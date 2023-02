Bij deze overweldigende wijn (9+) droom je vanzelf de winter in, naar de heuvels achter Verona

Voormalig financieel adviseur Rob Blijleven promoveerde op rijpere leeftijd op een proefschrift over de Nederlandse geschiedenis van wijn, en daarvan is onlangs een publieksversie in boekvorm verschenen: Wijn in Nederland, een wondermiddel voor economie en gezondheid. Stevige kost, maar een verrukkelijke aanvulling op de kennis over het onderwerp. Zo valt te lezen dat zoete wijn vroeger in hoog aanzien stond. Zoete wijn maken deed je bijvoorbeeld van gedroogde druiven, een praktijk die nog altijd wordt gehanteerd voor amaronewijnen. Maar daarin gaat men niet tot het uiterste (de zoete versie heet recioto), zodat je ‘slechts’ droge, intense en volle wijn overhoudt met een gul alcoholpercentage. Ik proefde onlangs twee jaargangen van Ca’ del Lupo, 2014 en 2015, geïmporteerd door een klein bedrijf. Overweldigend maar met verschillen, de ’14 met een prettige frisheid en helemaal op dronk, de ’15 stroever en krachtiger, grootser. Beide slierten alle kanten op met aroma’s van chocolade, gestoofd fruit en koffie. Je droomt vanzelf de winter in, de heuvels achter Verona erbij, de rijpe kazen uit de Dolomieten, het gestoofde wildzwijn met rozemarijn van nonna. Wijnen met wortels.

Amarone Ca' del Lupo Beeld