Bourgogne is prijzig, maar met deze wijnen uit een iets minder beroemd hoekje van de streek zit u goed

Goedkope bourgogne is verdacht, weet Onno Kleyn. Maar voor iets minder dan 16 euro lukt het heel fraaie wijnen te scoren uit een iets minder bekende hoek.

Bourgogne is duur. Hoed je voor vreemd voordelige chablis, côte de beaune of mâcon: de vraag is zo groot ten opzichte van de kleine productie dat goedkoop spul altijd verdacht is; teleurstelling ligt op de loer. Maar voor bijna 16 euro lukt het ditmaal met rode en witte uit een fraai, net iets minder beroemd hoekje in de buurt van Le Creusot. Je zou denken dat de herkomstbenamingen van bourgogne al vele decennia geleden uitgekristalliseerd waren, maar in 2000 bedacht men een nieuwe, de côtes du couchois, vernoemd naar het middeleeuwse Château de Couches. Dat werd lang het kasteel van Margaretha van Bourgondië genoemd, de hitsige echtgenote van Lodewijk X. Zij stierf in 1315 op onduidelijke wijze na een overspelschandaal en eenzame opsluiting – in Couches is ze echter nooit geweest.

De rode Les Parisiennes 2019 van de Cave de Mazenay heeft er ook alweer vier jaar opsluiting opzitten en dat heeft hem goed gedaan. Zeer levendig, fris spetterend van framboos en kers, op en top pinot noir. Net zo heerlijk is de Blason de Vair chardonnay 2020, mede door houtrijping geurend naar witte chocola en perzik.

Bourgogne côtes du couchois Les Parisiennes 2019, Cave de Mazenay, € 15,75 Blason de Vair bourgogne chardonnay St-Bernard 2020, Cave de Mazenay, € 15,75 Mamuse.nl Prijs/kwaliteit 8,5