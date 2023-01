Bij de rode wijnen van de Lidl kwam er warempel eentje naar boven die Onno Kleyn kon waarderen

Opgewekt het nieuwe jaar in, met een prijspakker uit Australië. Die is zo aantrekkelijk dat we het alcoholvrije een week opschuiven. Voor het eerst in lange tijd ging ik buurten bij de Lidl. De witte wijnen die ik proefde waren geen echte aanraders, maar bij de rode kwam er warempel eentje naar boven die ik kon waarderen. Zoals het grootleveranciers betaamt is veel in onduidelijkheid gehuld. Ergens op het etiket staat met kleine quasihandgeschreven lettertjes ‘selected by wine maker S G Clohesy’. Of zoiets; het is slecht leesbaar. Een grootheid waarover niets te vinden valt.

Bijna twee jaar oud is de wijn nu – in Australië oogsten ze in ons voorjaar – en nu gonst de Shiraz van zwart fruit als bramen en kersen op sap. Beetje zwartepeperig ook, een snuf cacao, krachtig en vol, maar ja, wat wil je ook met 14,5 procent alcohol. Kleine glaasjes van inschenken, als je nog een beetje bij de drogejanuarigedachte wilt blijven. Staat de verwarming al laag? Helaas, het idee dat alcohol het lijf verwarmt is voos. Van dubbeltjes-op-de-eerste-ranggedachten worden wij Nederlanders echter ook warm van binnen.

Shiraz Barossa Valley 2021

Lidl, € 4,99

Prijs/kwaliteit 9-