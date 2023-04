Boekontwerper Irma Boom zocht deze week één boek in de bibliotheek, maar welk boek, dat gaat ze niet zeggen

Beeld Ivo van der Bent

Irma Boom (62) zoekt iets wat ze héél graag wil hebben. Dat ene boek uit 1972, in zwart-wit, gemaakt met koperdiepdruk (‘dat is heel bijzonder’) door die ene kunstenaar – we noemen hem even Hij Die Niet Genoemd Mag Worden. Want als ze nu namen en rugnummers en titels gaat noemen, ja, nou, ‘dan gaat iedereen er straks achteraan’ en dat zou haar vindkans aanzienlijk verkleinen.

Boom is boekontwerper en heeft sinds 2014 ook een bibliotheek in eigen huis. Haar leven bestaat uit boeken lezen, maken, verzamelen en onderzoeken. Dat laatste deed ze deze week overigens op een bijzondere plek, de bibliotheek van niets minder dan het Vaticaan in Rome. Boom onderzoekt hoe het boek in de loop der eeuwen is veranderd. Haar eigen ontwerpen staan bekend om vernieuwing, alleen het ding is dus (het is een beetje een beroepsgeheim, maar dit wil Boom wél verklappen): ze zoekt het nieuwe juist in het oude. ‘Het idee van de paragraaf, dus de tekst opdelen voor de leesbaarheid, is door reformator Maarten Luther in de 16de eeuw voor het eerst gebruikt. Daarvoor werd alle tekst achter elkaar gezet.’

Kijk, dat vindt Boom dus ‘monumentaal’. Een tekst als een eenheid. ‘Als ik zoiets zie in oude werken in die bibliotheek, ja, dan word ik gelukkig.’

Waar ze ook gelukkig van werd, deze week, en eigenlijk ook alle andere 51 weken die een kalenderjaar telt: haar stoep vegen (elke dag, geen grapje). Maakt haar zen. Net als in haar tuin zijn. Daar valt elke ochtend wel iets te doen, maar wel met tact en een plan, want Boom heeft een nogal wilde tuin. Nu ligt haar groene focus vooral op het verwijderen van bladeren van de tulpenknoppen, die staan nu op het punt van uitkomen. En dus begint ze haar dagen met groen verwijderen voor ander groen, het daglicht eerlijk verdelen.

Niet alleen haar planten laden ervan op, Boom zelf ook, zodat ze de rest van de dag weer kan doen wat ze het liefst doet. Boeken maken, boeken bekijken. En boeken zoeken . Eén specifiek boek. Nee, ze gaat echt niet zeggen van wie.