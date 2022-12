Bij dit rommelige Thaise eethuisje-met-afhaal eet je heerlijk krokante snacks, kruidige soepen en curry’s

Sumalee's Phuket. Beeld Els Zweerink

Sumalee’s Phuket Breewaterstraat 12, Den Helder

phuketsnack.nl

Cijfer: 7+

Vriendelijk en goed geprijsd Thais eethuisje met huisgemaakte snacks , soepen, curry’s en roerbakgerechten.

De meeste mensen kennen Den Helder vooral als de plaats waar de boot naar Texel vertrekt. Ik weet natuurlijk niet hoe bruisend het er is op een zomerse vrijdagavond, maar op een ijskoude dinsdag in december lijkt het ook niet bepaald een plek om langer dan noodzakelijk te blijven hangen. In het centrum valt het grote aantal leegstaande winkelpanden op, en ook de straten zijn – op een enkele groep bibberende hangjongeren na – verlaten.

Maar uit een onopvallend zijstraatje naast Motorrijschool Valk (slagzin: ‘Motorrijden: één van de leukste dingen die je kunt doen met je kleren aan’) waaien geuren de straat in die doen denken aan paradijselijker oorden. Hier zit Sumalee’s Phuket, een Thais eethuisje-met-afhaal. De Engelsen noemen dit soort piepkleine, door een echtpaar gerunde zaakjes ook wel treffend een mom-and-pop-shop, en dat past hier eigenlijk precies. Moeders runt de keuken, vaders doet de voorkant.

Knusse bedoening

Sumalee begon een paar jaar na haar verhuizing naar Nederland met het op braderieën en markten bereiden van pad thai, de geroerbakte rijstnoedels met garnalen, pinda’s en tamarinde die wel zo’n beetje gelden als Thailands nationale gerecht (zie kader). Vervolgens ging ze zelfgemaakte gefrituurde snacks verkopen, en uiteindelijk begon ze haar eigen restaurantje, vernoemd naar het Thaise eiland waar ze is geboren.

Haar echtgenoot, een joviale Hollander die Hardwin heet, doet de voorkant. Het zaakje is rommelig, een tikkeltje aftands, maar iedereen wordt met grote hartelijkheid ontvangen. Buurtgenoten komen curry’s en roerbakgerechten afhalen, mariniers en douaniers uit de nabijgelegen haven eten iets terwijl ze het voetbal en Instagram doorspreken, vaste gasten komen luidruchtig groetend binnen en weten ook al precies wat ze willen bestellen. Uit de keuken klinkt metalige Thaise muziek en het voortdurende geschraap in een wok: een knusse bedoening, al met al. ‘Als je niks wil drinken, dan hoeft dat niet hoor’, zegt Hardwin, ‘maar als je wel iets wil drinken, mag je het zelf pakken uit de koelkast daar.’ Er is cola, Singha-bier en ook wat Thaise frisjes.

Chinese invloeden

Phuket is Thailands grootste eiland – in oppervlakte ongeveer vier keer zo groot als Texel – waar je doorgaans overigens niet met de boot naartoe gaat, maar via een brug. Opvallend is, naast de paradijselijke stranden, het grote aantal inwoners met Chinese roots. In Thailand woont sowieso al de grootste overzeese Chinese gemeenschap ter wereld; die maken met zo’n 9 miljoen ongeveer 14 procent van de bevolking uit. Op Phuket, waar vooral in de 19de eeuw een grote instroom van Chinese arbeiders in de tinmijnen kwam werken, is dat percentage nog hoger. Ook onze gastvrouw Sumalee is van gemengde Chinees/Thaise afkomst. De invloeden zijn op allerlei manieren in de Thaise keuken te vinden: de wok (en daarmee het roerbakken en frituren) komt uit China, evenals veel soorten noedels, sojasaus, tofu en het gebruik van varkensvlees. En hoewel de Thai traditioneel met lepel en vork of met hun hand eten, worden eetstokjes steeds vaker gebruikt.

Thaise snacks. Beeld Els Zweerink

Op advies van Hardwin vangen we onze avond aan met een assortiment Thaise snacks: uitstekende loempiaatjes (kleine gevulde pakketjes die ‘gouden tasjes’ worden genoemd), pangsit (gekruide kip in pandanblad) en een grappig geval dat garnalenbom heet: een farce met daaromheen knapperige witbroodcroutons.

Alles kost € 1,60 per twee stuks. Pikante kippenvleugeltjes zijn er ook (€ 3,75) en natuurlijk viskoekjes. Al blijken die laatste bij navraag dit keer niet zelfgemaakt maar ingekocht – en dat is te proeven. We krijgen er van die brandweerwagenrode chiliplaksaus bij, maar desgevraagd krijgen we ook een schaaltje prima prik nam plaa (dip van vissaus, gember, knoflook en peper, € 2). Alles extreem krakerig, hartig en eetlustopwekkend.

Precieze en plezierige balans

Ondertussen bestuderen we de rest van de kaart, waarop zowel soepen als curry’s en roerbakgerechten staan. Thaise gerechten kenmerken zich doorgaans door het gebruik van veel verse kruiden en specerijen. En door een precieze, plezierige balans tussen zoet (door kokosmelk of palmsuiker), hartig (door de vissaus of bijvoorbeeld gedroogde garnalen), zuur (in het zuiden limoen en in het noorden tamarinde) en pittig (van verschillende pepers). Diezelfde balans wordt gezocht in de samenstelling van de maaltijd, die bestaat uit rijst (khao) met daaromheen allerlei andere gerechten die min of meer gelijktijdig worden geserveerd. Meestal een gehusselde (yam), gestampte (tam) of gehakte salade (larb of pla), een curry (keng), een soep (tom) en een geroerbakt gerecht (pad).

Veel Thaise gerechten beginnen − net zoals de Indiase curry en de Indonesische boemboe − in de vijzel, met een smaakgevende currypasta van kruiden, specerijen, uien en knoflook. Sumalee maakt haar gerechten overigens met kant-en-klare currypasta’s, maar verder doet ze alles zelf. Je kunt de gerechten zo pittig laten maken als je wilt (daarvoor wordt een soort ‘stoplichtsysteem’ gehanteerd) en laten bereiden met kip, varken of tofu (€ 2 extra) of met garnalen of inktvis (€ 2,50 extra). Ook kun je voor een kleine meerprijs een extra grote portie bestellen.

paneng phuket curry. Beeld Els Zweerink

Verslavend lekker

De rijst is geurig en uitstekend, en ook de paneng phuket curry (€ 10,75 met tofu) is goed, met verwarmende specerijen, pinda’s en verse ananas. In de tom yam goong (€ 10,95 met garnalen) zitten ook smalle rijstnoedels en lekker veel groenten. Wij kennen tom yam als een heldere, aromatische en pikante soep, maar dit lijkt meer een tom kha: met kokosmelk. Lekker is hij wel, met volop citroengras, limoenblad en galangawortel. Pad kee iw (of ‘dronken noedels’, € 9,75 met kip) worden gemaakt met een bredere pasta met bamboescheuten en Thaise basilicum. Aanbeveling verdient ook de kraakvers gebakken Thaise omelet (Khai Jiao, € 3) die als bijgerecht wordt besteld en gegeten. Er zit wat vissaus doorheen en hij heeft (vaak door de toevoeging van wat rijstbloem) extreem krakerige randjes: verslavend lekker, ook met de zelfgemaakte dipsaus.

Al met al is Sumalee’s Phuket een prima zaakje om te dromen van tropische oorden, als je eens in Den Helder bent.