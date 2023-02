Boter in de pan, kijk, daar stond iemand op die koken kan.

Op de dag dat het allerlaatste restje feestelijkheid van de donkere maanden definitief was uitgedoofd en het werkelijk 46 uur onophoudelijk van de lucht zeek, keek ik naar een Instagramfilmpje van chef en kookboekenschrijver Vanja van der Leeden, die op de klanken van Booker T. & the M.G.’s orgelhit Green Onions in een pan uien stond te roeren. ‘Met dit ûìenweer’, sprak de van oorsprong Haagse ons vanuit haar keuken toe, ‘maak ik een ûìenragout. Al wat je nodig hebt is een berg uien, boter en tijd. Flink wat tijd. Met een bord pasta met donkere, diep smakende uienragout in de ene hand en een glas Valpolicella in de andere doet niemand je meer wat.’

Ik heb ooit een warm pleidooi gehouden voor het koken uit pakjes en dat doe ik nog steeds, uit pakjes koken, als werkend mens met drie kleine kinderen en een drukke man kun je tenslotte maar zoveel doen op een dag. Toch kom ik inmiddels ook een heel end zonder pakjes en zakjes, sinds ik heb begrepen dat lekker koken feitelijk neerkomt op roomboter, een flinke bats roomboter en een gesnipperd uitje, ja, dan is álles lekker.

Verder verschuil ik me graag achter mijn afkomst, de Zaanstreek, het oudste industriegebied van Europa, dat een kleine elite en een meerderheid van jongens van de gestampte pot voortbracht, mensen van bescheiden welstand bij wie culinaire kwaliteit geen vanzelfsprekendheid was, en nog altijd een gebied is waarbij je voor de helft van de ingrediënten moet omrijden en een deel van de bevolking de ui als eu uitspreekt, zoals de Amsterdammers de s hebben gelijkgetrokken met een z. Nu is het zo dat de extremen, de geniën en de idioten gelijkmatig over de aarde zijn uitgespreid, en zo kon het gebeuren dat Vanja van der Leeden hier even verderop neerstreek, in een voormalig kaaspakhuis, over de brug rechts om precies te zijn. Ik interviewde haar eens voor een glossy, ze blies me omver met een Indonesische cassavecake. ‘Kan het ook zonder Le Creuset?’, appte ik voor de zekerheid.

Even later was ik aan het snijden, snijden, snijden, theedoek losjes over de schouder.

Muziekje op.

Boter in de pan, kijk, daar stond iemand op die koken kan.

Nog meer snijden, die saus met de moeilijke naam erbij. Tijm rissen, lekker werk, niet moeilijk doen over dat buigzame topje, dat krijgt geen mens gebroken de pan in. Even spieken, o ja, 100 milliliter wijn erbij. Instructies van over de brug: ‘Dat is precies één glas.’ Te laat, maar goed, klein beetje afwijken mag, nee móét, da’s nou juist koken, ook dat had ik inmiddels geleerd. Ping, ping, Vanja weer: ‘Wel goed laten verdampen hè?’

En zo vulde de keuken zich met een weelderig parfum van uien en boter, de ramen besloegen en in de pan ontstond een tafereel in olieverf, van wit en groen naar geel naar goud, karamel, aarde, herfst, bebladerde fietspaden, hutten en houtkrullen en krakende vloeren, in mijn hoofd repeteerde een orkestje. Er ontstond nog even verwarring bij het afgieten van de pasta – Gebruik het kookvocht, welk kookvocht? – maar de Parmezaanse kaas was genadig en zo zaten we even later aan tafel, drie kinderen, een man en de kok die overduidelijk vrede had met de wereld en met zichzelf. Het was de eenvoud, dacht ik toen ik even later stond af te wassen, maar toch ook dat drama, die decadentie. En dat in een doodgewone hapjespan.

‘Ik huil niet van die ûien, maar van mijn êige’, appte ik die avond naar de overkant.