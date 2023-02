Bodywash, een tekening, een mok: laat iemand toch duidelijkheid scheppen over dat juffencadeau

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week smeekt Margot C. Pol om een protocol voor het juffencadeau.

Graag allemaal wc-rollen sparen. Morgen één bloem mee voor het afscheid van juf Nicole. Geen suiker, tenzij bij traktaties, en op dinsdag en donderdag alvast een sportbroek aan vanwege gym. De basisschool is een opeenstapeling van verzoekjes. Begrijpelijk, maar wel véél. Speelgoed mag niet mee, tenzij het speelgoeddag is, mits het geen geluid maakt of op een pistool lijkt, behalve als het nieuw is: dan mag uw kind er één rondje mee lopen in de kring. Broodtrommels op alfabetische volgorde in de kast naast de deur. Rapportboekje mee! Na elke vakantie luizenpluizen (wie kan? Aanmelden in de groepsapp) met een zelf meegebracht kammetje of op te halen in de lerarenkamer, derde kast rechts. De letter van de week is een Q. Graag iets meenemen dat met die letter begint, voor op de lettermuur. Denk aan de sportdag volgende week, vergeet voor de paaslunch niet een paasdoos te laten knutselen door uw kind waar een krentenbol of een croissant met melk of verse jus in mag voor een ander kind, of knutsel die doos lekker zelf als u indruk wilt maken. En denk aan de waxinelichtjes op batterijen, het plastic bord en de plastic beker, alles voorzien van naam, of weet u wat, voorzie alle spullen van uw kind maar van naam.

Uiteindelijk lukt het meestal wel. Ouders/verzorgers zijn ook niet gek, alleen druk. Het helpt ook om aan de juffen en meesters te denken, die niet alleen immer goedgemutst de boel draaiende houden, maar ondertussen ook nog iedereen leren lezen, schrijven en de wc-ketting te gebruiken. Dat we ze daarvoor niet genoeg kunnen bedanken, staat vast. In de vorm van een cadeautje? Prima. Maar kan dat verzoek dan alsjeblieft óók aangekondigd worden?

Het cadeau voor de juf lijkt namelijk het enige officieuze schoolverzoek en daarmee het meest ongrijpbare. Want wanneer geef je dat? Met haar verjaardag? Als je kind trakteert? Elk jaar overvalt het me weer. Lopen alle kinderen ineens met pakjes in hun armen naar binnen, behalve die van mij. Vorige zomer kreeg ik ’s avonds op het station een appje dat het morgenochtend zover was, waarna ik de keuze had tussen vijf (hulpjuffen niet vergeten) cadeaus kopen bij de Rituals-winkel of bij de Döner Company.

Misschien had ik het moeten aanvoelen, als een soort onuitgesproken fatsoenscode: laatste schooldag voor de vakantie betekent dank betuigen. Maar blijkbaar begrijp ik die code niet. Bovendien lijkt hij voortdurend te veranderen: bij een vriend maken alle kinderen aan het eind van het schooljaar een tekening en wordt er met juffendag een gezamenlijk cadeau geregeld. Een andere moeder geeft zelf altijd iets met Kerst én aan het eind van het schooljaar, maar geen bloemen, mokken of chocola: niet handig vanwege vakantie en algemene overdaad. Er is geen protocol, en dat is precies het probleem. Daarom hierbij een pleidooi voor de officiële aankondiging van het cadeau voor de juf, of het nou een knutselwerk is of bodywashbars van Happy Soaps. Zeg het. Op Parro, in de groepsapp, op het schoolplein, op een briefje in de rugzak. Dan maar geen spontaniteit. Opdat kinderen niet vaker dan noodzakelijk de dupe van hun ouders worden.