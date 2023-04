Bemoeien met huilende peuter of niet?

In de trein zat een man met een peuter. Eerst zat het meisje naast hem te praten en zachtjes te zingen. Op een moment deed of zei ze iets en kreeg ze straf. Ze begon eerst zachtjes en later hard te huilen. De man zei: ‘Er is toch niks, wat wil je nou’ en keek aldoor op zijn telefoon. Het kind was veel te dik aangekleed; in de sprinter was het 20 graden. Ik ben twee coupés verderop gaan zitten, omdat ik de situatie niet meer kon verdragen. Wat zou u doen? Vrouw (78), moeder van drie kinderen en vijf kleinkinderen, naam bij redactie bekend

Ook weleens narrig

Op een slechte dag reageer ook ik weleens narrig op mijn kinderen, ook al betekenen ze alles voor me. Op basis van uw verhaal is er geen reden om aan te nemen dat deze vader niet zorgzaam en liefdevol is. Een eenzijdig oordeel is te simpel. Dat u en ik een situatie niet langer kunnen verdragen is menselijk, maar het zegt meer over ons dan over deze vader. Maarten Jansen (57), vader van twee kinderen, Amsterdam

Bemoeizuchtig

De situatie komt u voor als: arm kind krijgt geen aandacht en vader let niet eens op haar kleding, scrollend door zijn Instagramfeed. Wellicht is het: dochter heeft net dwars geweigerd jas uit te trekken terwijl vader probeert een werk-/privécrisis op te lossen op zijn telefoon. Misschien is vader altijd ontzettend aanwezig, maar nu even helemaal op. Misschien heeft hij problemen. Allemaal dingen waar misschien wat op aan te merken valt, maar niet door een onbekende, goedbedoelende maar desondanks veel te bemoeizuchtige oma, die helemaal geen weet heeft van de situatie. Marloes Janssen (31), Roosendaal

Andere tijd

Bemoei je niet met de opvoeding van een ander, zeker niet als 78-jarige. De tijd dat uw kinderen opgroeiden, is niet te vergelijken met de hectische maatschappij waarin wij onze kinderen nu moeten opvoeden. Zit u tegenover een huilende peuter, help de ouders dan uit de brand. Maak het kind aan het lachen. Daar doet u iedereen meer plezier mee dan met uw oordeel. Evelien van der Horst (43), moeder van twee kinderen, Driebergen

Wat u bedoelt

Prima dat u weg bent gegaan, u ergert zich immers. Wat u eigenlijk bedoelt is: ‘Ik ben 78, heb drie kinderen en vijf kleinkinderen, dus ik weet het beter.’ En dat is niet zo. Jolanda Didden (60), Castricum

De vader zal het horen

Door tegen het meisje te zeggen: ‘Wat heb jij een verdriet’ krijgt u van haar te horen waarom zij zo hard moet huilen. De vader zal horen wat de peuter tegen u zegt. Hopelijk komt hij hierna wel in actie. Henk van Iperen (65), Alphen aan den Rijn

Vriendelijkheid van vreemden

Ik put uit eigen ervaring als ik zeg: bemoeit u zich er alstublieft wél mee. Bijvoorbeeld door op een opgewekte manier een gesprekje aan te knopen en vriendelijk te zijn tegen dit meisje. Niet veroordelend, noch richting vader, noch richting kind, want dat roept alleen maar weerstand op. Wellicht heeft het niet meteen effect. Maar de vriendelijkheid van vreemden heeft mij doen beseffen dat wat er gebeurde niet normaal was, en dat ik meer waard was dan mijn opvoeding mij deed geloven. Soms valt het kwartje jaren later, maar het valt. Een enkele interventie van een vreemde kan heel invloedrijk zijn. Brechtje Paardekooper (58), Utrecht

Steeds roder hoofdje

Ooit zag ik in een heel drukke tram in Amsterdam een moeder met een peuter in een buggy. De peuter, ingepakt in een skipak tot aan het hoofd dichtgeritst, brulde erbarmelijk. Zijn hoofdje werd steeds roder. Ik heb mij er zeker mee bemoeid door het advies te geven het kind meer lucht te geven door de rits te openen en de capuchon af te doen. De moeder deed dat gelukkig en het kind knapte zichtbaar op! Henriëtte van Rooij (72), Haarlem

Eén wijze oplossing

Er is maar één wijze oplossing en dat is wat u gedaan heeft: opstaan en in een andere coupé gaan zitten. Petra Rijke (82), Heerhugowaard

