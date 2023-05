Bloemen kunnen wel degelijk baanbrekend zijn in de mode, zelfs in het voorjaar. Kijk maar

Icoon – Tilda Swinton

‘Flowers for spring? Groundbreaking.’ Het is de legendarisch geworden sarcastische reactie van hoofdredacteur Miranda Priestly (Meryl Streep) op het voorstel van een moderedacteur om een modeserie met bloemen te produceren voor het tijdschrift ‘Runway’ in de film The Devil Wears Prada. Al dat dedain ten spijt kunnen bloemen in de mode heus baanbrekend zijn, zelfs in het voorjaar. Hoe? Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar professionele groundbreaker Tilda Swinton. De Britse actrice staat bekend om haar eigenzinnige stijl, waarbij ze graag speelt met traditionele opvattingen van mannelijk en vrouwelijk. Als ze floraal gaat, en dat is vaker dan misschien verwacht, doet ze dat dan ook nét even anders dan anderen. Bijvoorbeeld met het ‘decolletéboeket’ dat ze combineerde met een streng zwart pak en droeg naar de première van de film Adaptation in 2002.

Tilda Swinton. Beeld WireImage

Sterveling: Alessandro Pierotti

Die nieuwe Zijderoute van China, dat Belt and Road Initiative, daar vinden we uiteraard het onze van, maar van de oude Zijderoute plukken we nog steeds de vruchten. De zijden doeken uit China die door Italiaanse kooplieden verder richting lage landen werden getransporteerd, brachten ook de geborduurde bloemen in onze garderobe.

Die bloemenprint kende vervolgens een grote populariteit in de 19de eeuw, waarin hij esthetisch werd ingezet om romantiek en rococo te verbeelden. Dat lijkt ook exact de ambitie van musicalster Alessandro Pierotti bij de première van Aida in het Scheveningse Circustheater. Zelden zien we een dinner jacket waar de term bloemrijk zowel letterlijk als figuurlijk in de roos schiet.

Het is wellicht iets te veel goud dat we hier zien blinken, want naast de gouden shawl collar glimt er ook nog een kloeke klok om de pols (een formele faux pas; naar een gala draagt men geen horloge uit respect voor de gastheer, want gezelligheid kent geen tijd). Maar is Aida feitelijk niet een liefdessoap met een libretto? En is een eetlepeltje kitsch überhaupt niet nodig om van een opera een musical te maken?

Alessandro Pierotti. Beeld ANP

Op de catwalk

Manieren genoeg om bloemen in de lente een beetje groundbreaking te maken, en een goede methode om grenzen te verleggen is spelen met proporties. Een op zich traditionele rozenprint wordt opeens verrassend als het kledingstuk zelf ook de vorm heeft van een bloeiende roos, zoals bij Comme des Garçons. Ook bloemenliefhebber Richard Quinn weet altijd te vervreemden met een spel van bijzondere vormen en klassieke bloemen. En bij Loewe bracht Jonathan Anderson een fantastische driedimensionale hommage aan de anthurium.

v.l.n.r Richard Quinn, Simone Roche, Loewe, Comme Des Garçons, Richard Quinn. Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Denk driedimensionaal; platte prints van bloemen bestaan er al genoeg.

* Een tuin is ook mooier met meerdere soorten bloemen, dus laat bloemenprints lustig bloeien door ze te combineren.

* Toch liever effen? Fleur de boel dan op met een of meerdere (reuze)corsages.