Ben ik er klaar voor iemand anders in mijn leven te hebben dan mijn kind, vraagt Kasper zich weleens af

Cabaretier Kasper van Kooten is op zoek naar een nieuwe, grote liefde. Hij doet wekelijks verslag van zijn tocht.

Natuurlijk kijk ik vooral naar vrouwen met kinderen. Je hoeft veel minder uit te leggen. Niets eigenlijk, heb ik al gemerkt. Maar deze voorsprong houdt ook automatisch in dat als je ooit samen verdergaat, jij voor haar kind of kinderen eventueel een factor gaat zijn, net zoals zij voor de jouwe. En zulk denkwerk geeft me op voorhand een beetje stress.

Ik ben de afgelopen drie jaar, sinds mijn scheiding, zo ongelofelijk gefocust op mijn eigen kind tijdens mijn dagen. Zelfs als ze er niet is. Ik ben zo intens begaan met haar welzijn op alle vlakken, dat ik me weleens afvraag of ik wel klaar ben voor iemand anders in mijn leven dan zij. Ik wil mijn kind bovendien niets opdringen waar ze niet om vraagt, geen nieuwe halfbroertjes en -zusjes waar ze geen klik mee krijgt, laat staan gaan verhuizen naar een stad of dorp voor een samengestelde situatie.

Tegelijk wil ik mezelf in de liefde niets ontzeggen door vooraf alles kapot te analyseren. Het is kortom een ingewikkeld denkpatroon waar ik soms verstrikt in kan raken, maar waarvan ik ook weet: als die keuzestress komt laat ik alles met het grootste gemak uit mijn handen kletteren en ben ik er alleen voor haar. Ieder moment.

Het leukste zou natuurlijk zijn als de kinderen van een eventuele nieuwe partner even oud zijn als mijn kind. Dat maakt dat ik automatisch moet zoeken naar moeders van eind dertig, begin veertig. Dat is de primaire reden voor de categorie waarin ik zoek. Dit wilde ik gezegd hebben.

Maar misschien, en zo twijfel ik mijn datedagen aan elkaar, is een vrouw zonder kinderen nog wel de beste optie. Maar dan wel eentje die dat besluit allang heeft genomen, of een leeftijd heeft waarop het niet meer reëel is om nog kinderen te wensen.

Onlangs had ik een afspraak met een 43-jarige vrouw, die in haar profiel al duidelijk aangaf geen kinderen te wensen. Toen ik er tijdens de date nog naar vroeg, vertelde ze dat kinderen ‘een dingetje’ voor haar waren. Ik weet nog dat ik bijna kwaad werd dat ze een kind ‘een dingetje’ noemde, maar dat ik me net op tijd inhield en dacht: ‘niet uitspreken, je moet dit proberen te begrijpen.’ Dat deed ik toen ze daarna vertelde dat ze zelf geadopteerd was.

We hadden een leuk etentje. Er was best wat chemie, er was humor, ondanks ‘het dingetje’, maar toen ze me vertelde dat ze zich een paar maanden ervoor in de armen van ‘een man van jouw leeftijd’ had gegooid en daarmee de raarste dingen had meegemaakt, gingen prompt mijn voelsprieten weer naar binnen.

Meerdere keren had deze figuur tegen haar gezegd: ‘ik hou je tegen’, en ‘je hebt nog een heel leven voor je’. En toen zij maar tegen hem bleef zeggen dat ze dat zelf wilde bepalen en dat ze volledig voor hem wilde gaan, kwam de aap uit de mouw: hij had naast haar nog twee andere vriendinnen én een echtgenote gehad en leidde een quadrupel liefdesleven.

‘Ik kick dus gewoon op foute mannen!’, luidde haar conclusie bij het toetje. Ik wist niet zo goed waar dat mij plaatste. Daarover maakte ik een grap, maar die werd niet gehoord. Ik betaalde. Ze bedankte wel drie keer en leek opgelucht.

Ik had geluisterd naar het verhaal van een vrouw die er die avond even uit was en haar verhaal dolgraag kwijt wilde. Die even niet wilde nadenken over hoe godvergeten eenzaam ze zich voelde, die haar echte Afro-Amerikaanse ouders nooit had gekend, die haar adoptieouders vaak had ontlopen, en die de mannen op wie ze ooit verliefd was geworden, hunkerend naar eerlijke aandacht ook altijd weer kwijtraakte, in een carrousel waarbij het instappen altijd leuker was dan elke keer datzelfde einde van de rit: weer alleen.

Ik had tegenover iemand gezeten die zo verschrikkelijk veel essentiële liefde was misgelopen op allesbepalende momenten dat ik mezelf moest knijpen om niet overemotioneel te worden om haar lot. Hoe in hemelsnaam, dacht ik terugrijdend, gaat een potentiële liefdespartner deze vrouw, zij die levenslang worstelt met de vraag waarom haar eigen ouders er niet voor haar waren, overtuigen dat hij er wel voor altijd gaat zijn? De gedachte dat ik haar redder niet ging zijn vond ik moeilijk tot ik thuis was; alleen en gelukkig.