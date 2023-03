Beeldend kunstenaar Brian Elstak: ‘Ik heb geleerd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft’

Brian Elstak Beeld Jordi Huisman

Waarom is de grote zaal in De Krakeling jouw plek?

‘Ik heb hier lang gewerkt toen het nog MC Theater heette. Afaina de Jong heeft het destijds voor ons ontworpen met een doos-in-doos-constructie, met de grote zaal als baken. De muren konden worden ‘weggevouwen’, zodat we na de voorstelling een groot feest konden geven. De paarse stoelen vind ik tof. Ik geloof dat onze directeur, Lucien Kembel, dat heeft besloten. Het was een verrassing: niet gewoon rood pluche, maar een paars-blauwe zee. Het is gek om hier weer te zijn, alsof er iemand anders in je huis woont. Ik heb hier de mooiste voorstellingen gezien: Topdog/Underdog, De laatste dichters, BH, Nina Simone (A)live. Bij De laatste dichters zaten twee van The Last Poets, Abiodun Oyewole en Umar Bin Hassan, in de zaal. Ze waren geroerd. We hebben hier magic te pakken gehad.’

Wie? Brian Elstak

Waar? Theater De Krakeling in Amsterdam

Werkzaamheden? Illustrator, beeldend kunstenaar, schilder en kinderboekenschrijver

Welk soort kunst heb je graag om je heen?

‘De werken waar ik het meest mee heb zijn kleurrijk, hebben een speciale betekenis en zijn gemaakt door mensen die ik hoog heb zitten. Ik houd bijvoorbeeld van de fotoreeks van Jean van Lingen over veertig jaar zwart theater. Er zit kracht in die beelden, alsof je erbij bent. Ze zijn dan wel zwart-wit, maar het vóélt als kleur.

In mijn studio hangt een wandkleed van Cheraine Baljé in de vorm van een mattenklopper-ring, een iconisch beeld in de Surinaamse cultuur. Vooral de betekenis ervan spreekt me aan: wanneer je iemand een hand geeft met zo’n ring om, is dat een sign of good will. Jean-Michel Basquiat en Keith Haring zijn inspiratiebronnen, omdat ze zo’n eigen handschrift hebben. Ik waardeer eigenheid. Sommigen noemen het kindertekeningen, maar ik vind Basquiats werk gelaagd.’

Hoe heeft het MC Theater je gevormd als artiest?

‘Ik leerde hier de kunst van storytelling. We maakten voorstellingen zoals een hiphopproducer een beat maakt: je pakt allemaal samples, voegt daar je eigen ding aan toe en maakt zo iets nieuws. Ik heb ook geleerd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Hoe ‘eigener’ dat verhaal, hoe origineler. Ik ben daarom niet bang om dingen te proberen, zoals het schrijven van mijn drie kinderboeken Tori, Trobi en Lobi. Voor Tori won ik een Zilveren Penseel.’

Ring

‘Deze ring met mijn vrouw erop is gemaakt van drie oude: een van Surinaams goud die ik als kind kreeg van mijn oma en mijn moeder, en de oude trouwringen van mijn vrouw en mij. De winkel waar we die kochten, had ineens Zwarte Piet-poppetjes in de vitrine, dat voelde whack. Goudsmid Lynn Somers maakte deze nieuwe ring. Het is ook het logo van muziekproject Lawine.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Deze schoenen zijn van Patta, zij maken vette dingen. Hun collecties zijn gebaseerd op de hiphopcultuur, waar ik zelf ook vandaan kom. Je ziet die sample-cultuur terug in de oude Air Max waarop ze zijn geïnspireerd. De ‘waves’ zijn juist een nieuwe toevoeging.’

Beeld Jordi Huisman

Anorak

‘Deze anorak is van de laatste collectie van Daily Paper, ik vond het een van hun tofste stukken. De print is gebaseerd op Marokkaanse landschappen, dat vind ik vet. Zeker met dat blauw erbij. De vorm is ook mooi, ik draag graag oversized spullen.’

Trui

‘Mijn trui is van Right About Now Inc. De twee vroegere artistiek leiders van het MC Theater, Marjorie Boston en Maarten van Hinte, hebben Right About Now Inc. opgericht en mij gevraagd het logo voor ze te maken. Ik ben geen grafisch vormgever, maar doe het met plezier voor mensen die veel voor mij betekenen. Daarnaast draag ik graag hoodies en deze zit top.’

Beeld Jordi Huisman

Muts

‘Deze muts is van Gusto Entertainment van Hein van Joolen, een distributeur van arthousefilms. Die naam is een soort grapje. In de film CB4 speelt Charlie Murphy een gangster, Gusto – hij draagt ook een four-finger-ring met die naam erop. Mijn ontwerp voor dit logo is geïnspireerd op die ring.’

Beeld Jordi Huisman

Sokken

‘Mijn sokken zijn van The New Originals, een Amsterdams merk van Rizky Lasahido, Maru Asmellash en Eben Badu. ‘Creatives are the new athletes’: creatieven moeten evenals atleten vrij kunnen bewegen.’