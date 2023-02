Bij chef-kok Paul Fagel thuis at theatermaker Mylou Frencken ‘de lekkerste ossenhaas van m’n leven’

Mylou Frencken Beeld Erik Smits

Het is weekend. Tijd voor een samenvatting van de week. Mylou Frencken (56) hoeft niet in haar agenda te bladeren om voor de geest te halen dat het een veelzijdige zevendaagse was, want eigenlijk is elke week een bonte verzameling van hoogtepunten. ‘Soms denk ik: wat maak ik allemaal mee, het is niet normaal!’

Ze somt op: de hervatting van haar theatertour, met een voorstelling in een geïmproviseerd theater in een fabriekshal in Delft. Een dag later cabaretier Paul van Vliet te gast in haar eigen Theater de Liefde in Haarlem. ‘Die man is 87, en al zou hij het telefoonboek voorlezen, dan nog zou hij dat met zo veel wijsheid en diepgang doen.’

Tot slot een etentje bij Paul Fagel, opgetuigd door haar man Frénk. ‘Die naam zei me heus wel wat’, maar toch was het niet helemaal tot haar doorgedrongen dat ze aan tafel ging bij een Michelinster-chef thuis. ‘Ik heb er de lekkerste ossenhaas van m’n leven gegeten. Ik volg sinds een paar weken het ketodieet, dus ik heb de aardappeltjes laten staan, maar oké, voor de chocolademousse maakte ik toch een uitzondering.’ Oftewel, omringd door inspirators. Neus in de boter voor een theatermaker die van schwung en vervoering houdt.

Om te weten of er ook een dieptepunt in haar week zat moet Frencken toch even in haar papieren agenda spieken. ‘Ik heb een beetje een agendafobie, het confronteert me zo met het aardse, met de dagelijkse realiteit.’ En o oeps, daar voltrekt het dieptepunt van de week zich ter plekke, voor onze neuzen. ‘Ik zie nu pas dat ik iets heb gemist’ – dat krijg je met zo’n analoge agenda die geen piepende notificatie geeft – ‘ik moest gister mijn maandelijkse donatie aan kinderen in Afghanistan stopzetten. Ik geef regelmatig aan goede doelen, het liefst alleen eenmalige donaties, zodat ik nergens aan vastzit, maar soms word ik toch overgehaald aan de deur. Nu moet ik weer een extra maand wachten om dit te kunnen opzeggen. Nou ja, ook wel goed dat ik nog een maand extra doneer.’

Zo bekeken is het eigenlijk de beste afspraak die je kunt missen.