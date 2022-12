Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Dit vraagt veel meer van je dan wanneer je bewindspersoon bent’

Ze is nu twee jaar burgemeester van Utrecht, en dat bleef niet onopgemerkt. Sharon Dijksma geniet van haar apolitieke functie en toont zich de behendige bestuurder die ze altijd al was. ‘We hebben een gemeenteraad die liever ietsje meer doet dan ietsje minder.’

Ze vertelde er niemand over. Of nou ja, bíjna niemand. En dus was het twee jaar geleden een grote verrassing dat Sharon Dijksma, destijds wethouder in Amsterdam, burgemeester van Utrecht werd. Ook haar eigen PvdA wist er niet van. ‘De avond dat mijn voordracht bekend werd, kreeg ik een stomverbaasde Lodewijk Asscher aan de lijn’, zegt Dijksma in haar werkkamer op de twintigste verdieping van het Stadskantoor, van waaruit ze uitkijkt op het Centraal Station en een door steigers omhulde Domtoren.

Normaal gesproken schuiven de grote politieke partijen één of twee kandidaten naar voren, zegt ze. Er wordt gelobbyd. Maar Dijksma hield zich bewust afzijdig. ‘Een burgemeester moet boven de partijen staan. Je moet het op eigen kracht doen, vind ik. Dat is me uitstekend bevallen.’

Er was nog een andere reden voor die strikt geheime operatie. ‘Het gaat om een heel publieke functie, de kans dat je naam uitlekt is groot. Dat heb ik al eens meegemaakt, en ja, daar heb ik wel een traumaatje aan overgehouden. Ik moest zeker een paar demonen overwinnen voordat ik me in Utrecht durfde te melden.’

Dat ‘traumaatje’ is haar sollicitatie naar het burgemeesterschap van Nijmegen in 2012. Bij de vertrouwenscommissie viel ze in de smaak. Die droeg haar voor bij de gemeenteraad. Maar toen ging het mis. De voordracht lekte uit, waarna een storm van protest ontstond. Uiteindelijk koos de gemeenteraad toch voor CDA’er Hubert Bruls.

'Wat we in Utrecht doen, is behoorlijk contrair als je het vergelijkt met de rest van het land.' Beeld Pablo Delfos

Het was heftig, zegt Dijksma daar nu over. En beschadigend. ‘In die procedure geldt strikte geheimhouding. Het stond in alle kranten, maar ik mocht er niet op reageren. Ik kon geen kant op. Ik was ook nog eens net bevallen van mijn middelste kind. Dat is sowieso een kwetsbare periode. Alleen al door die hormonen ben je veel minder weerbaar. Wat gebeurt hier, dacht ik. Nu bij Utrecht voelde ik: ik kan er niet eeuwig in blijven hangen. Dapperheid vind ik een belangrijke waarde, voor anderen, maar ook voor mezelf.’

Toch kwam uw sollicitatie in Utrecht ook weer op een spannend moment. U had het jaar ervoor – op uw 48ste – een derde kind gekregen.

Lacht: ‘Mijn planning is niet altijd optimaal. Maar dit was wel anders hoor, want bij Nijmegen zat ik echt midden in de procedure toen de tweede kwam. Nu was ik al wel uitgeraasd, zal ik maar zeggen.’

Uw goede vriendin Marja Wagenaar, voormalig PvdA-Kamerlid, vond het heftig dat er zoveel kritiek kwam op die zwangerschap op hoge leeftijd.

‘Toen bekend werd dat ik in verwachting was, werd in de media serieus gediscussieerd of je het een kind wel kunt aandoen, oude ouders. Hallo zeg, dacht ik, soms kan iets je ook gewoon overkomen. Onze dochter krijgt de liefdevolste mensen om zich heen die ze zich kan wensen. En waarom kan het eigenlijk niet? Als mannen op hun 50ste nog eens vader worden, kraait er geen haan naar. Wees blij voor mij, dacht ik. Een op twee zwangerschappen op latere leeftijd loopt niet goed af. Het is een wonder.’

Deze maand is Sharon Dijksma (51) op de kop af twee jaar burgemeester van Utrecht. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Oekraïners in de Jaarbeurs, asielzoekers in een oud casino? Dijksma regelde het. Ook wees de stad deze zomer een paar weken lang alle sociale huurwoningen toe aan statushouders, om op die manier aan de wettelijke opdracht te voldoen. Ze nam de verwachte commotie voor lief.

Dijksma werd dit jaar ook benoemd tot speciaal gezant van het stedennetwerk voor de Verenigde Naties, wat haar in november naar de klimaattop in Sharm el-Sheikh bracht. Onlangs werd ze voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de koepelorganisatie van alle gemeenten. Burgemeester René Verhulst van Ede noemde Dijksma namens de commissie die haar voordroeg ‘een herkenbaar boegbeeld’ en ‘een verbinder’.

Alsof dat niet genoeg is, werd Dijksma dit jaar ook gecast als een van de vijf hoofdpersonen in een televisieprogramma over Nederlandse powervrouwen. In die serie, die wordt uitgezonden bij betaalzender Viaplay, is niet alleen te zien hoe ze tijdens Koningsnacht waakt over de veiligheid in de stad, maar ook hoe ze de ambtsketen – ‘het gevaarte’ – omhangt en nog snel haar lippen stift. ‘Gelukkig kan ik dat gewoon zonder spiegel.’ Ook bakt ze thuis roerei voor haar zoon. ‘Het moet niet snotgaar zijn’, zegt ze dan. ‘Het moet een beetje zompig blijven.’

'Ik mag heel dicht bij mensen komen. Voor hen kan mijn aanwezigheid betekenisvol zijn.' Beeld Pablo Delfos

En ja, het burgemeesterschap ligt haar wel, zegt ze. Beter nog dan het Kamerlidmaatschap, haar drie staatssecretarisschappen en het wethouderschap in Amsterdam. ‘Hoewel ik van politiek hou, vind ik het apolitieke van deze functie fijn. Uiteindelijk ben ik liever bestuurder dan volksvertegenwoordiger. Als Kamerlid haal je vooral het werk van anderen door de mangel. Ik heb liever dat anderen mijn werk becommentariëren. Maar het voelt ook onaardig. Ik heb veel geleerd in de Kamer. Dossiers pakken. Snel snappen wat er politiek om je heen gebeurt. Het fingerspitzengefühl dat je nodig hebt als bestuurder.’

Beschrijf dat fingerspitzengefühl eens?

‘Nou, dat je snel doorhebt wanneer de stemming kantelt of wanneer de tijd rijp is om een bepaald voorstel weer eens af te stoffen en in de etalage te zetten. Timing is in de politiek een belangrijke factor. Maar het is moeilijk aan te leren. Het is haast een emotie. Je moet het voelen: nu zou het weleens kunnen lukken.’

Heeft u een recent voorbeeld?

‘De vluchtelingenaanpak bijvoorbeeld. Wat we in Utrecht doen, is behoorlijk contrair als je het vergelijkt met de rest van het land. En echt niet iedereen staat te juichen. Maar we hadden hier het gevoel dat we een stap moesten zetten om doorbraken te forceren.’

Omdat ze dat in Den Haag niet deden.

‘Ja. En het moest wel gebeuren. Dus dat had met timing te maken. En met de omstandigheden. We hebben hier een gemeenteraad die op zo’n moment liever ietsje meer doet dan ietsje minder. Bovendien hadden we hier als enige stad in Nederland een demonstratie van mensen die vonden dat de stad best méér vluchtelingen kon opvangen. Dus ik moest zelfs roepen: rustig aan, jongens!’

Kunt u het moment aanwijzen dat Utrecht een voortrekkersrol in de opvangcrisis op zich nam?

‘Ik herinner me dat er treinen met enorme groepen Oekraïners op weg waren naar Nederland. Niemand wist waar die mensen zouden uitstappen. Toen kreeg ik ’s avonds een telefoontje van staatssecretaris Eric van der Burg. Hij had voor diezelfde nacht nog ergens driehonderd slaapplaatsen nodig. Kon ik iets regelen? Toen heb ik een wethouder en de directeur van de Veiligheidsregio gebeld en gezegd dat we moesten helpen. Binnen de kortste keren stond de Jaarbeurs vol veldbedden.

‘In de zomer was er weer zo’n moment, toen zich in Ter Apel problemen aandienden. We zagen hoe zwaar ze het daar hadden. En dus vonden we als college dat we iets moesten doen. Daarmee konden we de boel in beweging brengen. Als wij zo’n stap zetten, krijgen andere burgemeesters ook een telefoontje: waarom doen jullie dat niet?’

Wij spraken dit jaar ook andere burgemeesters over de asielopvangcrisis. Sommigen zeiden: op deze manier blijven we de problemen oplossen die Den Haag willens en wetens heeft laten ontstaan.

‘Ja, dat is ook waar. Maar op dit moment zijn die problemen er wel. Het helpt dan niet te gaan lopen dimdammen met onze vrienden in Den Haag over wiens schuld het is. Die vluchtelingen zijn er. Moet ik dan – lalalalala! – mijn kop in het zand steken? Daarmee los ik het niet op. En het is ook niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Want gaat er dan één iemand in het land denken: wat hebben die overheden bij ons in het land het goed voor elkaar? Ik denk het niet.’

'Ik tel de bedreigingen niet. Het zijn vooral beledigingen. Allemaal dingen die je niet echt aan je moeder laat lezen.' Beeld Pablo Delfos

Dijksma durft stelling te nemen. Op zorgvuldig gekozen momenten mengt ze zich in het maatschappelijke debat. Zoals die keer dat een verslaggever van de Volkskrant in een tunnel een muurschildering aantrof van een galg waaraan de burgemeester bungelde. De verslaggever overwoog een foto ervan op Twitter te plaatsen, maar besloot dat hij niet degene wilde zijn die het beeld zou verspreiden. In plaats daarvan stuurde hij een foto naar de entourage van de burgemeester, zodat ze iemand met een emmertje latex naar de tunnel konden sturen. Dat gebeurde, maar Dijksma deed ook iets anders. Na overleg met de enigszins verbaasde verslaggever plaatste ze de foto zelf op Twitter en schreef erbij dat ze aangifte ging doen vanwege bedreiging. ‘Iemand moest een keer zeggen dat het afgelopen moet zijn’, zegt ze. ‘En gelukkig kreeg ik ongelooflijk veel reacties, ook uit Den Haag. Een aantal andere prominenten heeft daarna ook in het openbaar gezegd: ik pik het niet meer. Dat wilde ik. Het is heel lang de norm geweest om er niet over te praten.’

Zeiden uw adviseurs ook dat u dit niet moest doen?

‘Voor mij is vooral belangrijk wat mijn man ervan vindt. Als hij het niet wil, dan is dat voor mij heel bepalend. Dus ik heb hem hierover gebeld, ja. Dat het een kwestie van tijd was voordat het opgepikt zou worden. En dat het me beter leek er zelf iets mee te doen.’

U had het best stil kunnen houden. Het was een bewuste keuze er op dat moment mee naar buiten te gaan.

‘Ik werd in die tijd bedolven onder de bedreigingen. Veel daarvan blijven onzichtbaar. Dus bij die galg dacht ik: nu ga ik mijn punt maken. Ik weet heus wel dat ik de figuren die dit soort idiote dingen doen niet bereik. Die zijn al te ver afgedreven van de redelijkheid. Het gaat me om de stilzwijgende massa in het land, de overgrote meerderheid die het ook erg vindt dat dit gebeurt en die zich door zo’n bericht misschien gesteund voelt om niet langer te zwijgen.’

Hoeveel bedreigingen krijgt u?

‘Ik tel ze niet. Het zijn vooral beledigingen. Allemaal dingen die je niet echt aan je moeder laat lezen. Aan niemand eigenlijk.’

Leest u zelf alles?

‘Soms wordt er bedacht dat ik bepaalde berichten niet hoef te lezen. Dat is oké. Maar ik wil wel op de hoogte blijven. Er is een aflevering van de Netflix-serie The Crown waarin iedereen wanhopig een krant met een onwelgevallig verhaal weghoudt bij koningin Elizabeth. Dat wil ik dus niet.’

Waar komen ze binnen?

‘Vooral op Instagram. Tegenwoordig probeer ik de berichten niet meer vlak voor het slapengaan te lezen, want er zitten nare dingen tussen. Mensen die uitleggen hoe ze van plan zijn je tot een bepaald einde te brengen, zal ik maar zeggen. Ja, dat doet wat met me. Maar het mag geen invloed hebben op de besluiten die ik neem. Ik moet nooit iets laten omdat ik bang ben dat ik er last mee krijg. Daar ben ik principieel in.’

Heeft uw gezin er last van?

‘Ze maken zich soms zorgen. Ik maakte die avond grappen over die galg. Dat we aan ons galgenmaal zaten. Vond ik zelf heel grappig. Zij niet. Het heeft dus wel impact op ze.’

Sharon Alida Maria Dijksma werd op 16 april 1971 geboren in Hoogkerk, een dorp dat inmiddels is opgeslokt door de stad Groningen. Haar vader was directeur van een schoonmaakbedrijf, haar moeder kapper.

Over de grootste tegenslag in haar leven hoeft Dijksma geen seconde na te denken. Toen ze 10 jaar oud was, maakte haar moeder haar wakker met verschrikkelijk nieuws. Haar vader was op het Boterdiep in Groningen door een auto aangereden. Hij zou het niet overleven. ‘Ik was dol op mijn vader’, zegt Dijksma. ‘Hij was mijn held. En dan komt hij plotseling nooit meer thuis.’

Ze moest snel volwassen worden. ‘Die periode heeft me geleerd dat je uiteindelijk maar weinig mensen hebt om op terug te vallen. Wat directe familie, en mijn beste vriendinnetje en haar ouders, die veel voor me hebben gedaan. Dat is het wel. Twee à drie weken vindt iedereen je heel zielig, maar daarna is het voor de meeste mensen weer business as usual. Dat komt ook omdat ze het lastig vinden om te praten over rouw.’

'Mijn ouders waren niet politiek actief, maar er werd wel veel over politiek gepraat bij ons thuis.' Beeld Pablo Delfos

Wie op zo’n jonge leeftijd een ouder verliest, is in één klap de onbevangenheid kwijt.

Klopt af op haar bureau. ‘Ik ben altijd bang geweest dat mijn moeder de volgende zou zijn. Ze was 34 jaar oud toen mijn vader overleed, echt jong nog. Op een gegeven moment ging ze soms ’s avonds weer uit. Ik herinner me dat ik pas ging slapen als ze terug was. Heel ongezond natuurlijk: als ouder hoor je dat bij je kind te doen, niet andersom. Mijn moeder wist dit niet, ik voelde ook wel aan dat zij recht had op haar eigen leven, dus hield ik het voor mezelf. Als ze binnenkwam, deed ik alsof ik sliep.’

U had al vroeg een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Nu waakt u over een hele stad. Kun je zeggen dat die vroege ervaringen daarin zichtbaar zijn, of is dat huis-, tuin- en keukenpsychologie?

‘Ik weet niet of het door de vroege dood van mijn vader komt, het zit ook in mijn karakter. Ik vraag weleens aan mijn moeder of er verschil zat tussen de 6-jarige en 12-jarige Sharon. Zij vertelde dat ik in de eerste of tweede klas van de basisschool ook al politiekje speelde. We hadden van die debatwedstrijdjes. Het waren natuurlijk de jaren zeventig met die totaal gepolitiseerde verhoudingen, Den Uyl versus Wiegel.’

U speelde Den Uyl?

‘Nou nee, want mijn vader stemde Wiegel. Ik herinner me nog dat ik daar met hem discussies over had. Op een gegeven moment riep mijn vader iets te nuffig uit: ‘Wie niet werkt, zal niet eten!’ Daar werd ik opstandig van, want wat nou als je niet kón werken? Hoewel ik mijn vader verafgoodde, vond ik dat toch iets minder wijs.

‘Mijn ouders waren niet politiek actief, maar er werd wel veel over politiek gepraat bij ons thuis. Mijn vader wilde dat mijn moeder ook op Wiegel zou stemmen en beloofde haar in ruil daarvoor een mooie jurk van Burmann, een chique winkel in Groningen. Later vroeg ik aan mijn moeder of ze dat ook echt had gedaan. ‘Je vader stond toch niet naast me in het stemhokje?’, zei ze dan. Maar net na zijn dood heeft ze bij de Tweede Kamerverkiezingen wél op Wiegel gestemd, als een soort eerbetoon aan mijn vader. Ze voelde dat ze dat moest doen, te meer omdat Wiegel óók net zijn vrouw had verloren bij een auto-ongeluk. Heel bijzonder vond ik dat. Ik heb het Wiegel weleens verteld, later.’

Nederland leerde Dijksma begin jaren negentig kennen met knalrood geverfd haar en een tam ratje op de schouders, als goedgebekte, mediagenieke voorzitter van de Jonge Socialisten (JS), de jongerentak van de PvdA. In 1993 kwam ze in de Tweede Kamer, 23 jaar oud, destijds het jongste Kamerlid ooit. De camera’s waren op haar gericht en dat kon niet iedereen in de partij waarderen. Toen ze voor de verzamelde pers kritiek uitte op een voorgenomen bezuiniging van een miljard gulden op de studiefinanciering, trok toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Tineke Netelenbos (PvdA) haar weg en zei tegen de journalisten: ‘Durven jullie wel, tegen zo’n kind!’

Waarom moest die 23-jarige Sharon de Tweede Kamer in?

‘We wilden als jongeren een punt maken. Elco Brinkman van het CDA zei in die periode dat jongeren ‘op het balkonnetje van de samenleving in het zonnetje zitten’. Ik herinner me die uitspraak nog, omdat ik me er groen en geel aan heb geërgerd. Wij hadden eind jaren tachtig net zo goed klappen gekregen. Toen ik eenmaal voorzitter van de JS was, kwamen de grote jongerenprotesten. De media vroegen mij steeds ons verhaal te vertellen. Het was eerder per ongeluk dan expres dat ik op die golven van het activisme kwam bovendrijven.

‘Voor het Kamerlidmaatschap ben ik wel echt gegaan. Ik herinner me dat ik een sollicitatiegesprek had met de kandidatencommissie. Dat was bij Klaas de Vries thuis (voormalig PvdA-Kamerlid en partijprominent, red.), in Pijnacker. Die had nog zo’n typische zitkuil uit de jaren zeventig. Nou, ik heb alle hoeken van die zitkuil gezien. Gód, wat hebben die mannen mij op de grill gelegd. Na het gesprek belde ik mijn vriendje, nu mijn man, en zei: ‘Ik heb het totaal verkloot, dit wordt niks.’ Jaren later hoorde ik dat zij helemaal overwhelmed waren geweest. Ze vonden het fantastisch dat zo’n meisje – want dat was ik nog – niet geïntimideerd raakte, maar ervoor koos te vechten.’

Ervoer u dat gesprek als onredelijk?

‘Helemaal niet. Dit ging over de Tweede Kamer, het gezaghebbendste orgaan van het land – althans, dat zou het moeten zijn. Logisch dat je je plek moet bevechten. Het was ook een teken dat ze me bloedserieus namen. Ze wilden me testen, want het leven in de politiek is bikkelhard.

‘De eerste paar jaar in de Tweede Kamer heb ik het loodzwaar gehad. Als portefeuille kreeg ik ‘de Ladder van Lansink’, een intelligente manier van afvalverwerking. Dan heb je dus een jonge vrouw die veel met onderwijs en jongeren heeft gedaan en die laat je vervolgens praten over onderwerpen die daar niets mee te maken hebben.’

In Den Haag groeide Dijksma uit tot een bestuurder op wie de PvdA kon bouwen. Ze was staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Balkenende IV. Daarna nam ze afscheid van de politiek – voor héél even. In 2012 haalde de PvdA haar terug om staatssecretaris van Economische Zaken te worden in het kabinet Rutte II. Toen Wilma Mansveld vanwege het Fyra-debacle moest aftreden als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, werd wederom een beroep op haar gedaan. Op dit dossier was een ‘safe pair of hands’ nodig, zei een bron destijds tegen de Volkskrant.

De kiezers straften de PvdA af na Rutte II. Van de 38 Kamerzetels bleven er slechts 9 over. Hoe kijkt u terug op dit kabinet?

‘Daar ben ik ambivalent in. Het was een prettige ploeg met goede onderlinge verhoudingen. Tegelijkertijd heeft dit kabinet onze partij aan de rand van de afgrond gebracht. We zijn in een liefdevolle wurggreep terechtgekomen en hebben daarbij bijna het leven gelaten.’

Voelde u het al, op dat moment?

‘Op een gegeven moment merkten we dat de grond onder onze voeten begon weg te zakken, maar toen zaten we er al te diep in. Het was crisistijd en sociaaldemocraten hebben een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, zeker dan. We zijn wel losgeraakt van onze wortels. Neem het afschaffen van de basisbeurs. Als een jaar later blijkt dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens daardoor niet gaan studeren, heb je een probleem. Toen we bij de volgende verkiezingen maar negen zetels haalden, waren het vooral VVD’ers die tegen me zeiden dat ze die afstraffing onterecht vonden. Nou, onze kiezers vonden het wel terecht.’

Als staatssecretaris van Economische Zaken was Dijksma vooral verantwoordelijk voor de landbouw. Daarmee belandde een langslepend hoofdpijndossier op haar bureau: stikstof. Ook toen al was het lastig vergunningen te krijgen voor bouwprojecten waarbij stikstof vrijkomt. Onder haar voorganger Henk Bleker (CDA) werd daarom een geitenpaadje uitgestippeld: met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zouden bouwprojecten toch kunnen doorgaan, boeren zouden hun bedrijf kunnen uitbreiden en de natuur zou óók nog eens opknappen – dat was de belofte, althans. Er kwam direct kritiek op het voorstel. Diverse rapporten oordeelden dat de plannen juridisch niet houdbaar waren. Desondanks loodste Dijksma de wet in 2014 soepeltjes door de Tweede Kamer. Het kenmerkt haar als bestuurder. Ze kijkt altijd vooruit, is politiek behendig. Maar zo werd ze óók een van de hoofdpersonen in een crisis die tot vandaag de dag voortduurt.

Vijf jaar later zette de Raad van State een streep door de PAS, omdat de wet in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Nog altijd liggen bouwprojecten stil. Wordt u weleens gillend wakker van die wet?

‘Ik heb daar natuurlijk wel veel over nagedacht. Die wet was een broos compromis tussen de linker- en de rechterflank van de Tweede Kamer. Ik had weinig politieke ruimte en er moest een oplossing komen. Stel dat ik de wet niet door de Kamer had geloodst, dan hadden we tóén in de crisis gezeten waarin we nu zitten.’

Destijds zei u in de Eerste Kamer: ‘Het antwoord op de vraag of de PAS juridisch houdbaar is, is ja.’

‘Dat waren de adviezen die ik erover kreeg. In al die rapporten zat veel ‘enerzijds-anderzijds’. Er waren mensen die de PAS vanaf het begin af aan niet zagen zitten en er waren mensen die er wel achter stonden. Het was noodzakelijk om op een gegeven moment schot in de zaak te krijgen, we moesten vooruit.’

Mensen die u goed kennen, noemen u een politieke schaker en een probleemoplosser. Dat is ook een risico. Misschien jaste u deze wet te behendig door de Kamer.

‘Ja, dat zou kunnen. Al stond ik er wel achter hè, anders had ik het niet gedaan. Ik heb oprecht gedacht dat dit een oplossing was voor een wicked problem, en dat was het op dat moment ook.’

Denkt u dan achteraf: ik heb het niet goed gedaan? Durft u dat hardop te zeggen?

‘Dat vind ik lastig. Dat die wet sneuvelt bij de rechter betekent dat er iets niet goed is gegaan. Punt uit. Ik vind dat je daar niet voor moet weglopen. Alleen ken ik ook de politieke omstandigheden waaronder ik dit op dat moment moest doen. We hebben toen alle paadjes verkend. De VVD was heel stevig op dit onderwerp.’

Uw voorganger Henk Bleker klom bij de boerenprotesten het podium op als beschermheer van de boeren. Maxime Verhagen, die als oud-minister van Economische Zaken ook bij de PAS was betrokken, zei in Trouw: ‘Vooral Dijksma is verantwoordelijk.’ Ook hij protesteerde mee, als voorzitter van Bouwend Nederland. Denkt u bij dat soort mannen weleens: bekijk het maar?

Schaterlach: ‘Dat denk ik wel, maar dat zeg ik niet.’

Twee mensen die we spraken zeiden dat u als een van de weinige progressieve vrouwelijke politici goede banden heeft met De Telegraaf.

Lacht. ‘Inderdaad. Ik probeer daar open-minded in te zijn. Maar ik heb ook met andere journalisten goede banden, hoor. Het is onverstandig om op voorhand te zeggen dat je met bepaalde media geen zaken doet.’

Op een landbouwcongres in 2015 kreeg u volgens De Telegraaf ‘een ovationeel en langdurig applaus’. In 2013 schreef de krant dat u zo’n indruk had gemaakt op de Russische minister van Landbouw. En hoe de wodka stiekem in de plantenbak verdween.

‘Dat laatste klopt. Na twee van die borrels sta je te stuiteren tot Moskou. Dat kon natuurlijk niet. Dus we moesten op een charmante manier van die drank af zien te komen. Ik kon een paar borrels aan mijn medewerkers geven, maar als er nog meer kwamen, verdwenen die in de plantenbak.’

'In het begin moest ik er wel aan wennen dat ik niet altijd een inhoudelijke rol heb.' Beeld Pablo Delfos

Hebben uw warme banden met De Telegraaf te maken met het feit dat politiek commentator Wouter de Winther ooit uw woordvoerder was?

‘Dat was hij, ja. Dat is ook geen geheim. Hij was mijn woordvoerder toen ik staatssecretaris van Onderwijs was. En daarna ging hij naar de krant. Het contact is goed gebleven.’

Vindt u het een ongemakkelijke vraag?

Licht geïrriteerd: ‘Ik vraag me af waarom jullie alleen naar deze krant vragen. Waarom vraag je niet naar mijn banden met de Volkskrant? Of met de mensen van de NOS? In jullie vraag zit een soort premisse die ik onterecht vind. De Telegraaf is een medium als alle andere.’

Maar wel een medium waarin andere progressieve vrouwen als Femke Halsema en Sigrid Kaag er geregeld minder goed vanaf komen.

‘Ja, dat zie ik ook wel. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg andere progressieve vrouwen die een goede verstandhouding met De Telegraaf hebben. Gerdi Verbeet bijvoorbeeld, of Corinne Ellemeet. En ze schrijven over mij net zo goed kritisch. Ik hoop altijd dat het objectief is. Dat is belangrijk.’

Volgens uw goede vriendin Marja Wagenaar heeft u de afgelopen jaren als publiek figuur een ontwikkeling doorgemaakt. U laat meer van uzelf zien, durft persoonlijker te worden.

‘Ja, dat komt door mijn nieuwe rol als burgemeester. Ik mag heel dicht bij mensen komen. Voor hen kan mijn aanwezigheid betekenisvol zijn. Mensen die hun kind zijn verloren bijvoorbeeld, dat is het gruwelijkste wat je kan overkomen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat is, maar ik weet wel wat van rouw, soms helpt dat.’

Vindt u dat een moeilijke rol?

‘Nee. Maar ik leer nog elke dag. En daarom zit ik ook hier. Ik wilde weer dingen doen die ik niet eerder had gedaan. Inmiddels weet ik dat dit echt veel meer van je vraagt dan wanneer je bewindspersoon bent of in de Tweede Kamer zit. Never a dull moment.

‘In het begin moest ik er wel aan wennen dat ik niet altijd een inhoudelijke rol heb. ‘Mariëlle, Mariëlle, wat moet ik doen?’, zei ik dan tegen mijn chef kabinet. ‘Niks’, zei zij. ‘Je moet er gewoon zijn.’ De afgelopen twee jaar heb ik geleerd dat dat klopt. Soms moet je er gewoon zijn.’