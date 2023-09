Bij hobbyhorsing is de vraag wat ‘echt’ is niet echt een dingetje

Lorena van den Bergh met wedstrijdpaard Stormwind. Beeld Jan Dirk van der Burg

Lorena van den Bergh (15), Helmond

Lorena beleeft vanmiddag met wedstrijdpaard Stormwind een persoonlijke primeur. Ze heeft net haar allereerste hobbyhorse-concours gereden, het populaire instapgenre in de hippische sport (vroeger bekend als stokpaardrijden) waar de kracht van de verbeelding het grootste deel van het werk doet.

‘Het gaat mij om de vrijheid die je voelt achter de oren, het gevoel dat je vliegt. Met springen haalden wij 1,35 meter, dat is ook mijn record als ik het oefen in de achtertuin. En daar ga ik óók regelmatig op mijn muil, hoor. Heb ik weer een weigering voor de hindernis, of knalt de balk eraf.’ Lorena rijdt ook op een ‘echte’ pony, maar de vraag wat echt is, dat is hier niet zo’n dingetje. Alle deelnemers zie je in keurige draf over het veld dartelen, het paard van haar vriendin moest ook al een keer poepen.

‘Ik zou weleens een wedstrijd willen rijden in Finland, daar komt het vandaan en is het heel professioneel, maar mijn moeder vindt dat te ver.’ Gelukkig is hobbyhorsing in Nederland ook hard op weg heel groot te worden, al is het wegjagen van de ‘haters’ hier nog wel een vast onderdeel. ‘We hadden net drie jongens die ons zaten uit te lachen, nou, dat was meteen hier komen en filmpjes wissen. Anders geeft het paard ze gewoon een trap vol in de maag. Net als op de manege.’