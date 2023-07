Bijna geen werk en lekker zomers, deze gegrilde meloen met groene jus, burrata en krokante kappertjes

Gegrilde cantaloupe met groene jus, burrata en krokante kappers door Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

Niksen. Een woord waar ik zo van hou, maar wanneer doe je dat eigenlijk? Ik verlang er vaak naar, maar toch weet ik mijn tijd zo te vullen dat als ik niet hoef te werken ik altijd wel iets anders te doen heb. Ik verveel me nooit, maar dat is ook niet hetzelfde als niksen. Vind ik.

Laatst had ik toch een heel weekend niks. Geen afspraken gepland, geen werk te doen, geen dringende to-dolijst. Ik nikste meteen al ’s morgens bij de koffie in de tuin. Zomaar een beetje voor me uit staren. Ik keek naar niksende bijtjes, ze zaten op de bloeiers uit te puffen in de zon. De hond lag niksend aan mijn voeten. Eerst ook in het zonnetje, want dat vindt-ie lekker. Maar algauw vertrok hij naar een schaduwplek onder de Japanse esdoorn om daar in al zijn harigheid verder helemaal niets te doen.

Ik pulkte aan m’n slipper. Ik kon wel dingen verzinnen, maar ik had veel zin in niets. Dus bracht ik de zaterdag zo door. En ook de zondag.

Op zondagmiddag werd het compleet niksen me te veel en begon ik mijn kledingkast uit te ruimen. Dat komt van alle niksigheid, dan ga je in de stikkende hitte kleren uitzoeken. Toch vond ik dat ook als niksen tellen. Beetje verstand op nul. Stapeltjes maken.

Deze toestand bevalt me goed, ik ga denk ik een zomer lang helemaal niets uitvoeren. Beetje grasmaaien, wel veel lezen verwacht ik. O ja, en koken, voor alle logees, dat ook. Telt dat mee als niks?

Dit gerecht komt zeker op tafel. Het is makkelijk, zomers, snel en erg lekker. Het is geen werk. Bijna niks eigenlijk. Kunt u weer gauw op de stretcher. Fijne zomer.

Gegrilde cantaloupe met groene jus, burrata en krokante kappers

Voorgerecht voor 4, lunch voor 2

voor de groene jus handje spinazieblaadjes ½ komkommer, met schil, in stukken 1 bosje (15 gram) koriander, grofgehakt 1 bosje (15 gram) basilicum, grofgehakt 1 groene peper, zaadjes verwijderd sap en rasp van 2-3 limoenen zeezout en versgemalen zwarte peper 100 ml druivenpit- of lichte olijfolie en verder 2 eetl. kappertjes 3 eetl. olijfolie + 2 eetl. extra 1 cantaloupemeloen, geschild en in schijven 2 burrata à 125 gram wuif aleppo-peper (heet ook wel pul biber), verkrijgbaar van het merk Souq bij de Albert Heijn, of bij de Arabische winkel, gebruik anders chilivlokken.

Maak eerst de knalgroene jus.

Maal de groenten, kruiden en de peper in de blender glad. Voeg er ongeveer 75 ml water bij en het limoensap en -rasp. Stop de blender af en toe om de randen naar beneden te duwen. Proef: breng op smaak met zout en peper, voeg desgewenst meer limoensap toe. Draai lang tot een heel gladde saus.

Giet het in een fijne zeef waar u een vel keukenpapier in heeft gelegd en vang het sap op in een kom eronder. Laat het er rustig doorheen zakken, zonder te roeren.

Klop de olie daarna door het sap tot een mooie lichte jus.

Verhit de olijfolie in een kleine koekenpan en frituur de kappertjes op niet al te hoog vuur tot ze krokant zijn. Bewaar ze op een velletje keukenpapier.

Verhit de grillplaat tot hij walmt (op de barbecue kan dit ook).

Smeer de meloenschijven in met een lik olijfolie en gril ze kort tot er strepen op staan.

Schik ze op een schaal, leg de burrata ertussen, overgiet met de groene jus, lepel nog wat extra olijfolie over de burrata. Bestrooi het bord net voor het serveren met de knisperige kappers en een wuif aleppo-peper.

Opmaaktip

De groene jus die over is (u houdt over!) is fantastisch door een groene gazpacho. Draai het met komkommer, bleekselderij, een bosuitje, een restje meloen en een avocado glad, breng op smaak met citroensap of azijn, peper en zout en zet het in de koelkast. Perfect voor hete dagen en alwéér: bijna geen werk.