó naar is om te denken over je moeder die het zo zwaar heeft.’

Hij belde haar eerder deze week om te vragen wat ze ervan zou vinden als hij in een gesprek over dit jaar ook iets zou zeggen over haar opname. Het verraste hem enigszins dat ze het prima vond. ‘Ze zei: dit is wie ik ben, dit is een groot deel van mij, en het heeft jou ook gevormd. Dat laatste had ik haar eigenlijk nog nooit op deze manier horen zeggen, en daar ben ik haar dankbaar voor. Het kwam eerder ook wel ter sprake, dat haar depressies invloed hebben op mij, maar vaak was ze op dat moment verdrietig. Dan gaat het niet zozeer over jouw gevoel en ben je toch vooral je moeder aan het troosten die het moeilijk vindt dat haar zoon dit moet meemaken.’

Zijn ouders – allebei orthopedagoog – zijn volgens hem behept met dezelfde combinatie van onzeker en meedogenloos kritisch. ‘Emotie, of het uitventen van je psychologische toestand lijkt tegenwoordig soms een manier om aandacht op je te vestigen, en dat is echt het laatste wat ik wil. Wanneer is het van maatschappelijke waarde iets te delen, en wanneer is het gewoon een egotrip? Met dat sentiment speel ik ook in mijn sketches, wat me extra kritisch maakt op hoe ik zelf naar buiten treedt. Ik wil de vrijheid behouden om alles te kunnen bekritiseren en bespotten, en dus niet aansluiten in de polonaise van de leed-battle, zoals ik het weleens noem.’ Weer in de grapmodus: ‘Maar goed, dit jaar had dus echt álles.’

Merijn Scholten. Beeld Aisha Zeijpveld

Om kwart over 5 klopt technicus Jelle van Setten op de deur. Tijd voor een soundcheck, voor eten, voor lichtere kost. Ook nogal een levensgebeurtenis, trouwens: zeven dagen voor de première van Team Solo beviel Jelles vriendin van hun eerste kind.

Van de week kreeg Merijn Scholten op Instagram een foto toegestuurd van een geschoren kuit, vertelt hij in een Thais restaurant vlakbij de schouwburg waar een digitaal haardvuur brandt. Iemand bleek een tatoeage te hebben genomen van een grap van hem, het filmpje over de opgefokte Limburgse vlaaienkoning die op de motivational-speakertoer gaat (‘Wil jij succes in je leven? Kan, maar dan zul je wel door moeten zetten. Go deep, vlaai high, vlaaienkoning’) dat hij begin oktober op Instagram zette. Het was een tattoo van een vlaai met het woord ‘high’ erin. ‘Crazy.’ Wat stuurde hij terug? ‘Iets met ‘mooi’. Maar in ieder geval ook een serieuze ‘haha’.’

Scholtens ‘Instagame’ – hij heeft inmiddels 115 duizend volgers – is ook in Gouda weer af te lezen aan het lachgolfje van herkenning bij het verveelde ‘Heyyy guys’ van de vloggende influencer die hij naar zijn voorstelling heeft overgeheveld. Het was een goede avond, zegt hij na afloop. ‘Ik voelde me wel iets minder rustig dan normaal. Maar ja, ik zit ook niet elke dag twee uur voor aanvang met tranen in mijn ogen over de psychose van mijn moeder te vertellen.’

In de artiestenfoyer benadrukt hij bij een flesje 0.0-bier nog eens hoeveel plezier hij beleefde aan het bedenken en perfectioneren van deze show, aan het sparren en schaven met technicus Jelle en cabaretcollega Micha Wertheim, die hem van creatieve adviezen voorzag.

Waarvan geniet je het meest als je je voorstelling speelt?

‘Ik vind het een heerlijke staat van zijn. Optreden zorgt bij mij voor een enorme helderheid. De chaos in mijn hoofd vernauwt zich op het podium eigenlijk automatisch tot één concentratie. Mensen vragen weleens: ‘Word je niet moe van optreden?’ Het is natuurlijk wel een inspanning, maar ik vind het vooral ontspannend. Alles wat er normaal gesproken te zien, te denken, te horen, te voelen, aan te voelen is; het is er allemaal even niet.

‘Heb je de film Free Solo gezien? Dat is echt een aanrader. Het is een spannende documentaire over een klimmer die een enorm steile bergwand in Yosemite ­National Park van 900 meter beklimt, zonder touw of zekeringen. Knettergek, denk je als je ernaar kijkt. Hij is sociaal onhandig, maar je ziet hem helemaal zen worden als hij die rotswand beklimt. Hij weet wat hem op dat moment te doen staat.

‘Nu is comedy een stuk minder gevaarlijk, maar die diepe concentratie, daar heel rustig van worden, dat herken ik wel. De onzekerheid waar we het eerder over hadden, speelt bij mij ook veel meer buiten het podium op. In mijn werk heb ik juist veel vertrouwen, dus in mijn eigen ideeën en smaak, in timing, ritme, dat soort dingen.’

Over zijn moeder wil hij nog zeggen dat hij haar óók een heel sterk karakter vindt. ‘Ze is een supertaaie vrouw, een doorzetter die kort na haar psychose gewoon weer op de tennisbaan stond. Een depressie duwt je telkens opnieuw naar beneden, en zij knokt zich steeds weer naar boven. Daar heb ik veel bewondering voor, want het leven probeert haar eigenlijk de hele tijd het gevoel te geven dat ze er niet geschikt voor is.’

De drang en kracht om weerstand te bieden aan angsten, onzekerheden en die meedogenloze criticus, zitten ook in hem, zegt hij. ‘Dat heb ik dit jaar gemerkt. De weerstand die ik op het persoonlijke vlak ondervond was next level, en toch heb ik professioneel het hoogste bereikt wat ik tot nu toe voor mezelf kon bereiken.

‘Natuurlijk wilde ik een liefhebbende zoon zijn, maar ik heb ook echt mijn best gedaan om het dit keer goed te begrenzen en te focussen op wat in mijn leven op dit moment belangrijk is. Ik realiseerde me vanmiddag dat ik alles wat er is gebeurd nog wel een beetje moet verwerken. De afgelopen tijd heb ik steeds gedacht: dit moet ik parkeren, eerst moet die voorstelling af, geconcentreerd blijven.’

Je bent een van die mensen die zich aan z’n goede voornemen heeft gehouden.

Spottend lachje: ‘Ik denk dat ik daar nog wel een middagje huilen aan moet wijden, om dat te eren.’

CV Merijn Scholten 1983 Geboren in Assen.

2001-2008 Kunstmatige Intelligentie, Bedrijfskunde en Radio- en Televisiejournalistiek, Rijksuniversiteit Groningen.

2008 Sluit zich aan bij stand-up comedygezelschap Comedytrain.

2009-2019 Schrijft voor tv-programma Dit was het nieuws.

2015-2020 Columnist bij radioprogramma Spijkers met Koppen.

2012 Vormt met Thomas Gast cabaretduo De Partizanen.

2013 De Partizanen winnen het Leids Cabaret Festival.

2014 Debuutvoorstelling De Partizanen, in 2015 bekroond met cabaretprijs Neerlands Hoop.

2017-2018 Huiscomedian De Wereld Draait Door.

2019 Het leven an sich, derde en laatste voorstelling van De Partizanen.

2021-heden Schrijft voor Het Klokhuis.

2020-heden Instagram-sketches op @merijn.scholten.

2022 Solodebuut Team Solo. Merijn Scholten woont in Amsterdam en heeft een relatie met schrijver Marjolein Visser.