Brend (10) heeft tijdens zijn eerste deelname aan de jaarlijkse prutrace meteen de essentie te pakken van de sport

Brend Vloon (10), Westzaan

Op de jaarlijkse prutrace in Westzaan was Brend niet de snelste, maar als er een prijs zou bestaan voor de smerigste en onherkenbaarste deelnemer zou hij wel hoge ogen gooien. En daarmee heeft hij tijdens zijn eerste deelname wel meteen de essentie te pakken van de sport die aan de ene kant draait om het zo snel mogelijk trotseren van een reeks moddersloten en aan de andere kant om het gevoel dat je de modder na twee dagen nóg uit je oren staat te peuren. ‘In de sloot springen doe ik wel vaker, niks nieuws. Maar sommige sloten zijn hier zo modderig dat je bijna niet vooruitkomt. Dan zak je helemaal weg, en het stinkt ook.’ En dan heeft de organisatie van Dorpshuis De Kwaker nog extra water in de sloten gespoten om het enigszins begaanbaar te maken. Het is inmiddels de 15de editie van een fenomeen uit de categorie paalzitten of spijkerbroekhangen, activiteiten waarbij niemand antwoord kan geven op de vraag ‘waarom?’ maar waaraan een jaar later toch weer iedereen meedoet. Dat geldt ook voor Brend: ‘Ik heb al tegen mijn vader gezegd: volgend jaar doe ik weer mee. Heeft u nog meer vragen? Anders ga ik nu douchen.’

Brend Vloon Beeld Jan Dirk van der Burg