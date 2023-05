Boekwinkels, lunchcafés en galeries: de beste plekken in de beroemde pelgrimsstad Santiago de Compostela

Beeld Joost Stokhof

Redacteur en schrijver Marielle Saegaert woont al twintig jaar in Santiago de Compostela, in het noordwesten van Spanje. Ze schreef naast twee boeken over Nederlandse vrouwen die in de oorlog waren geïnterneerd door de Japanners in Nederlands-Indië, ook een reisgids over Galicië en Waar de regen kunst is, een boek over haar ‘eigen’ Santiago. Saegaert: ‘Dat is een bekend gezegde: Donde la lluvia es arte. Het regent best vaak hier, zelfs voor Nederlandse begrippen, maar Compostelanen zien er de schoonheid van in en kijken er met berusting naar. Santiago is een historische stad, en naast Rome en Jeruzalem een van de drie belangrijkste steden van het christendom. En het is natuurlijk de beroemde pelgrimsstad. De Camino de Santiago komt uit in Santiago, in al zijn verschillende versies; de Camino Francés, die door Noord-Spanje loopt, is de bekendste. Santiago is verder de hoofdstad van Galicië, een gedeelte van Spanje met een officiële taal en eigen cultuur.’

De apostel

Marielle Saegaert: ‘Vooral ’s zomers zijn er veel pelgrims in de stad. Die zorgen voor een bijzondere sfeer. Pelgrims lijken vaak meer geïnteresseerd in de Camino dan in de stad. Helemaal begrijpelijk na zo’n bijzondere ervaring, maar Santiago is zo mooi en gezellig. Pelgrim of niet, de kathedraal is indrukwekkend, en niet lang geleden helemaal schoongepoetst. Ik vind de Pórtico de la Gloria, het gerestaureerde portiek, heel mooi, en ga graag mee met de rondleiding over het dak van de kathedraal. En dan boven uitkijken over de zee van daken en naar het silhouet van de apostel Jacobus in de noordtoren. Omdat zijn beenderen hier volgens de overlevering onder het altaar worden bewaard, is Santiago een pelgrimsstad geworden.’

Catedral de Santiago de Compostela, Praza do Obradoiro

Galicische lunch

‘De oude zone van Santiago, rond de kathedraal, is het waard om rustig doorheen te slenteren. Langs de restaurants en barretjes in de Rúa do Franco, of de barretjes en ambachtelijke winkeltjes in de Rúa de San Pedro. Een zeer gezellige straat, geliefd bij de Compostelanen. In de San Pedro zit O Dezaseis, restaurant met typisch Galicische gerechten voor een prima prijs. In Santiago wordt de lunch, tussen 2 en 4 uur, gezien als de grote maaltijd. Avondeten doen we vanaf 9 uur. Voor ons is het volkomen normaal om in het weekend om 10 uur, of later, een tafel te reserveren.’

Casa de Xantar O Dezaseis, Rúa de San Pedro 16

Zeepokken en scheermessen

‘De overdekte markt Abastos, in de oude zone, vind ik verplichte kost. De markt is zo uitgebreid, met al die kramen met kazen, zoals de Arzúa en de San Simón, en vissoorten die ik in Nederland maar zelden zie, zeepokken, heek, kokkels, scheermessen. Bezoekers kunnen hier inkopen doen en dan de gekochte vis tegen een kleine vergoeding in een paar restaurants rond de markt laten klaarmaken, om er ter plaatse van te genieten.’

Mercado de Abastos, Rúa das Ameas

Verbaasde pelgrim

‘Voor schilderijen en gepersonaliseerde tekeningen is de winkel/galerie van Zamo Tamay perfect. Jij vertelt het verhaal, de getalenteerde Juan Carlos tekent het. Een aandenken aan Santiago en een bijzonder cadeau voor de thuisblijvers. De winkel is te herkennen aan het beeld van de verbaasde pelgrim bij de deur.’

Zamo Tamay, Rúa Nova 14

Sieraden en gin-tonic

‘Ik ken een fijne galerie in de Oude Zone: Noroeste. Daar worden de mooiste moderne ambachtelijke sieraden gemaakt. Noroeste ligt zo ongeveer naast La Flor, een erg leuk huiskamercafé voor een publunch en een van de populairste kroegen. Ik ging hier in het begin vaak een gin-tonic drinken om m’n Spaans te oefenen.’

Noroeste Obradoiro, Bajo, Rúa Travesa 5

Restaurante Cafetería La Flor, Rúa das Casas Reais 25

Hoteltuin

‘Mamá Peixe, het kleurrijke en heerlijke visrestaurant in de oude zone, moet absoluut worden genoemd. Het ligt om de hoek bij Costa Vella. Dit hotel heeft een werkelijk wondermooie hoteltuin, waar de koffie heerlijk is. Iedereen mag hier van de tuin genieten, gast of geen gast.’

Mamá Peixe Taberna, Rúa da Algalia de Arriba 45

Hotel Costa Vella, Rúa da Porta da Pena 17

In het gras

‘De grasvelden van het populaire park Bonaval nodigen uit om je even op het gras uit te strekken en de indrukken die je net hebt opgedaan in het ernaast gelegen CGAC, het museum voor de moderne kunst, op je in te laten werken. Het museum heeft een boekwinkel met prachtige boeken en een restaurant, geschikt voor een lichte lunch.’

Parque de San Domingos de Bonaval, Costa de San Domingos 3

Centro Galego de Arte Contemporánea, Rúa de Ramón del Valle-Inclán 2

Bios, boek, concert, keuken

‘Bij Numax, geliefde boekwinkel en bioscoop tegelijk, draaien alleen maar goeie films, ondertiteld, dus de originele en niet-nagesynchroniseerde versies. Meteen naast Numax zit concertzaal Sala Capitol, goeie concerten daar, en op enkele honderden meters restaurant Cacao, een bistro voorin en een rustigere, chiquere sfeer achter in de eetzaal. Fantastische keuken.’

Numax, Rúa de Concepción Arenal 9

Sala Capitol, Rúa de Concepción Arenal 5

Restaurante Cacao, Rúa das Orfas 15

Machtige oceaan

‘De regen is ook een zegen, zeker voor Spanje. Die maakt Santiago en omstreken fantastisch groen. We hebben een prachtige zomer hoor, het regent lang niet zo veel meer als vroeger. En Santiago ligt midden in Galicië, het is makkelijk om uitstapjes te maken naar andere steden en dorpen en werkelijk Caribisch aandoende stranden. Dat vind ik een van de grote voordelen van hier wonen. De kust is sowieso geweldig, wilde natuur, rotsen, zand, en de machtige Atlantische Oceaan.’