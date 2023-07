Ben Jolink: ‘Er zit een gespletenheid in mij’

Aangekomen bij de ‘mancave’ van Ben Jolink – zijn eigen woord, het betreft een enorme schuur waarvan de wanden zijn behangen met kunst, foto’s en Normaal-parafernalia, in een hoek hangt een tv waarop een programma van Omroep Max wordt uitgezonden – blijkt dat de artiest een dubbele afspraak heeft. Of nee, noem hem geen artiest, want dat vindt Ben Jolink (76) ‘een scheldwoord’. Hoe wil hij dan worden genoemd? ‘Boerenlul.’

Op het moment dat het interview zou beginnen staat er dus ook iemand anders in de schuur, een redacteur van De Gelderlander. Zijn ghostwriter, verduidelijkt Jolink. ‘Die schrijft mijn column. Hij is zo klaar. Kwartiertje.’ Jolink gaat zitten en begint vanaf een post-it zijn column te dicteren. Het is zijn laatste, want hij is invalcolumnist, en dit stukje wil Jolink gebruiken om eens te meer duidelijk te maken wie hij is en waar hij voor staat.

Hij begint: ‘Mensen denken dat ik links ben, maar ik heb ook rechtse standpunten. Ik heb een hekel aan mensen die liever een uitkering trekken dan werken. En ik ben voor de monarchie, ik denk omdat ik in een klein dorp ben geboren waar iedereen oranjeklant was. Ik ben hier in Hummelo nog steeds donateur van de oranjevereniging.’

De ghostwriter schrijft mee op zijn kladblok. ‘Oké.’

Jolink: ‘Ook kan ik mij opwinden over de ontlezing en over het gebrek aan geschiedkundig besef in Nederland. Dat gebrek komt meer voor bij rechtse mensen dan bij linkse mensen.’

De ghostwriter: ‘Oké.’

Jolink: ‘Ik probeer zo schizofreen mogelijk over te komen. En terugkomend op de problemen die er zijn met stikstof: er zijn allerlei wilde plannen, maar waar moet het geld vandaan komen? Ik herhaal het nog maar eens een keer: aandelen. Er wordt veel te veel geld verdiend met aandelenhandel, door mensen die dat geld niet nodig hebben om van te leven. Ook de handel in onroerend goed wordt niet belast. Denk maar aan die enge prins, die net zo heet als ik, met die enge bril.’

Ghostwriter: ‘De pandjesprins.’

Jolink: ‘Ik ben een monarchist. Maar die klootzak telt niet mee. Kerosine wordt ook niet belast, ook daar kun je geld vandaan halen. Ik ben in sommige opzichten bijna communist, want het liefst zou ik KLM nationaliseren. Gewoon, afpakken. En ik ben het maar over één ding eens met Wakker Dier, en dat is dat die kiloknallers uit de winkel moeten. Het eten moet gezonder worden, de boeren moeten meer geld voor hun eerlijke producten krijgen, en dat kun je betalen van een suiker- en zouttaks.’

Ghostwriter: ‘Jaja.’

Jolink: ‘Alleen: het heeft natuurlijk geen enkele zin om dat alleen in ons postzegellandje te regelen, dat moet Europees. Vandaar dat ik op Volt stem. Ik geef je mijn briefje straks mee, dan kun je het rustig nalezen. En dan wil ik de column graag besluiten met de volgende woorden: o ja, voor ik het vergeet, Poetin is een klootzak.’

Ghostwriter: ‘Oké. Ik ga aan de slag, dan kun jij aan het interview. Hartstikke goed, Ben. We houden contact. Aju hè?’

Jolink: ‘Aju.’

In de aanloop naar het interview is een aantal dingen duidelijk geworden uit de mailwisseling met Jolink. Hij is een trouwe Volkskrant-lezer, maar leest ook De Gelderlander, Trouw en De Telegraaf (‘alleen het sportkatern’), en hij wil niet bellen want hij heeft ‘een serieuze telefoonfobie’. Op de foto wil hij ook niet, want daar heeft hij ‘een gruwelijke hekel’ aan. Hij kan gefotografeerd worden tijdens het interview, maar hij gaat niet poseren. ‘En bovendien interesseert het me geen hol hoe ik op de foto kom. Het zal me wat. Hartelijke groet, Ben Jolink.’

Als de ghostwriter weg is, zegt Jolink: ‘Ik had een beetje een onvriendelijke mail gestuurd, dat ik geen zin heb in op de foto gaan. Al die fotografen willen een bijzondere foto, dus dan moet ik op tafel gaan liggen of in een boom klimmen. Alsjeblieft, zeg. Als ze dat vragen word ik chagrijnig, dan ga ik zeggen dat ik het een schande vind dat fotografie in musea hangt, want je moet wel een zeer ernstige vorm van reumatiek hebben als je het knopje van de camera niet kunt indrukken. Sorry daarvoor.’

Je zei net: ik wil duidelijk maken wie ik ben en waar ik voor sta. Waarom heb je die behoefte?

‘Omdat ik mij nog steeds schaam voor het feit dat ik 25 à 30 jaar dronken op tv ben geweest. En dat kwam omdat ik moest playbacken, wat ik een mensonterende en vernederende bezigheid vind.’

Je dronk omdat je moest playbacken?

‘Nou, je moet om 11 uur ’s ochtends in de studio zijn voor een uitzending die om 8 uur ’s avonds begint. Er is eerst een doorloop, dan een repetitie, dan een generale repetitie en dan een camerarepetitie. En het is allemaal onzin, want je moet playbacken! Ze hebben zelfs Jimi Hendrix, de beste gitarist ter wereld, laten playbacken, bij Toppop. Hoe schandalig kun je het bedenken? Ik wil graag dat mensen weten dat die dronken schreeuwlelijk die ik in die jaren was een ander iemand is dan de opa die ik hier thuis ben, met negen kleinkinderen. Op het podium gaat er een knop om. Je stroopt een mouw op, godver, ik zál jullie, ik maak jullie helemaal gek! Ik word dan een ondraaglijk figuur, want die zit dus ook in me, helaas.’

Nog steeds?

‘Ja hoor, nog steeds, tijdens die anderhalf keer per jaar dat ik met Normaal op het podium sta. Ik ben dan supergemotiveerd en nerveus. Het is topsport om tweeënhalf uur op te treden, zeker voor mij, want door COPD is 40 procent van mijn longcapaciteit verloren gegaan. Ik leef heel gezond, de laatste jaren. Vier keer in de week ga ik het bos in en dan loop ik twintig keer een heuvel op. Twee keer in de week zwemmen, 25 baantjes, en daarna doe ik een halfuur fysiotherapie in het water. Op zondag 15 kilometer wandelen. Ik probeer gezond te eten en ik heb vier alcoholvrije dagen in de week. Maar op die andere drie dagen – nou, lekker, ja, graag, dankjewel. Op sommige dagen probeer ik na twee consumpties te stoppen, wat moeilijk is, en soms drink ik nog weleens te veel, al is het lang niet zoveel als vroeger. In mijn hoogtijdagen dronk ik op één dag wel veertig pilsjes.’

Het ging er bij optredens van Normaal vaak heftig aan toe.

‘Er werd bier gegooid, maar dat is goed voor je haar. Pas later gingen ze T-shirts kapottrekken en daar lange springtouwen van maken, of ze oprollen tot keiharde ballen die naar het podium werden gegooid. Dan praat ik over de jaren negentig. Dat was een plaatselijk gebruik, het gebeurde alleen in de Peel in Brabant. Zo’n bal kwam tegen de microfoonstandaard aan, en dan – tok! – kreeg ik die standaard tegen mijn voortanden. Dus eerst ging de ene voortand eruit, daarna kreeg ik een brug voor drie tanden, toen een brug voor vijf tanden, later voor zes tanden. We hebben ook weleens een net gespannen, waardoor die ballen terug het publiek in werden gekatapulteerd. Met corona is die hele brug van zes tanden eruit gevallen. Ik moest een implantaat. Een afschuwelijk verhaal, het deed veel pijn. Ik heb er een serie tekeningen over gemaakt.’

Wat heb je dan getekend?

‘Mijn gebit. Mezelf, terwijl ik mijn mond wijd opensper.’ Jolink wijst de zeer gedetailleerde en soms gruwelijke pentekeningen aan, ze hangen ingelijst boven zijn hoofd. ‘Het was echt vreselijk. Tijdens corona werd ik steeds somberder, dus toen ben ik, aangezien ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar, mijn pentekentechniek gaan aanscherpen. Het was opletten, voor mij, dat mijn depressiviteit niet de kop op zou steken. Al wil ik dat woord depressiviteit vermijden. Somberheid, noem ik het liever.’

Vind je het woord depressiviteit te zwaar?

‘Ja. Mijn depressie in 1996 was het absolute dieptepunt in mijn leven. Zo erg is het nooit meer geweest. Ik weet nu hoe ik het te lijf moet gaan: actie ondernemen, een punt aan de horizon zoeken, ergens naartoe werken. Antidepressiva heb ik ook gehad, maar dat wil ik nooit meer. Dan zijn er geen diepe dalen meer, maar ook geen hoge pieken. Dus bij een orgasme is het zo van: hmm, was dat het? Alles is afgetopt. Ik ben een man van extremen en die wil ik behouden, dan maar met de dalen erbij.’

In het boek Oerend hard van Jos Palm, over ‘het onmogelijke høkersleven van Bennie Jolink’, vertel je hoe je van je vader leerde nooit bang te zijn en nooit te zeuren.

‘Mijn vader vond iedereen altijd maar bang, bang, bang. Zeker in de oorlog. Hij was 25 toen de oorlog begon, zat in het verzet en had onderduikers in huis. Al woonde hij hier in Hummelo wel zo ongeveer aan het einde van de wereld, dus misschien had hij makkelijk praten – dat zei hij tenminste zelf. Zijn mantra was: nóóit bang zijn, want bang zijn levert niks op. Dat heb ik zo vaak gehoord dat ik ook echt nooit bang ben. Fysiek heb ik enorme risico’s genomen. Als ze vroeger tegen me zeiden dat ik iets niet durfde, deed ik het meteen, zonder nadenken. Aan takken zwaaien boven het water, zo begon het. Ik kwam altijd met een nat pak thuis, dan kreeg ik van mijn moeder een paar stevige zwiepers om de oren.’

Later ben je tijdens het motorrijden in een afgrond gevallen en reed je 25 auto’s in de prak.

‘En ik heb ook vaak genoeg met motorcrossen wat gebroken. Die auto’s waren gebakjes, zo noemden wij ze, auto’s van een paar honderd gulden. In die tijd had je nog geen APK-keuring. Dus ik kocht een gebakje en daar scheurde ik mee over de binnenwegen. Er hoeft maar iets te gebeuren en zo’n ding is total loss. Geen probleem, dan haal je een andere, soms twee in de week. Dus het stelde niks voor, eigenlijk. Ik heb maar twee ongelukken gehad die echt tot zwaar lichamelijk letsel hebben geleid.’

Het heeft iets roekeloos om het gevaar zo op te zoeken, toch?

‘Ik zág het gevaar niet. En risico heeft een aantrekkingskracht op mij. Daarom heb ik ook zo’n hekel aan dat hedendaagse gezeik over veiligheid. Alles moet maar veilig zijn, wat een onzin is dat. Het leven is vol risico’s, en gelukkig maar! Risicoloos sporten vind ik ook vreselijk. Behoudend voetbal is een crime om naar te kijken. Motocrossen is één en al risico. En mijn manier van autorijden ook. Al heb ik nu cruisecontrol, dat scheelt in de bekeuringen. Mijn laatste bekeuring dateert van 2014, 8 kilometer te hard.’

Veertig bier drinken, is dat ook een manier om die risico’s op te zoeken?

‘Kijk eens wat ik durf! Misschien wel, ja. Ik stop niet. Ik stop als laatste en laat me de wet niet voorschrijven. Hou je bek, hou je erbuiten, ik maak zelf uit wat ik doe – dat was mijn houding. Als iemand zei dat ik het kalmer aan moest doen, werkte dat alleen maar averechts.’

Je probeerde het in de jaren zestig als beeldend kunstenaar te maken in Amsterdam. Waarom kon je er niet aarden?

‘Ik was best succesvol, ik stak mijn sigaren aan met briefjes van 10 en op zondag met briefjes van 25. Dat kon ik allemaal betalen van mijn kunst. Ik zag er heel hip uit in die tijd, liep in felgekleurde fluwelen pakken, dus iedereen keek vol verwachting naar mij, de angry young kunstenaar, tot ik mijn mond opendeed. Dan zag je de blikken: o, het is maar een boer. Na een jaar ben ik met hangende pootjes terug naar de Achterhoek gegaan. Ik gaf tekenlessen om in mijn levensonderhoud te voorzien, verdiende onder het minimumloon. En toen kwam ik in aanraking met muzikanten, en dat leek mij ineens een veel mooiere wereld dan die van de beeldende kunst, waarin het draait om commissies, het hebben van de juiste vriendjes en je hand ophouden.’

Heb je aan die tijd een hekel aan Amsterdam overgehouden?

‘Nou, er was wel een ergernis. Het feit dat ik het allemaal nog zo goed weet zegt ook wel wat. Ik vond dat de mensen daar te makkelijk van alles beloven. Ze zeggen dat ze morgen langskomen maar je ziet ze vervolgens nooit. Ze zijn verbaal sneller dan een plattelander als ik, ze proberen altijd slim te zijn en hun humor gaat ten koste van anderen. Het klikte niet, ik voelde me er ongelukkig.’

In Oerend hard zeg je: ‘Ik was al voor achterlijke boer uitgemaakt op school in Doetinchem, in Amsterdam en in Enschede. Dus je wist, dat boer-zijn zal nog benadrukt worden, zal nog erger worden. Dus: oké, dan maar boer.’

‘Zingen in dialect, de schuttingtaal niet schuwend, daarin waren wij met Normaal de eerste. En we merkten dat we daarmee iets te pakken hadden, dat we de Engelstalige en Nederlandstalige liedjes eruit moesten flikkeren. Omdat we in het dialect zongen, werden we boeren genoemd. Toen we een beetje bekend werden, kregen we steeds vaker brieven van boeren die hun hoofd niet boven water konden houden. Toen dacht ik: mijn beide opa’s waren boer, ik ben van boerenafkomst en dat geldt voor driekwart van mijn klasgenoten. Toen ben ik de boerenervaringen in mijn teksten gaan verwerken. Ik bun moar een eenvoudige boerenlul, De boer is troef. Het kwam uit het hart, spontaan. Pas daarna werd het geduid en werd ik me bewust van de rol die wij voor boeren vervulden.’

Over het eerste Normaal-optreden bij Toppop schrijft Jos Palm in Oerend hard: ‘Het was alsof alle woede jegens Amsterdam en de stadse hooghartigheid zich in drie minuten een weg baande uit zijn oververhitte lichaam. Dit was zíjn moment en eigenlijk het moment van alle ‘vergeten’ plattelanders, die eindelijk een van hen wraak zagen nemen op de ‘stadsen’ met hun eigendunk.’

‘Jawel, jawel, jawel. Normaal was natuurlijk één grote fuck you, tegen burgerlijkheid, tegen bekrompenheid, tegen de stadsen. De kloof tussen platteland en stad was ons thema.’

Het gaat nu ook weer de hele tijd over die kloof.

‘En nu wordt mij zeer kwalijk genomen dat ik niet vierkant achter de boeren ga staan. Dat ik zeg: we kunnen in dit land niet zo intensief blijven boeren als we nu doen, want we maken onze natuur kapot.’

Word je gezien als een overloper?

‘Die reacties schijnen er te zijn, ja. Mes in de rug, dat soort dingen. Terwijl ik de boeren een warm hart toedraag. Die gaan vreselijk moeilijke tijden tegemoet. En de reden, de schuldige, is toch echt Rutte, tijdens zijn bewind is bijvoorbeeld het melkquotum eraf gehaald. Hoe ongelooflijk achterlijk stom kun je zijn? Nóg meer koeien, nóg meer beesten, nóg meer melk produceren, terwijl je weet dat er een klimaatcrisis aankomt, en dan verbaasd zijn dat de melkprijs daalt. Sowieso heeft de marktwerking ons alleen narigheid gebracht. De treinen, de gezondheidszorg – een ramp. En waarom moeten wij een belastingparadijs zijn voor multinationals, waarom?’

Jolink neemt een adempauze. ‘En dit wil ik ook graag zeggen: het was dom van mij om in College Tour te gaan zitten, om me daar tegenover Caroline van der Plas van de BBB te laten opstellen.’

Waarom, je bent het toch op essentiële punten met haar oneens?

‘Omdat zij de laatste hoop is voor veel boerenfamilies. En omdat ik mij ook druk maak om het lot van die boeren. Ik kon dus niet zo kritisch zijn als ik zou willen, want dan zou het net lijken alsof ik me tegen de boeren keer, en dat wil ik nou juist niet. Achteraf moet ik zeggen: ik was te slapjes, te genuanceerd. Ik had harder tegen haar in moeten gaan. Zij wil illustreren dat het met het verlies aan biodiversiteit wel meevalt door het voorbeeld aan te halen van één plantje in Winterswijk dat het wél goed doet. Hou op alsjeblieft. Ze citeert uit wetenschappelijke rapporten alleen wat haar van pas komt en verzwijgt de dingen die haar niet uitkomen. Dat had haar gezegd mogen worden, maar dat deed ik niet. Ik beet mijn tong af om tijdens die uitzending niet over wappies te beginnen. Ik heb wappievolgelingen, en Caroline ook, maar het verschil is dat ík iets tegen ze durf te zeggen, met het gevolg dat ze niet naar het concert komen of me uitschelden op Facebook. Caroline keert zich niet tegen haar wappievolgelingen, want dan is ze de helft van haar stemmen kwijt.’

Mensen die geloven dat er geen stikstofprobleem is, zijn dat volgens jou ook wappies?

‘Ja, dat zijn klimaatontkenners en die zullen over korte tijd vergeleken worden met Holocaustontkenners. Die mensen zeggen ook dat we nooit op de maan zijn geweest. Complotdenkers, corona-ontkenners, dat noem ik allemaal wappies. Ten tijde van de eerste coronavaccins heb ik op tv ergens gezegd dat ik voor verplicht vaccineren ben. Grijp ze bij de kladden en douw zo’n ding in hun reet, dan had die hele coronaperiode veel korter geduurd. Vind ik nog steeds.’

Ben je zo hard over antivaxers omdat je in het begin van de coronaperiode je schoonvader verloor en zelf door je COPD een tijd in isolement moest leven?

‘Ja, ja. Maar het komt er ook op neer dat ik zeg wat ik vind zonder er ook maar een seconde over na te denken.’

Een van je grote hobby’s is jagen, het hangt hier vol met jachttrofeeën.

‘Dat is omdat ik een natuurliefhebber ben. Als je niet van de natuur houdt, ga je niet jagen. Die grote, waar jij steeds met je hoofd tegenaan stoot, is van een edelhert dat ik heb geschoten in Polen. Je hebt als jager de verantwoordelijkheid voor een gebied, en voor het wild in dat gebied, bent op de hoogte van wat er loopt en weet wat er geoogst kan worden. Ik jaag op hazen, fazanten, eenden, duiven en reeën. Ik kan zo’n dier helemaal zelf ontleden. Niet mijn favoriete werk, maar het hoort er nu eenmaal bij.’

In het midden van deze schuur staat een schilderij dat je ruim tien jaar geleden maakte, van Adolf Hitler, Geert Wilders en Anders Breivik. Staat het daar zo prominent met een reden?

‘Dat staat daar zodat je, als je door het raam naar binnen loert, mij niet kan zien zitten als ik hier tv zit te kijken. Dat is de reden dat dat ding er staat. Het had ook een ander schilderij kunnen zijn.’

Er was wel wat gedoe over dat schilderij.

‘Jazeker, nou! Echte doodsbedreigingen. Die kwamen niet alleen online, maar gewoon via de brievenbus, zonder een postzegel erop: ‘Ik weet waar je kinderen naar school gaan en ik ga je kapotmaken.’’

Jij denkt dan niet: ik zet dat schilderij niet midden voor het raam.

‘Nee hoor. Die brieven stonden vol taalfouten, daaraan kon je wel merken dat de PVV-aanhangers laaggeletterde mensen zijn. Ik heb nooit angst gevoeld, totaal niet. Ik heb de neiging om tegen dreigers te zeggen: kom maar, als je me wil vermoorden, probeer maar! Maar mijn familie vond het niet fijn. Nou, een paar jaar na dat schilderij heb ik een keer iets gezegd over Farmers Defence Force, en toen stonden ze hier met hun gigantische tractoren op het erf, dat zul je gehoord hebben. Ik was niet thuis, maar mijn familie vond het heel, heel vervelend. Ze zeiden: hou op met dat uitdagen.’

Zie je je eigen uitspraken over Farmers Defence Force als uitdagen?

‘Ik zei: boeren, laat je niet opstoken door zo’n Brabander die eigenlijk helemaal geen boer is als die Mark van den Oever. Ik vind het niet de juiste weg, je moet geen asbest op de snelweg dumpen, de boel in brand steken, politiebusjes rammen of politici bedreigen. Dus daar zeg ik iets over.’

Hoe verliep dat huisbezoek met tractoren?

‘Ze hadden een rollade bij zich en die mocht ik lekker opeten. Ze wilden me vertellen dat ik het niet goed zag. Onze dochter heeft ze te woord gestaan. Ze waren vriendelijk, alleen maar goede bedoelingen, het was helemáál niet intimiderend bedoeld. Ja, dahag. Hállo, je mag hier met de tractor niet komen, maar ze zijn gewoon langs de bordjes gereden. Het was eng.’

In de documentaire Ik kom altied weer terug die in 2001 over Normaal is gemaakt, zie je hoe je je publiek toespreekt. ‘Wie nou nog boer is, in de 21ste eeuw in Nederland, die heeft lef. Hij wordt van alle kanten bedreigd, maar toch zegt de boer: hier, ik ben boer, en daar ben ik trots op! En wat die westerse klootzakken van ambtenaren ook bedenken, in Den Haag of in Brussel: fuck you!’

‘Wat een tenenkrommende onzin. Ik meende dat trouwens wel op dat moment. Ik meende het volledig, dat is het genante. Het is zo populistisch en polariserend. De mensen die erbij waren, vonden het geweldig. Die dachten: dat is onze man! Het is mij deze maanden geregeld voor de voeten geworpen. Ze vinden het zwak dat ik daar niet meer volledig achter sta. Maar er is sprake van voortschrijdend inzicht, dat kan gebeuren in twintig jaar tijd. Ik zie nu in dat dit soort gebulder tot niks leidt.’

Je gaat er nog steeds af en toe wel met gestrekt been in, toch? Of zou je zelf zeggen dat je dat nu minder doet dan vroeger?

‘Het is helaas een karaktertrek. Mijn moeder zei het vaak, en mijn vrouw zegt het ook: doe toch niet altijd zo overdréven, waarom zo extreem?’

En waarom is dat?

‘Weet ik niet. Ik heb een explosief karakter, al kan ik ook introvert zijn. Er zit een gespletenheid in me.’

In het boek over Normaal wordt geciteerd uit een psychologische test die je onderging op je 17de omdat je na de middelbare school niet wist welke richting het uit moest: ‘De buitenwereld levert toch wel enige bedreiging voor hem op. Om deze bedreiging het hoofd te bieden neigt hij ertoe zich stoer en niet in overeenstemming met zijn gevoelige aard te gedragen.’ Probeer je je eigen gevoeligheid te overschreeuwen?

‘Beter had ik het niet kunnen zeggen. Ik denk dat alle jochies die zo’n grote bek hebben eigenlijk verlegen zijn. Ik ben een vreselijke softie. Ik trek me alles heel erg aan, de toekomst van de boeren, de oorlog in Oekraïne, noem maar op. En dan komt het er soms inderdaad overdreven uit.’

Je trekt je de oorlog erg aan en dan komt het eruit in de vorm van het nieuwe Normaal-nummer Poetin is ’n klootzak?

‘Ja! Ik ben verbijsterd over zijn wreedheid. Poetin is écht een klootzak. Wat een slechte vent is dat zeg. Het is geen oorlog, maar een misdaad, zoals ook de Tweede Wereldoorlog een misdaad was. Hitler was een misdadig, door en door slecht iemand. En dat geldt voor Poetin net zo goed. Dus daar maak ik dan een nummer over. Lekker schelden, en ik maak er een tekeningetje bij.’

Jolink wijst naar het artwork dat bij de single hoort, het hangt aan de muur: Poetin als vampier, met hoektanden waar bloed vanaf druppelt, zijn das versierd met hakenkruizen en een SS-symbool. ‘Let op de letters L-O-O-T in het woord klootzak’, zegt Jolink. De L en de T zijn twee stijve pikken, de O’s zijn harten, bebloed en doorboord, met aan de bovenkant vrouwentepels.

Ben je in je persoonlijke leven ook een softie?

‘Ja, al heb ik in de band harde beslissingen moeten nemen. Gezegd tegen onze gitarist: met jou wil ik niet verder. Het was zoals een echtscheiding. Tranen, advocaten, drama’s. Ik ben nu weer met Ferdi bevriend, maar dat heeft jaren geduurd. Tegen onze drummer Jan, mijn beste vriend, inmiddels overleden, zei ik dat hij niet met zijn kinderen op vakantie mocht, want dan zouden we te veel optredens mislopen. Jan heeft zich uiteindelijk teruggetrokken uit de band. En toen we onze eerste lp aan het maken waren, in de studio bij Johnny Hoes, kreeg de vriendin van een van de bandleden een ernstig ongeluk, waarbij een andere vriendin, die bij haar in de auto zat, verongelukte. En ik wou toen niet hebben dat de bandleden naar de begrafenis gingen. Ik zei: we zijn nu met die plaat bezig. Dat was belachelijk. Doorgedraaid. Alles moest wijken voor dat doel.’

Wat was het doel?

‘Winnen! Ik heb het altijd als sport benaderd. En daarom eiste ik honderd procent inzet. Het moest meer, meer, meer.’

Heb je daardoor dingen verwaarloosd?

‘Ja, mijn eerste huwelijk is gesneuveld. En voor Gijs ben ik geen goede vader geweest, want ik was 24/7 met de band bezig. Na drie jaar vrijgezel te zijn geweest, na de scheiding, leerde ik Ellie kennen. Ik was blij dat ze twee dochters had, want ik heb altijd meer kinderen gewild. Haar dochters heb ik meteen als mijn eigen kinderen beschouwd. Samen hebben we nu negen kleinkinderen, en die wonen allemaal vlakbij, vier onder hetzelfde dak. Gijs woont met zijn drie zoontjes aan de overkant van de weg. Mijn kleinkinderen, dat is mijn grootste rijkdom.’

Wat is er zo fijn aan opa zijn?

‘Wat is de mooiste dag van je leven, vragen ze weleens. Ik haat dat soort vragen trouwens. En dan zeg ik: de dag dat ik erbij was dat mijn zoon geboren werd. Met de geboorte van je kleinkinderen maak je dat nog een keer mee. De jongste dochter van Ellie werd heel jong zwanger, de verwekker was buiten beeld, en wij zeiden: doe wat je wilt, we willen je keuze niet beïnvloeden, maar als je het kind houdt, zorgen wij ervoor. Ik weet nog dat ik dat poppetje, mijn oudste kleinkind, voor het eerst vasthield en dat ik tegen haar zei: deze meneer gaat zorgen dat het jou aan niks ontbreekt. Het eerste jaar heb ik op haar gepast. En ja, zo’n kind is weleens ziek, en dan lig je de hele tijd op de divan, buik aan buik. Schone luier, een kusje, en weer liggen. Kleine kinderen kunnen zo gigantisch ziek worden hè, met 39 koorts enzo. Na zo’n dag moest ik een keer optreden in Doetinchem, en ik maakte de ene fout na de andere, moest zelfs mijn excuses maken aan het publiek. Ik heb uitgelegd wat er aan de hand was, dat ik doodmoe was omdat ik met een ziek kindje had gezeten. En tegelijkertijd was het de mooiste dag uit mijn leven.’

Ja?

‘Ja. Want ik was nuttig. Mijn aanwezigheid had zin. Ik vind dat ik als vader tekort ben geschoten, dus dat ben ik gaan compenseren, misschien kun je het zo wel zien. De band met die oudste kleindochter is onverbrekelijk. Dat is het mooiste wat er is. Het lijkt bijna een beetje op verliefdheid, wat ik voel als ik aan die kleinkinderen denk.’

Toen je oudste kleindochter werd geboren zat je in het staartje van je zwaarste depressie.

‘En ik genas toen ik opa werd. Dat was echt wonderbaarlijk. Het was de tweede keer in een periode van tien jaar dat ik een manager had die de boel in de soep liet lopen, en dat leidde tot die depressie. Daar komt ook die telefoonfobie vandaan, ik werd voortdurend gebeld door deurwaarders, dus ik nam niet meer op. Daarom wil ik nooit meer iemand spreken die ik niet in de ogen kan kijken. Maar goed, toen mijn oudste kleindochter geboren werd, had ik weer iets om voor te leven. En daarna kwamen ze achterelkaar, tot negen stuks, de oudste is 23 en de jongste 6.’

Dan wordt er op de deur van de schuur geklopt. Het is de fotograaf. Jolink: ‘Hallo. Je hebt begrepen dat ik geen fotoshoot wil en ook niet wil poseren voor een foto? Ik ga niet in een boom klimmen.’

Fotograaf: ‘U hoeft niet bang te zijn.’

Jolink: ‘Ik ben nooit bang.’

Is dat harde werken met Normaal uiteindelijk de moeite waard geweest?

‘Daar heb ik ambivalente gedachten over. Ik heb van die buien, dat ik denk: nou-nou-nou, ik weet het niet. Soms kom ik op YouTube een oude opname van Normaal tegen, en dan kan ik het niet aanzien. Dat dronken gedoe, het playbacken. Zangers die in een camera zingen, daar kan ik sowieso niet tegen. En als je het fijn vindt om BN’er te zijn, ben je niet goed snik.’

Ligt de somberheid nog steeds op de loer?

‘O ja, heel recent nog. Elke keer als het tegenzit, ligt dat op de loer. Godverdimme, wat kan ik soms somber zijn. Ik weet nu alleen wel beter hoe ik het moet hanteren, door een activiteit te kiezen, iets te gaan doen, of door aan mijn kleinkinderen te denken.’

Na een wandelingetje over zijn erf, langs zijn groentetuin, waarbij Jolink wordt gevolgd door de fotograaf en af en toe kort en met tegenzin poseert, zijn we terug bij de mancave. Op de gevel hangt een bord met de tekst ‘Odi Profanum’. Jolink: ‘Ik haat het normale.’ Ineens opgewekt: ‘Daar wil ik wél voor poseren. Snel, want de buren komen eten en ik moet de asperges nog schillen.’