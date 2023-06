Bij Saam is het prima eten en drinken in een prettige sfeer, maar misschien zijn er te veel kapiteins op het schip

Restaurant Saam, Amstelveen. Beeld Els Zweerink

Beroemde chef-koks met een baarmoeder zijn nog altijd dungezaaid. Slechts twee Nederlandse vrouwen hebben of hadden Michelinsterren op hun naam: Margo Reuten van Da Vinci in Maasbracht, en Angélique Schmeinck bij De Kromme Dissel in Heelsum. De derde Nederlandse topchef is Margot Janse, maar zij woont al decennialang in Zuid-Afrika en op het Afrikaanse continent komt Michelin überhaupt nooit (’t is goedbeschouwd ook maar een minuscuul continentje natuurlijk). Ze zwaaide er vele jaren de scepter in het wereldwijd geprezen Le Quartier Français in Franschhoek, Zuid-Afrika.

Na haar vertrek begon ze met een groepje Nederlandse horecamannen eind vorig jaar restaurant Saam – Afrikaans voor samen, en ook een afkorting van ‘South Afrika-AMstel’. De zaak huist officieel in Amstelveen, maar iedereen kent dit horecarijke reepje langs de rivier als Ouderkerk aan de Amstel. De eigenaars willen een brug slaan tussen de Zuid-Afrikaanse en de Nederlandse gastronomie.

Saam Amstelzijde 59, Amstelveen

saamrestaurant.nl

Cijfer: 7,5

Gerechten met hier en daar een Zuid-Afrikaans ingrediënt. Vijfgangenmenu € 90. Gerechten zijn ook à la carte te bestellen in kleine (rond € 21) of grote porties (rond € 30).

Dat Saam is overigens wel ‘samen maar apart’, want Janse vervult haar functie vanaf 10 duizend kilometer afstand als, zoals dat heet, ‘signatuur-chef’. Vanuit Zuid-Afrika zet ze de grote lijnen uit, biedt online ondersteuning en komt ook regelmatig over. De dagelijkse leiding is in handen van keukenchefs Jasper Hermans (ook mede-eigenaar) en Thomas Kooijman, ook beide uit sterrenzaken afkomstig. De vloeistoffelijke invulling, uiteraard met nadruk op Zuid-Afrikaanse wijnen, is in handen van de derde eigenaar: sommelier Koen van der Plas, die eerder onder meer bij driesterrenrestaurant Inter Scaldes werkte.

Prettige plek

Niet de minsten dus, en het huisje van glas met groot terras is een prettige plek om te zijn. Langs de lange wand is de grote open keuken, op de muren zien we Zuid-Afrikaanse kunst. Het daglicht valt met bakken naar binnen, er zijn okeren plofkussens om diep in weg te zakken en de tafels zijn van zijdezacht gladgeschuurd hout – ik heb de associatie met een soort comfortabele montessorispeelhoek voor volwassenen.

Bij ons hapje van aardpeer met korianderbloem en een worteldip krijgen we een glas blanc de blancs MCC van Genevieve (methode cap classique is de Zuid-Afrikaanse benaming van het proces om mousserende wijn te maken zoals ook champagne wordt gemaakt, € 10). Alcoholvrij is er een bijzonder lekkere, bruisende thee met oolong en hibiscus van Lyseröd uit Kopenhagen. De amuse: knolselderij met compote van suurvygie – dat is een zilt-zurige bloem die in Zuid-Afrika op het strand groeit, met knapperige, maanzaad-achtige pitjes. We bestellen twee keer het vijfgangenmenu (€ 90), waarvan eenmaal zonder vlees en vis, en willen daarbij graag zowel twee glazen wijn als twee alcoholvrije opties proberen.

De visgangen zijn voltreffers. Rode mul, die op de barbecue een fijne rooksmaak en knapperig vel heeft gekregen, wordt geserveerd met een een bloemige en heldergele kokkeltjes-saffraansaus: verrukkelijk. Bovenop liggen krokant gebakken Hollandse garnaaltjes en wat nori. De hartige tomatencocktail met honeybush (een soort zachte zoete rooibos) is een mooie toevoeging. Ook de tweede gang zit prima in elkaar: een jetser van een geroosterde coquille met kweepeer, dik, lobbig schuim van plankton en de pittige Calabrese smeerworst ‘nduja. Het is een luxueus, complex gerecht dat toch lichtheid houdt door stevige zuren. De even weelderige en frisse chardonnay sur lie van Delheim sluit uitstekend aan.

Karig en onfeestelijk

Maar de vegetariër kijkt op haar neus. Het eerste gerechtje zijn twee propjes halfgedroogde tomaat met als saus het tomatenwater dat de vleeseter als cocktail kreeg en een paar sliertjes rauwe venkel. Als alcoholvrije pairing wordt een drankje van bleekselderij, venkel en komkommer geschonken. Beide zijn zo flauw en onsubstantieel dat we het gevoel krijgen op kuur te zijn. De tweede gang is een rolletje koolrabi gevuld met cashewnoot, shiso en koriander, in een komkommerdressing met stipjes kardemomolie. Precies wat de visgerechten zo lekker en luxe maakte – de voluptueuze, boterige sauzen in contrast met de stevige zuren; de knapperige, bruingebakken randjes – mist bij de vegetarische gerechten, die ronduit karig en onfeestelijk zijn. De sauvignon-semillonblend die bij de koolrabi wordt geschonken bevalt overigens wel: dat is de zeer groen-vegetaal smakende Resonance van Newton Johnson, die grappig genoeg ruikt naar het Japanse groene peper-citrusmengsel yuzukosho. Bij het uitstekende brood wordt gesmolten boter geserveerd met bieslook en blokjes rokerige spekbokking erin, als een soort bagna cauda: heel geslaagd. Ook de volgende gang, van gelakte aubergine met gember, shakalaka (een soort ratatouille), Kaapse kerrie en oesterblad bevalt.

Het hoe en waarom blijft oppervlakkig

Wat we nog wel echt missen is een structurelere invulling van wat die Zuid-Afrikaanse gastronomie nu precies is, en hoe de ingrediënten in die keuken worden gebruikt. Die lijkt nu uit weinig meer te bestaan dan wat gedroogde kruiden uit weckpotten die herhaaldelijk en vaak op schijnbaar willekeurige plekken (honeybush wel vijf keer, de kaapse kerrie drie keer) als smaakmaker in het verder vrij gebruikelijke chiquezakenmenu opduiken. Maar een keuken is meer dan wat losse ingrediënten. Terwijl over de wijn steeds wél heel duidelijk wordt verteld wat de achtergrond en het bijzondere ervan is, blijft het hoe en waarom van de Zuid-Afrikaanse ingrediënten en bereidingswijzen nogal oppervlakkig en gimmmicky. Misschien zijn er – met een beroemde signatuurchef plus twee eigenzinnige keukenchefs – te veel kapiteins op het schip?

Het vegetarisch hoofdgerecht is een smakelijk mengelmoesje van groene en witte asperge, morielje en tuinbonen, opnieuw met die suurvygiesvinaigrette. De vleeseter krijgt lam met daslookpesto, ook wat asperge en een mooie jus. Op tafel wordt nog een keur aan feestelijke bijgerechten geplaatst: een soort sateetje (sasati) van hartige, geroosterde knolselderij; een sparerib van het lam en een tomatensalade. Het dessert is een hazelnootfinancier met wat notige, geroosterde boekweit, rabarber, sorghumpopcorn, rozenbottelsambal en een crème van wederom honeybush: alles op zichzelf uitstekend en ook bij elkaar erg lekker.

Saam is een plezierige zaak waar je goed kunt eten en drinken in een prettige sfeer. Maar de Zuid-Afrikaanse focus mag meer worden uitgewerkt – net als het vegetarische menu.