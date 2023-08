Botten, borsten en bikini’s: vrolijke mode die het oog bedriegt

Het icoon: Splinter Chabot

Bij de trompe-l’oeil wordt de optische illusie gewekt dat een plat oppervlak driedimensionaal is. We kennen de techniek (letterlijk vertaald: bedrieg ’t oog) vooral uit de schilderkunst en de streetart, maar de laatste tijd signaleren we steeds vaker textiele varianten. Denk aan een halsketting geprint op een T-shirt of, in de meer carnavaleske hoek, spieren en tatoeages op mouwen, of borsten op eh, borsten.

Het trompe-loeil-pak waarin we Splinter Chabot op de rode loper van het Amsterdamse Tuschinski zien poseren doet denken aan een skelet, een ode aan de Skeleton Dress die Elsa Schiaparelli al in 1938 ontwierp. Die jurk is inmiddels – terecht – opgenomen in de collectie van het Victor & Albert Museum in Londen. Op recente catwalks zagen we veel afbeeldingen van botten die de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam moesten uitdrukken, feitelijk een röntgenversie van de transparante trend die we al een tijdje beleven.

Splinter Chabot Beeld ANP

De sterveling: Stephanie Afrifa

De trompe-l’oeil is ook een ingenieuze manier om de perceptie van vormen en texturen te manipuleren, zeker als je de stof strak om het lichaam draagt, zoals presentator Stephanie Afrifa. Haar Body Morphing Dress is van Jean Paul Gaultier, het merk dat speelt met de zeemansstrepen waarvan de ontwerper z’n handelsmerk heeft gemaakt (al was hij altijd al bezig de ogen lichtjes te bedriegen door fotoprints van bijvoorbeeld bodybuilders op jasjes aan te brengen).

Door de veranderende vormen van de strepen tovert Gaultiers zebrajurk de draagster om tot een wandelend Gerhard Richter-schilderij. Jammer dat we geen bewegend beeld kunnen laten zien, dan hadden we nadrukkelijker de driedimensionale dans tussen silhouet en strepen kunnen tonen. Het ‘oog’ op navelhoogte zou bij de buikdanser Yonina overigens cyclopische proporties krijgen. Maar goed, wie kent haar nog?

Stephanie Afrifa Beeld ANP

Op de catwalk

Visuele textielgrapjes zijn er in verschillende categorieën. De subgroep anatomie is goed vertegenwoordigd in het aanbod, of het nou gaat om het suggereren van rondingen, of spieren, of een röntgeneffect waarbij delen van het geraamte onder de outfit ‘zichtbaar’ worden. Zie Y/Project, Mowalola of – abstracter – Thom Browne. Eveneens lachen geblazen is het als op kleren het effect van andere kleren wordt nagebootst, denk aan het bij jonge goochelaars geliefde T-shirt met print van smoking en strikdasje. Dat genre zien we dit seizoen bijvoorbeeld terug bij de slobbertrui met bikini van Botter, geschikt voor elke bikinibody.

vanaf links: Y project, Botter, Diesel, Thom Brown, Mowalola. Beeld Imaxtree

Huiswerk - Botten als print op kleding? Prima. Organen en spieren? Liever niet. - Onthoud: de grens tussen creatief en clownesk is bij trompe-l’oeil-effecten een dunne. Balanceer de goeie kant op. - Ook voor golvende strepen geldt: verticale strepen kleden optisch af, horizontale doen het tegenovergestelde.